"Перемены - это мы". Грета Тунберг возглавила 15-тысячный марш детей в Бристоле

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Грета Тунберг после выступления возглавила марш протестующих

Грета Тунберг предупредила мировых лидеров, что "не намерена молчать, когда мир охвачен огнем".

16-летняя шведская школьница, основательница движения "Пятницы ради будущего" и икона всемирного экопротеста Грета Тунберг приняла участие в Бристольской молодежной акции протеста ради климата (Bristol Youth Strike 4 Climate, BYS4C), которая прошла 28 февраля в английском городе Бристоль. 15 тысяч сторонников приветствовали ее криками "Грета! Грета!"

Выступив перед единомышленниками, она обвинила политиков всего мира в том, что они игнорируют климатический кризис. И предупредила: "Перемены - это мы. И перемены придут, хотите вы этого или нет".

"Протест работает, так что я говорю вам: действуйте, - сказала она. - Нас предают власть имущие".

Бристольских защитников климата не испугала даже плохая погода: по подсчетам полиции, 15 тысяч человек собрались под дождем, чтобы принять участие в акции. Организаторы называют другую цифру - до 30 тысяч.

Изначально Грета Тунберг должна была принять участие в климатическом митинге в Лондоне, но потом решила изменить планы и отправиться на мероприятие в Бристоль, так как пространство, выделенное для митинга в столице, оказалось слишком тесным для ее многочисленных сторонников.

"Наши лидеры ведут себя как дети. И поэтому быть взрослыми становится нашей задачей. Они пытаются нас остановить, но мы не отступим!" - сказала Грета собравшейся толпе.

"Нам следует говорить неудобную правду. Они заметают свой мусор под ковер и хотят, чтобы за ними убирали дети. Эту опасную ситуацию полностью игнорируют политики, СМИ и другие наделенные властью люди. В целом не делается ничего, чтобы остановить этот кризис - несмотря на все красивые слова и обещания от избранных нами политиков. Что вы будете делать в такой ответственный момент? Я не буду молчать, когда мир охвачен огнем", - заявила шведская активистка.

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После выступления Грета возглавила марш и пронесла по улицам Бристоля зеленый баннер с надписью Skolstrejk for Klimatet - в переводе со шведского это "Школьная забастовка ради климата". За нею шагали протестующие всех возрастов. В колонне были и взрослые, но в основном на это мероприятие пришли школьники и студенты с плакатами и баннерами. Многие из них пропустили учебу, чтобы принять участие в этом митинге.

Корреспондент Би-би-си Стив Меллен рассказывает, что участники митинга начали подходить к месту событий еще с рассвета, и к моменту появления Греты Тунберг собралась уже внушительная толпа: к 11.45 на бристольской площади Колледж-Грин яблоку негде было упасть. Люди забирались на балконы и стояли на цыпочках на ступенях церкви. Грету приветствовали горячими криками, она была периодически вынуждена делать паузы в своем выступлении, так как не могла перекричать согласную с нею толпу.

Полиция и муниципальные власти предупредили горожан, что движение по центру в этот день может быть затруднено.

Два года назад шведская школьница Грета Тунберг начала пропускать школу по пятницам, для того чтобы пикетировать национальный парламент в Стокгольме. У нее сразу появились многочисленные сторонники, и уже через несколько месяцев эта акция переросла в международное движение по защите окружающей среды. Сама Грета стала лицом этого движения и самой известной экоактивисткой в мире.