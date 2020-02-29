Шестое чувство? Нос собаки может улавливать тепловое излучение на расстоянии
Обнаружена новая особенность обоняния собак - оказалось, что оно не только в 100 миллионов раз чувствительнее человеческого, но способно воспринимать инфракрасное излучение, согласно новому исследованию ученых.
Эта способность объясняет широко известный факт о том, что собаки с ослабевшим зрением успешно охотятся на теплокровных животных.
До сих пор считалось, что способность ощущать слабое тепловое излучение присуща крайне ограниченному числу животных - некоторым змеям, нескольким видам жуков и летучей мыши.
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Большинство млекопитающих имеют особую область на кончике носа вокруг ноздрей. Но у собак эта область отличается повышенной влажностью, имеет пониженную температуру и множество нервных окончаний.
Это навело ученых на мысль о том, что собаки способны улавливать слабое тепловое излучение.
Исследователи из Лундского университета в Швеции и Университета имени Лоранда Этвеша в Венгрии изучали поведение трех собак, которые должны были делать выбор между теплым и холодным предметами, не обладающими запахом.
После соответствующего обучения все три собаки безошибочно определяли местонахождение нагретого до 31 градуса предмета.
Эти результаты были подтверждены магнито-резонансной томографией, показавшей, что при этом у собак активируются те участки мозга, которые связаны с обонянием, но активность их сильнее при контакте с более теплым предметом.
Остается не совсем ясным, насколько широко пользуются собаки этой способностью при охоте.
Однако новые данные заставляют вспомнить известную книгу Джека Лондона "Зов предков", главный герой которой - собака Бак - охотится, ориентируясь не на запах или звук, а на какое-то неназванное и более тонкое чувство.