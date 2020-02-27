В Сирии погибли по меньшей мере 22 турецких военных. Эрдоган проводит срочное совещание

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Турецкие войска поддерживают противников Башара Асада в северных районах Сирии

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 22 военнослужащих Турции, сообщил Рахми Доган - губернатор турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией.

По его словам, авиаудар нанесли военно-воздушные силы "сирийского режима", однако другого подтверждения этих сведений пока нет.

Анкара оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, в то время как Россия активно поддерживает правительственные силы. В Сирии расположен российский военный контингент, самолеты ВКС России совершают боевые вылеты, помогая сирийской авиации.

Губернатор провинции Хатай добавил, что во время налета еще несколько турецких военных получили тяжелые ранения. Согласно другим сведениям, число погибших может быть больше. Сирийские активисты сообщают, что в результате авиаударов в течение четверга были убиты по меньшей мере 34 турецких военных.

Раненых доставили в два госпиталя в турецких городах рядом с границей Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как Турция заявила, что до конца февраля Дамаск должен отвести свои силы от турецких наблюдательных постов, расположенных в провинции.

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