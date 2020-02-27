Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Активисты встретили решение судей ликованием

Английский суд запретил расширение лондонского аэропорта Хитроу, признав, что план строительства третьей полосы не учитывает обязательства Великобритании бороться с глобальным потеплением. Климатические активисты назвали решение поворотным моментом в истории: впервые Парижское соглашение возымело прямое действие.

Собственники Хитроу обещают оспорить вердикт и добиться расширения воздушных ворот Великобритании. Правительство Бориса Джонсона от спора дистанцировалось.

"Это - решительный прорыв в деле защиты климата", - радуются экологи из организации Friends of the Earth ("Друзья Земли"), которые оспорили планы строительства третьей полосы в суде совместно с мэром Лондона и недовольными жителями прилегающих к аэропорту районов.

"Последствия этого решения выходят далеко за рамки этого проекта. Оно заставит всех в первую очередь учитывать изменение климата при согласовании разрешений на строительство", - сказал главный юрист организации Уилл Рандл.

Две сотни стран, подписавших Парижское соглашение три года назад, обязались удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Однако договор не накладывает никаких жестких обязательств и не предусматривает санкций за их нарушения. А крупнейшая в мире экономика - США - и вовсе подала заявку на выход из соглашения.

Американский президент Дональд Трамп наряду с другими критиками Парижского соглашения утверждает, что оно подрывает экономику и занятость в промышленности и энергетике, а именно они делают США вторым после Китая крупнейшим источником выброса парниковых газов в атмосферу.

У недовольных решением Высокого суда Лондона похожие аргументы.

"Полосы Хитроу с 2005 года загружены на 98%, и расширение давно назрело. И в целом ради долгосрочного развития британской экономики нужно увеличивать мощности британских аэропортов и развивать инфраструктуру", - заявила британская Федерация малого бизнеса.

Цена обещаний

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Местные жители и без того недовольны шумом, а третья полоса обещает им еще 700 взлетов-посадок в день

Строительство третьей полосы ради расширения главного аэропорта страны обсуждалось десятилетиями, и два года назад правительство наконец утвердило проект, без которого Хитроу рискует уступить позиции ведущего хаба в этой части мира французскому аэропорту Париж - Шарль де Голль.

Авиакомпания British Airways, базирующаяся в Хитроу, с досадой отреагировала на очередную задержку.

"Мы всегда выступали за независимую экологическую экспертизу проекта расширения. Доверие к аэропорту давно подорвано. Сначала они говорили, что расширение обойдется в 14 млрд фунтов, теперь стоимость выросла до 32 млрд", - прокомментировала решение суда группа IAG, владеющая авиакомпанией.

Затраты Хитроу в первую очередь лягут на British Airways - крупнейшего клиента аэропорта, и авиакомпания давно и настойчиво предлагает допустить к строительству новых мощностей не только оператора аэропорта.

Хитроу уверен, что с легкостью исправит недостатки, на которые указали судьи, и выиграет апелляцию в Верховном суде. Но даже если полоса в итоге будет построена, сегодняшнее решение имеет далеко идущие последствия, полагает аналитик Би-би-си по вопросам экологии Роджер Харрабин.

"Политики во всем мире все чаще и громче обещают привести свои страны к нулевому балансу выбросов парниковых газов. Сегодня суд продемонстрировал конкретные последствия этого", - пишет он.

"Отныне любой инфраструктурный проект в Великобритании может быть оспорен в суде, если он не учитывает цели Парижского соглашения, предусматривающего практически нулевые выбросы к 2050 году. И поставит под угрозу расширение других аэропортов, поскольку работающей технологии обнуления выбросов самолета пока нет, а предложенные авиакомпаниями схемы компенсации выбросов вызывают вопросы".