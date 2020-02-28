Закон о диких животных в КНР: есть нельзя, но как лекарство - можно

  • 28 февраля 2020
панголин Правообладатель иллюстрации Science Photo Library
Image caption Некоторые ученые полагают, что именно панголины заразили людей коронавирусом

Эпидемия коронавируса заставила власти Китая ввести постоянный запрет на торговлю дикими животными, которых используют в качестве продуктов питания. Однако экологи опасаются, что в законе оставлена существенная лазейка: он не распространяется на использование диких животных в медицинских целях.

Очагом распространения коронавируса 2019-nCoV, вызывающего заболевание Covid-19, считается рынок дичи в Ухани, а промежуточным звеном - панголины, через которых вирус мог передаться людям.

Ранее Китай уже ввел временный запрет на работу рынков, где продаются дикие животные. И вот теперь власти сделали еще один шаг, объявив на партийном уровне теперь уже постоянный запрет.

Новый закон, подразумевающий "полный запрет на незаконную торговлю дикими животными с целью искоренения вредной привычки употребления диких животных в пищу, а также защиты здоровья и обеспечения безопасности населения", запрещает любую торговлю и употребление в пищу всех наземных видов диких животных.

Однако, как вытекает из исследования, проведенного Обществом охраны природы (WCS), этот закон не касается торговли мехом, медицинских препаратов на основе диких животных, а также их разведения или поимки с научными целями.

"Это создает потенциальные дыры в законе, которые могут использовать браконьеры для торговли дикими животными, попадающими под непищевые исключения", - говорится в заявлении WCS.

По словам главного ветеринара WCS Кристиана Уолцера, новый запрет стал важным шагом в нужном направлении, поскольку призван искоренить саму причину вспышки Covid-19.

"Однако существует активная торговля дикими животными, которая не связана с их употреблением в пищу", - напоминает ветеринар. К примеру, в случае с панголинами их чешуйки тоннами используются в народной медицине. И хотя власти контролируют эту торговлю, всегда остается место и для черного рынка.

Как указывает, в свою очередь, Дэниел Чаллендер из Оксфордского университета, изучавший торговлю панголинами, новый запрет наглядно демонстрирует, что Китай "намерен положить конец торговле мясом панголинов". При этом исследователь подчеркивает, что разведение панголинов в научных целях законом не возбраняется.

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