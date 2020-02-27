Соглашение по климату остановило расширение аэропорта Хитроу. Почему это важный прецедент

  • 27 февраля 2020
Активисты встретили решение судей ликованием Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Активисты встретили решение судей ликованием

Английский суд запретил расширение лондонского аэропорта Хитроу, признав, что план строительства третьей полосы не учитывает обязательства Великобритании бороться с глобальным потеплением. Климатические активисты назвали решение поворотным моментом в истории: впервые Парижское соглашение возымело прямое действие.

Собственники Хитроу обещают оспорить вердикт и добиться расширения воздушных ворот Великобритании. Правительство Бориса Джонсона от спора дистанцировалось.

"Это - решительный прорыв в деле защиты климата", - радуются экологи из организации Friends of the Earth ("Друзья Земли"), которые оспорили планы строительства третьей полосы в суде совместно с мэром Лондона и недовольными жителями прилегающих к аэропорту районов.

"Последствия этого решения выходят далеко за рамки этого проекта. Оно заставит всех в первую очередь учитывать изменение климата при согласовании разрешений на строительство", - сказал главный юрист организации Уилл Рандл.

Две сотни стран, подписавших Парижское соглашение три года назад, обязались удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Однако договор не накладывает никаких жестких обязательств и не предусматривает санкций за их нарушения. А крупнейшая в мире экономика - США - и вовсе подала заявку на выход из соглашения.

Американский президент Дональд Трамп наряду с другими критиками Парижского соглашения утверждает, что оно подрывает экономику и занятость в промышленности и энергетике, а именно они делают США вторым после Китая крупнейшим источником выброса парниковых газов в атмосферу.

У недовольных решением Высокого суда Лондона похожие аргументы.

"Полосы Хитроу с 2005 года загружены на 98%, и расширение давно назрело. И в целом ради долгосрочного развития британской экономики нужно увеличивать мощности британских аэропортов и развивать инфраструктуру", - заявила британская Федерация малого бизнеса.

Цена обещаний

Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Местные жители и без того недовольны шумом, а третья полоса обещает им еще 700 взлетов-посадок в день

Строительство третьей полосы ради расширения главного аэропорта страны обсуждалось десятилетиями, и два года назад правительство наконец утвердило проект, без которого Хитроу рискует уступить позиции ведущего хаба в этой части мира французскому аэропорту Париж - Шарль де Голль.

Авиакомпания British Airways, базирующаяся в Хитроу, с досадой отреагировала на очередную задержку.

"Мы всегда выступали за независимую экологическую экспертизу проекта расширения. Доверие к аэропорту давно подорвано. Сначала они говорили, что расширение обойдется в 14 млрд фунтов, теперь стоимость выросла до 32 млрд", - прокомментировала решение суда группа IAG, владеющая авиакомпанией.

Затраты Хитроу в первую очередь лягут на British Airways - крупнейшего клиента аэропорта, и авиакомпания давно и настойчиво предлагает допустить к строительству новых мощностей не только оператора аэропорта.

Хитроу уверен, что с легкостью исправит недостатки, на которые указали судьи, и выиграет апелляцию в Верховном суде. Но даже если полоса в итоге будет построена, сегодняшнее решение имеет далеко идущие последствия, полагает аналитик Би-би-си по вопросам экологии Роджер Харрабин.

"Политики во всем мире все чаще и громче обещают привести свои страны к нулевому балансу выбросов парниковых газов. Сегодня суд продемонстрировал конкретные последствия этого", - пишет он.

"Отныне любой инфраструктурный проект в Великобритании может быть оспорен в суде, если он не учитывает цели Парижского соглашения, предусматривающего практически нулевые выбросы к 2050 году. И поставит под угрозу расширение других аэропортов, поскольку работающей технологии обнуления выбросов самолета пока нет, а предложенные авиакомпаниями схемы компенсации выбросов вызывают вопросы".

Похожие темы

Новости по теме