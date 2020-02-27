В Праге появилась площадь Бориса Немцова. На ней стоит российское посольство

Media playback is unsupported on your device Посольство России в Чехии: теперь на площади Бориса Немцова

В чешской столице состоялась церемония открытия площади имени Бориса Немцова. Депутаты городского совета Праги 24 февраля единодушно проголосовали за решение назвать именем российского оппозиционного политика площадь Pod kaštany ("Под каштанами"), на которой находится посольство России в Чехии.

В заявлении депутатов городского совета говорится, что таким образом Прага выражает солидарность с российской оппозицией и правозащитным движением.

Событие приурочено к пятой годовщине убийства Бориса Немцова. Он был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

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Площадь, получившая имя Бориса Немцова, - небольшое пересечение трех дорог. Рядом с ней только российское посольство. На церемонию переименования пришло несколько десятков журналистов, столько же полицейских и участников акции.

Активисты пришли с плакатами и листовками "Борись", "Россия без Путина", "Остановим красный нацизм" на русском, чешском и английском языках.

Мужчина средних лет с чешским флагом попытался перекричать мэра Праги Зденека Гржиба, но делал это не слишком активно.

Дочь Бориса Немцова Жанна поблагодарила власти Праги за увековечивание имени ее отца.

Image caption В церемонии принимала участие Жанна Немцова

После открытия площади Немцова ее участники переместились в соседний парк у все того же российского посольства, где одна из аллей получила имя Анны Политковской.

На вопрос, согласен ли он с утверждением, что целью переименований был троллинг Кремля, мэр Праги ответил отрицательно.

По его словам, чешская столица пошла на это, поскольку граждане собрали более 4000 подписей под петицией за переименование, и городской совет поддержал международную инициативу по увековечиванию памяти Бориса Немцова вслед за Вашингтоном, Вильнюсом и Киевом.

У переименования площади были и противники, которые выступали за сохранение исторического названия и утверждали, что решение городского совета не было согласовано с жителями столицы.

Критически об этом шаге отозвался и президент страны Милош Земан, назвавший это решение политическим.