Трагедия на банной вечеринке в Москве и другие события. Краткий обзор

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Причиной смерти участников банной вечеринки на юге Москвы, по предварительным данным, стало удушье. Инцидент произошел в пятницу вечером в банном комплексе "Девятый вал", где аптечная инстаблогерша Екатерина Диденко с друзьями отмечала день рождения.

В разгар вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. Это вещество представляет собой замороженную двуокись углерода, которая уже при комнатной температуре быстро превращается в углекислый газ. Несколько гостей прыгнули в бассейн и тут же начали терять сознание.

"В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей погибли на месте происшествия, ещё один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему проводятся реанимационные мероприятия", - говорится на сайте Следственного комитета.

СКР сообщает также о госпитализации еще нескольких участников мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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За последние сутки в Китае выявлены 427 новых случаев заражения коронавирусом, 423 из них - в провинции Хубэй, сообщает госкомитет КНР по здравоохранению. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 79 251. Скончались 2 835 человек, 7 664 человека находятся в тяжелом состоянии, вылечились и выписаны из больниц - свыше 39 тысяч.

Самый большой рост числа случаев коронавирусной инфекции за один день зарегистрирован в Южной Корее: в пятницу подтверждено 594 новых случая заболевания. По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, общее число инфицированных в стране достигло 2 931. 16 заболевших скончались.