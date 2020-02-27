Ученые: красные панды - два разных вида, а не один

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сохранение красных панд в дикой природе под вопросом

Красные (малые) панды представляют не один, а два разных вида живых существ, доказывают исследования ДНК.

Выживание красных панд в дикой природе и без того находится под вопросом из-за охоты и разрушения среды их обитания, а новые данные делают задачу их сохранения еще актуальнее, говорят ученые.

Красные панды живут в горных лесах Китая, Индии, Непала, Бутана и Мьянмы. Их осталось несколько тысяч, и делается все меньше.

Исходя из внешних признаков, зоологи давно предполагали существование двух разновидностей красной панды. У китайских панд краснее мех и хвосты в полоску, а у гималайских - белые мордочки. Но генетические доказательства до последнего времени отсутствовали.

Правообладатель иллюстрации Yunfang Xiu /Arjun Thapa Image caption Китайскую (слева) и гималайскую (справа) красную панду теперь следует считать разными видами

Спасти оба вида

Проанализировав ДНК 65 красных панд, китайские исследователи установили, что два вида разделились примерно 250 тысяч лет назад.

Ведущий специалист Академии наук КНР Ибо Ю говорит, что китайские красные панды особенно нуждаются в защите. Из-за малого количества особей и недостатка генетического разнообразия им грозит вырождение.

Директор Честерского зоопарка в английском Чешире, где содержится пара красных панд, Майк Честер, придерживается того же мнения.

"Их и так осталось всего несколько тысяч, а теперь это количество еще нужно разделить между двумя видами, - заявил он Би-би-си. - Это делает их сохранение еще более сложной и насущной задачей. Один из видов, вероятно, находится в худшем положении, чем мы думали".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Красные панды неплохо размножаются в зоопарках КНР

Красная панда

Небольшие млекопитающие рода Airlurinae, внешне несколько напоминающие медвежат

Популяция в дикой природе сокращается из-за разрушения привычной среды обитания, браконьерства (в основном ради меха) и инбридинга

Живут на деревьях, питаются главным образом бамбуком, хватая побеги острыми искривленными когтями

Не находятся в близком генетическом родстве с гигантскими (черно-белыми) пандами

Находятся под защитой закона во всех странах, где обитают, охота на них запрещена

Правообладатель иллюстрации Yibo Hu Image caption У китайских красных панд хвосты в кольцеобразную полоску

Красная панда (Ailurus fulgens) изначально считалась генетическим родичем енота (благодаря кольцеобразным полоскам на хвосте), а впоследствии также медведей. Теперь доказано, что она представляет собой отдельный род с давней историей самостоятельного развития.

"Уменьшение площади бамбуковых лесов и браконьерство привели этих животных на грань исчезновения, - говорит сотрудница занимающегося сохранением дикой природы благотворительного Лондонского зоологического общества Мумита Чакраборти. - Теперь, когда доказана их принадлежность к разным видам, нужно будет учитывать в нашей работе их специфику".

По словам Мумиты Чакраборти, в юго-западном Китае продолжается браконьерская охота на красных панд, особенно из-за их пушистых хвостов. Считается, что шапки из них обладают магической силой - сулят молодоженам удачу, если носить их во время свадьбы.