"Мир должен быть таким, как здесь говорят": марш памяти Немцова превратился в общегражданский протест

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В Москве в пятый раз прошло шествие памяти убитого политика Бориса Немцова. В этот раз из траурного мероприятия марш превратился в протестное - участники выступили против новых поправок в конституцию и в поддержку политзаключенных.

По подсчетам "Белого счетчика", на первую крупную акцию в этом году пришло больше 22 тысяч человек. В акции приняли участие очень разные движения: националисты и левые, либертарианцы и либералы, студенческие активисты и защитники природы.

"Немцов допускал плюрализм среди оппозиции", - объясняет Дмитрий Голиков, представившийся сопредседателем национал-демократической партии "Третья альтернатива". Несколько его товарищей с флагами в бело-черно-желтой гамме стоят чуть поодаль. - Традиционно это шествие всегда было разных взглядов, тут и левые, и центристы - ну как правые могли пройти мимо".

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Юлия Галямина держит баннер "Мы голосуем "нет" - это, конечно, о будущем голосовании за поправки в конституцию. Она говорит, что именно изменение конституции - главная политическая тема сейчас.

С ней согласна Мадина - она нарисовала шарж на Путина в короне и надписала "Нет КОРОНАвирусу!"

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Но вообще на марше - десятки повесток и проблем: от строительства хорды в опасной близости от ядерного могильника в Москве до геноцида калмыцкого народа в 1943 году - плакат об этом в одиночку несёт немолодая женщина.

Еще одна важная тема акции - политзаключенные: их портреты подняли над толпой, на входе на митинг всем желающим раздавали плакаты с именами политзеков.

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Правда, в итоге выяснилось, что не все знают, чье имя несут - если дело касалось не самых известных заключенных. Феминистки напоминали рукописными плакатами о деле Юлии Цветковой, которую будут судить за рисунки вагин, а движение "Разумный маскулизм" обращает внимание, что большинство политзеков - мужчины.

Девушка Яна со значком "Стоп Шиес" на куртке стоит, опираясь на древки пока ещё свернутых триколоров и помогает колоннам строиться. "Мы тут и за политзаключенных, и вообще за все, против всего несправедливого", - говорит она в ответ на вопрос о том, что привело ее на эту акцию.

"Это имя объединяет"

День выдался холодным и ветреным. Шествие медленно двинулось по бульварам. Раздавались привычные лозунги - "Россия будет свободной" и "Путин вор". Добавилась и парочка свежих, например, навеянное изменением конституции "Лучшая поправка - Путина в отставку". Как кричалку использовали и строчку из протестной песни группы "Порнофильмы": "Моя Россия сидит в тюрьме".

Скандировали в основном активисты в первых рядах колонн, а обычные люди чаще молчали. Настоящий шум поднялся только вокруг съемочной группы Первого канала: люди обступили корреспондента с синим микрофоном, снимали его на телефоны и кричали "Позор!" и "Пропаганда!".

Для Лины, укутавшейся в серый пуховик с капюшоном, этот день прежде всего о Борисе Немцове - по крайней мере, вспоминает она о нем именно как о человеке, а не символе.

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"Я была потрясена, когда его посадили в новогоднюю ночь: я стою на кухне, готовлю, тут дети, и я представила себя в этот момент на месте Бориса", - рассказывает она.

И сразу вспоминает, как узнала об убийстве Немцова 28 февраля 2015 года: "Утром я услышала эту ужасную новость, и это была последняя капля - и первый митинг, на который я пошла. Я считаю, растоптали, плюнули во всех граждан страны".

У Лины в руках желтые тюльпаны, которые она повезет на место убийства Немцова - Большой Москворецкий мост - после окончания акции.

Другие участники акции помнят Немцова скорее как символическую фигуру. "Люди выходят за смену власти и системы. Немцов и то, как его убили, просто стали символом этого всего", - говорит Ирина. Она несет черный плакат с белой надписью "Этот плакат запрещен на территории РФ". "То, что мы хотим нам писать не разрешают", - поясняет она.

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"Это имя объединяет, - говорит Дмитрий Энтео о Борисе Немцове. - Прошло пять лет, а его образ становится все актуальнее и любимее".

Энтео и его товарищи из движения "Декоммунизация" держат баннер "Посеете 1937-й - пожнёте август 1991".

"У нас что, много возможностей высказаться?"

"Я рада, что мой отец является объединяющим началом", - сказала дочь Немцова Жанна Би-би-си. Она живет за границей, но сегодня тоже была на марше.

"Многие из требований, которые мы сегодня увидим на плакатах, были при жизни у моего отца. А у нас что, много возможностей высказаться в России? Это же первый разрешенный митинг за долгое время, конечно же, у людей копится огромное количество претензий, и у них единственная возможность высказаться - прийти сюда", - говорит она.

"Это одно из немногих мероприятий, куда ещё можно выходить и как-то высказываться: я на несогласованные не пойду, я боюсь, у меня ребёнок", - подтверждает мысль Жанны Татьяна. Она пришла с цветами, чтобы после митинга возложить их на место убийства: "Здесь выражаются именно те мысли, с которыми я согласна и которые не нравятся власти. Мир должен быть таким, как здесь говорят".

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"Руки прочь от конституции!" - скандируют в толпе, заглушая Татьяну. "Вот! С этим я согласна, конституцию нельзя трогать ни в каком виде", - подхватывает она.

"Путин вор!" - кричат с другой стороны.

"И с этим я тоже согласна", - улыбается Татьяна.

"Повестку сложно разделить. Для меня имеет главное значение то, что людей пытают и правоохранительные органы работают не на людей, а на нелегитимную власть", - пытается обобщить смысл акции Ксения. Она пришла с плакатом "Мы мирные. Статья 301", напоминая полицейским об уголовной ответственности за незаконное задержание."Это происходит и в Шиесе, и в историях с политзаключёнными", - говорит одна.

А мужчина средних лет по имени Юрий сформулировал все, что его не устраивает в России, максимально емко. Он грустным взглядом смотрит на толпу и держит листок A4, распечатанный на принтере: "В России правит зло".

"Здесь скандируют - Путин вор, Путин, уходи. Но это же не только Путин, но и все, кто вокруг него собрался, кто ворует, сажает людей по неправовым основаниям, - рассуждает он. - В головах части людей остаётся возможность допускать то, что делает наша власть, - в том числе убийство Немцова, посадки невиновных. Все это можно назвать одним словом - зло".