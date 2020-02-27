ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсацию журналистке Хадидже Исмаиловой

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27 февраля Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить журналистке Хадидже Исмаиловой компенсацию в размере 20 тыс. евро.

"Суд признает, что действия властей продиктованы некорректными причинами и направлены на то, чтобы заставить ее замолчать и наказать за журналистскую деятельность", - говорится в официальном заявлении.

Глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов заявил Би-би-си, что решение суда не нуждается в дополнительных комментариях.

"Мы приняли юрисдикцию ЕСПЧ и поэтому будем выполнять принятые им решения в соответствии с процедурными правилами", - сказал Самед Сеидов.

При этом он добавил, что нужно "серьезно исследовать процессы, которые, очевидно, происходят внутри ЕСПЧ". Он не уточнил, о каких именно процессах идет речь.

Невыплаченные деньги

Это уже третье постановление в пользу известной журналистки, которая борется за свои права и возможность проведения профессиональных расследований. Пока что правительство Азербайджана выделило деньги только по первому делу, закрытому в 2017 году.

Тогда Исмаилова должна была получить 6 тыс. евро в качестве компенсации за незаконное задержание и штраф за участие в мирной акции в Баку в 2013 году.

Деньги были переведены на банковский счет журналистки, который, однако, был заблокирован и остается в таком состоянии до сих пор.

С 2010 по 2012 год Исмаилова работала над публикацией материалов о предполагаемом участии семьи президента Ильхама Алиева в неправомерном предпринимательстве.

В этот же период в интернете были опубликованы интимные видео с ее участием, снятые на скрытые видеокамеры, незаконно установленные в ее квартире.

Правообладатель иллюстрации AZADLIQ RADIOSU RFE RL Image caption В сентябре 2015 года азербайджанский суд признал ее виновной в финансовых махинациях и приговорил к семи с половиной годам заключения под стражей.

Эти события стали причиной второго обращения журналистки в ЕСПЧ. В январе 2019 года суд признал, что власти Азербайджана недостаточно тщательно провели расследование о вмешательстве в частную жизнь и посягательстве на свободу выражения мнения.

За это Исмаиловой была присуждена компенсация за нематериальный ущерб в размере 15 тыс. евро, которые пока ей не выплачены.

Детали дела

В декабре 2014 году Хадиджу Исмаилову обвинили в содействии суициду одного из ее бывших коллег, который якобы пытался покончить с собой после разрыва отношений с ней.

Несколькими месяцами позднее власти предъявили новые обвинения в хищении, незаконном предпринимательстве, злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов. В частности, связанных с бакинским бюро Радио Свобода, которое она возглавляла некоторое время.

В сентябре 2015 года азербайджанский суд признал ее виновной в финансовых махинациях и приговорил к семи с половиной годам заключения под стражей. Обвинения в подстрекательстве к суициду были сняты из-за недостатка доказательств.

Дело получило международную огласку. За журналистку вступились коллеги и правозащитники. В их числе была и известный британский адвокат Амаль Клуни, которая взялась представлять Хадиджу в ЕСПЧ.

В 2016 году Исмаилова была условно-досрочно освобождена, но реабилитации за таким решением Верховного суда Азербайджана не последовало.

Хадиджа Исмаилова рассказала Русской службе Би-би-си, что находится на пятилетнем испытательном сроке и до мая 2021 года не может покидать пределы страны.

Четыре раза журналистка просила снять запрет на выезд. Она вынуждена была отклонить приглашение Стокгольмской школы экономики, а главное - ее не пустили к матери, которая умерла в марте 2018 года в Анкаре.

Еще семь дел

По словам Исмаиловой, на рассмотрении ЕСПЧ находится еще семь дел. Она продолжает борьбу против кампании по очернению ее имени и требует оправдания в деле по оскорблению чести и достоинства азербайджанского оппозиционера, переписку с которым она якобы выложила в "Фейсбук" на странице под вымышленным именем.

В 2017 году журналистка получила престижную награду "За правильный образ жизни" от шведского фонда Right Livelihood Award Foundation, а организация Amnesty International признала журналистку узницей совести.

В официальных документах ЕСПЧ отмечается большое количество заявлений со стороны азербайджанских журналистов о преследованиях и отсутствие за это наказаний.

Европейские правоохранители не раз обращали внимание на то, что обвинения в неуплате налогов, которые стали основной причиной ареста Хадиджы Исмаиловой, часто фигурируют в делах других азербайджанских граждан, которые обращаются за помощью в Европейский суд.

ЕСПЧ уже рассматривал дело правозащитника Расула Джафарова, который во время "Евровидения" 2012 года в Баку призывал исполнителей из демократических стран обратить внимание на положение прав человека в Азербайджане, и главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли, которого Парламентская ассамблея Совета Европы наградила премией им. Вацлава Гавела в области прав человека.