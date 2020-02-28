Взрыв невиданной силы потряс космос. Такого не было со времен Большого взрыва

Правообладатель иллюстрации Chandra X-ray Observatory Image caption Снимки созвездия Змееносца подтверждают факт взрыва

Ученые обнаружили в космосе свидетельства колоссального взрыва, крупнейшего со времен Большого взрыва. Он в пять раз мощнее всего, что наблюдалось до сих пор.

Судя по всему, источником мощного выброса энергии стала сверхмассивная черная дыра в 390 млн световых лет от Земли.

Взрыв сильно проредил шаровое звездное скопление в созвездии Змееносца.

"Я попыталась уложить этот взрыв в рамки человеческого сознания, но это крайне сложно, - призналась в интервью Би-би-си один из авторов открытия Мелани Джонстон-Холлит. - Лучшее, что я могу предложить вообразить - это 20 миллиардов взрывов миллиардов мегатонн взрывчатки каждую тысячную долю секунды, и так на протяжении 240 млн лет, без перерыва".

Ученые всегда подозревали, что в созвездии Змееносца, которое объединяет тысячи галактик вперемешку с плазмой и темным веществом, творятся странные вещи.

Американские и европейские рентгеновские телескопы обнаружили у этого созвездия странный изогнутый край.

И тогда было выдвинуто предположение, что это стенка пробоины, выбитой в плазме выбросом энергии одной из гигантских черных дыр, находящихся в одной из ключевых галактик созвездия.

Правообладатель иллюстрации Pete Wheeler/ICRAR Image caption Открытие удалось сделать благодаря низкочастотному радиотелескопу из обсерватории "Мерчисон" на западе Австралии

Черные дыры известны тем, что пожирают любую материю, будь то газ или даже звезда, которая слишком приблизилась к дыре. Но черные дыры умеют также извергать огромные объемы вещества и энергии в виде потоков радиоволн, разбивающих все на своем пути.

Однако поначалу ученые сомневались в том, что источником этого взрыва была черная дыра, поскольку пробоина была слишком огромной. Это значило, что выброс черной дыры должен был быть неимоверной силы.

Однако новые данные низкочастотных наблюдений, полученные при помощи телескопов обсерватории "Мерчисон" (MWA) в Австралии и Гигантского радиотелескопа (GMRT) в Индии, судя по всему, подтверждают эту теорию.

"Этот объект был ранее замечен группой исследователей Космической рентгеновской обсерватории "Чандра". Они увидели этот пузырь в раскаленной рентгеновской плазме в центре созвездия и предположили, что это не может быть одним из таких выбросов энергии, потому что это был бы невообразимо гигантский выброс. И они просто отвергли такую возможность", - поясняет руководитель MWA, профессор Джонстон-Холлит.

"Однако мы вернулись к наблюдениям и с помощью низкочастотных радиотелескопов обнаружили, что эта пробоина заполнена плазменными волнами".

Правообладатель иллюстрации NASA/CHANDRA Image caption Рисунок: черные дыры способны выбрасывать потоки энергии, которые "светятся" в радиодиапазоне

Количество энергии, понадобившееся на создание такой пробоины в созвездии Змееносца, заметно превосходит предыдущий рекорд, который удерживало созвездие MS 0735+74.

"В некотором смысле этот взрыв можно сравнить с извержением вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, когда снесло всю вершину горы", - говорит ведущий автор исследования, Симона Джиачинтуччи из Военно-морской исследовательской лаборатории США.

"Чтобы вы представляли себе масштабы, пробоина имеет в поперечнике полтора миллиона световых лет", - добавляет профессор Джонстон-Холлит.