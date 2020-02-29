Кризис в Сирии: Эрдоган просит Путина "не мешать" в Идлибе и открывает границы для беженцев

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Турецкие войска поддерживают противников Башара Асада в северных районах Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что попросил российского президента Владимира Путина "не мешать ему" в Идлибе и не препятствовать действиям турецких сил против сирийского лидера Башара Асада. Кроме того, Эрдоган объявил, что в пятницу Турция открыла границы с Евросоюзом для беженцев из Сирии.

"Я спросил Путина, какие намерения у России. Если вы хотите установить базу, делайте это, но не мешайте нам и оставьте нас лицом к лицу с режимом", - сказал Эрдоган, припоминая свой телефонный разговор с Путиным в пятницу, на следующий день после того, как в результате авиаудара в Идлибе погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции, что серьезно обострило ситуацию в регионе.

Удар, как утверждает Турция, нанесли военно-воздушные силы "сирийского режима". Главный союзник Сирии Россия заявила, что попавшие под огонь турецкие военные находились среди "террористов". Турция это отрицает.

Власти Турции пообещали отомстить сирийским правительственным силам, которые должны будут "заплатить за убийство военных".

Беженцы на границе с Европой

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Выступая перед членами его партии, Эрдоган сказал также, что Турция более не намерена препятствовать проходу беженцев в Европу.

"Что мы вчера сделали? Мы открыли границы, и сейчас через них прорвались около 18 тысяч человек. Сегодня их число может достичь 25 или 30 тысяч человек. (...) Наша страна не в состоянии справиться с новой волной беженцев", - сказал он.

Греция в ответ на решение Турции повторила ранние обещания не дать нелегальным мигрантам попасть в страну. За последние сутки несколько раз происходили столкновения беженцев с полицейскими. Последние применяли слезоточивый газ. По словам представителя греческого правительства Стелиоса Петсаса, Греция сделает все для защиты своих границ. Как добавил Петсас, за последние сутки не пустили в страну более 4 тыс. мигрантов.

Решение Турции открыть границы фактически означает отказ выполнять условия соглашения с Евросоюзом. Весной 2016 года Турция и ЕС подписали соглашение по вопросу размещения беженцев. Брюссель и Анкара договорились о том, что нелегальные мигранты, прибывающие из Турции на греческие острова, будут возвращаться обратно в Турцию. Анкара также брала на себя обязательство сделать все возможное для закрытия морских и сухопутных путей для нелегальных мигрантов, направляющихся в страны ЕС.

В обмен на взятые на себя обязательства Анкара должна была получить от ЕС 6 миллиардов евро для размещения 3,6 миллиона беженцев. Кроме того, Брюссель обещал Анкаре ускорение переговорного процесса о членстве Турции в ЕС, а в ближайшей перспективе - либерализацию визового режима для граждан Турции. Однако ЕС так и не ввел безвизовый режим для граждан Турции, сославшись на то, что Анкара не выполнила все условия для либерализации визового режима.

Ранее Турция неоднократно заявляла, что на ее территории размещены уже около 3,7 млн сирийских беженцев и страна не может принять больше мигрантов.

Media playback is unsupported on your device Без денег, транспорта и выбора: что происходит с беженцами в провинции Идлиб

Эрдоган и Путин в пятницу обсудили ситуацию в Идлибе по телефону и договорились принять дополнительные меры для нормализации обстановки. В начале недели оба президента, возможно, встретятся лично.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции; там находятся около 3,5 млн беженцев из других регионов Сирии.

Анкара оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, в то время как Россия активно поддерживает правительственные силы. В Сирии расположен российский военный контингент, самолеты ВКС России совершают боевые вылеты, помогая сирийской авиации.

Евросоюз в пятницу предупредил о риске сползания к крупной открытой международной военной конфронтации.

Нет ни одного игрока, за исключением России, кто мог бы снизить напряженность: Джонатан Маркус, дипломатический корреспондент Би-би-си

Гуманитарный кризис в сирийской провинции Идлиб - который уже можно назвать гуманитарной катастрофой - может быстро превратиться в геополитический.

Сирийский конфликт имеет два основных аспекта: это, с одной стороны, гражданский конфликт, а, с другой, это война марионеток, в которую оказались вовлечены различные внешние силы, преследующие свои интересы.

Идлиб - единственная провинция в Сирии, ситуацию в которой контролируют повстанцы.

В 2017 году, как казалось, Россия, Турция и Иран пришли к пониманию необходимости достижения договоренности о прекращения огня и привлечения всех сторон конфликта к мирным переговорам.

Было ли это реальным стремлением достичь мира или циничной уловкой для того, чтобы выиграть время?

Сложно сказать. Но возобновление наступления сирийских правительственных сил на позиции повстанцев в Идлибе при поддержке российской авиации фактически перечеркнули всякую надежду на достижение соглашения.

Детали того, что произошло, только начинают выясняться. Турция в порыве негодования обвинила во всем сирийские ВВС, однако очевидно, что значительная роль в операции была у российской авиации. Но чьими бы ни были самолеты, участвовавшие в операции, судя по заявлениям Анкары, она считает, что наступление было спланировано.

Ситуация в Идлибе может продемонстрировать "ограниченность" внешней политики Эрдогана, последствия того, что он не смог найти баланс при взаимодействии с Вашингтоном и Москвой.

У него, возможно, есть некоторые рычаги воздействия на Москву - ведь Россия не захочет подтолкнуть Турцию обратно в объятия Вашингтона.

Но, кажется, нет ни одного внешнего игрока, за исключением России, который сейчас мог бы помочь снизить напряженность. Это цена провала политики администрации Трампа на Ближнем Востоке.