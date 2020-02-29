Трагедия на банной вечеринке в Москве и другие события. Краткий обзор
Причиной смерти участников банной вечеринки на юге Москвы, по предварительным данным, стало удушье. Инцидент произошел в пятницу вечером в банном комплексе "Девятый вал", где аптечная инстаблогерша Екатерина Диденко с друзьями отмечала день рождения.
В разгар вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. Это вещество представляет собой замороженную двуокись углерода, которая уже при комнатной температуре быстро превращается в углекислый газ. Несколько гостей прыгнули в бассейн и тут же начали терять сознание.
"В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей погибли на месте происшествия, ещё один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему проводятся реанимационные мероприятия", - говорится на сайте Следственного комитета.
СКР сообщает также о госпитализации еще нескольких участников мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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