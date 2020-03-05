Страны ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти. Россия пока не согласилась

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Нефтедобывающие страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти дополнительно на 1,5 млн млн баррелей в день во втором квартале 2020 года. Будет ли Россия участвовать в сделке - пока неясно. Итоговое решение производители сырья примут 6 марта.

Страны ОПЕК рекомендуют альянсу ОПЕК+ (включает страны ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих государств, в том числе Россию) продлить действующую сделку о сокращении добычи сырья до конца года.

Кроме того, они рекомендуют дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале. Об этом говорится в пресс-релизе картеля. По состоянию на 17:20 мск котировки нефти Brent снизились на 0,3% до 51 доллара за баррель.

Из дополнительных объемов сокращения 1 млн баррелей придется на страны ОПЕК и еще 500 тысяч баррелей - на других участников ОПЕК+, среди которых Россия. Согласие России пока не получено, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники. В этот раз переговоры с Россией идут тяжелее обычного, сказали агентству собеседники в ОПЕК.

Вечером 4 марта агентство Блумберг сообщило, что министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения (министр является сопредседателем комитета). После этого цены на нефть Brent, которые росли весь день в ожидании положительных новостей о сокращении добычи, начали снижаться. 5 марта Новак сообщил, что его отъезд был плановым, и он намерен вернуться на заседание ОПЕК+ 6 марта.

Россия выступала против решения о сокращении добычи несмотря на то, что падение цен на нефть в конце февраля также привело к ослаблению рубля. Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова прогнозировала, что очередное решение ОПЕК+ сократить добычу должно поддержать рубль.

Причиной обрушения цен на нефть стала паника на рынках, вызванная распространением коронавируса за пределы Китая. Вспышка вируса произошла в Италии, Южной Корее и Иране.

В 2016 году участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, так как к тому моменту на рынке образовался избыток предложения из-за роста нефтедобычи в США.

С тех пор страны ОПЕК+ регулярно встречаются, чтобы обсудить, стоит ли дополнительно сокращать добычу нефти. Такие встречи ранее привели к положительным результатам: средняя цена на нефть к концу 2017 года выросла до 66 долларов за баррель и затем продолжала расти.

Очередная встреча членов ОПЕК+ была назначена на март еще в декабре прошлого года. Саудовская Аравия предлагала провести также внеплановый саммит организации, однако, по информации агентства Блумберг, картель отказался от этой идеи как раз на фоне нежелания Москвы идти на дальнейшее сокращение добычи.

В январе общий объем добываемой странами ОПЕК нефти резко сократился. С 1 января вступили в силу квоты, которые были согласованы еще в декабре 2019 года. Всего страны ОПЕК+ должны были сократить добычу дополнительно на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию пришлось 70 тысяч баррелей в сутки.

Саудовская Аравия, кроме обязанностей по основному соглашению, сократила добычу на 400 тысяч баррелей дополнительно. В итоге общее сокращение добычи всеми членами ОПЕК+ с декабря составляет 2,1 млн баррелей в сутки, из которых 300 тысяч баррелей приходятся на Россию.

Спор Москвы и Эр-Рияда

В начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить к текущей квоте еще 600 тысяч баррелей в сутки. Это предложение поддержал в том числе Эр-Рияд.

Издание Financial Times сообщало, что Эр-Рияд рассчитывал подписать соглашение о сокращении совокупной добычи нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки - это гораздо больше тех показателей, которые обсуждались изначально при согласовании условий будущей министерской встречи. Эту же информацию подтверждали источники агентства Рейтер и The Wall Street Journal.

Однако Россия планы по сокращению добычи не одобряла. В середине февраля "Коммерсант" сообщал, что все российские крупные нефтяные компании, за исключением "Роснефти", предложили продлить сделку со странами ОПЕК+ по сокращению добычи на второй квартал без всяких изменений, то есть оставить сокращение добычи для всех стран на уровне 2,1 млн баррелей, а для России - 300 тысяч баррелей.

Как отмечал источник издания, ситуация с коронавирусом в Китае не должна повлиять на баланс спроса и предложения, а снижение цен на нефть обусловлено негативным информационным фоном, но этот эффект будет кратковременным.

Media playback is unsupported on your device ОПЕК снижает добычу нефти: поможет ли эту удержать цены?

26 февраля глава "Газпром нефти" Александр Дюков также заявил, что принимать решение о корректировке квот в связи с распространением коронавируса пока преждевременно.

"Каждый месяц что-то происходит на рынке нефти, и если ОПЕК+ будет реагировать на изменения каждый месяц, то это приведет к дополнительной дестабилизации ситуации, поэтому пока правильнее наблюдать и, наверное, принять решение относительно квот чуть позже", - говорил Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".

Как сообщали источники издания Wall Street Journal, Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти, если Россия на встрече ОПЕК+ откажется усилить действующие ограничения. По информации издания, саудовцы договорились с Кувейтом и ОАЭ в этом случае сократить добычу дополнительно собственными силами на 300 тысяч баррелей в сутки.

Министр энергетики РФ Александр Новак публично уверял журналистов, что Россия и Саудовская Аравия никогда не имели серьезных разногласий по вопросам соглашения ОПЕК+.

"Мы очень удовлетворены сотрудничеством с нашими саудовскими партнерами, мы хотим и дальше продолжать сотрудничать не только в рамках ОПЕК+, но и в двустороннем формате. У нас очень много вариантов в энергетике… У нас никогда и не было разногласий с ними", - говорил Новак 27 февраля.

Комментировать российскую позицию по сделке ОПЕК+ глава минэнерго тогда отказался.

Насколько страшен коронавирус для нефти?

Распространение коронавируса за пределы Китая на прошлой неделе значительно повлияло на стоимость нефти и биржевые индексы Азии, Европы и США. В пятницу, 28 февраля, цены на нефть марки Brent опускалась ниже 49 долларов за баррель.

Распространение коронавируса за пределы Китая на прошлой неделе значительно повлияло на стоимость нефти и биржевые индексы Азии, Европы и США. В пятницу, 28 февраля, цены на нефть марки Brent опускалась ниже 49 долларов за баррель. 5 марта Brent торгуется в пределах 50-51 доллара за баррель.

Карантин в Китае и приостановка работы заводов снижают спрос на нефть. Снижение спроса приводит к падению цен.

В январе Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что мировой спрос на нефть в 2020 году вырастет на 1,19 млн баррелей в сутки. В феврале МЭА пересмотрело прогноз - спрос на нефть вырастет на 825 тысяч баррелей в сутки, считает теперь агентство. Это рекордно низкий уровень роста спроса с 2011 года.

Есть и более радикальные прогнозы. Например, консалтинговая компания Facts Global Energy предполагает, что по итогам 2020 года глобальный спрос на нефть вырастет всего на 60 тысяч баррелей в сутки.

По сравнению с МЭА этот прогноз может показаться чересчур пессимистичным. Но если предположить, что коронавирус станет глобальной эпидемией, то потребление нефти могут снизить и другие крупные покупатели - США и Европа, отмечает редактор отдела энергетики Financial Times Дэвид Шеппард.

"Если вы ожидаете, что коронавирус продолжит распространяться через границы, то прогноз FGE о почти нулевом росте глобального спроса начинает выглядеть немного консервативным, даже если спрос восстановится во второй половине года", - отмечает Шеппард.