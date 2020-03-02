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В минувшие выходные число заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 80 тысяч и сейчас приближается к 90 тысячам. В материковом Китае число подтвержденных случаев заражения составляет чуть более 80 тысяч, 2912 человек скончались, 44,5 тысячи были выписаны из больниц.

За пределами Китая больше всего случаев заражения зафиксировано в Южной Корее (4212), Италии (1694) и Иране (978).

В выходные первые смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом, были зафиксированы в Австралии, Таиланде и США.

В воскресенье первый случай заражения был зарегистрирован в штате Нью-Йорк. Как сообщил в своем "Твиттере" губернатор штата Эндрю Куомо, заболевшая женщина заразилась во время поездки в Иран; сейчас она находится в изоляции дома.

Пропустить Twitter пост , автор: @NYGovCuomo We have learned of the 1st positive case of COVID-19 in NY. The patient contracted the virus while in Iran & is isolated



There is no reason for undue anxiety—the general risk remains low in NY. We are diligently managing this situation &will provide info as it becomes available. pic.twitter.com/rLnObvrg3R — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 2 марта 2020 г.

В общей сложности вирус распространился на 60 стран.

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Главная международная новость прошедшей ночи - решение демократа Пита Буттиджича выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США. Сначала об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники, через несколько часов это подтвердил сам Буттиджич.

"Я принимаю тяжелое решение о прекращении борьбы за право стать кандидатом в президенты", - заявил Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана и первый открытый гей среди кандидатов.

По данным New York Times, он принял такое решение после поражения на праймериз в Южной Каролине.

Буттиджич сошел с дистанции за двое суток до "супервторника".

"Пит Буттиджич вылетел, - отписался по этому поводу в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп. - Теперь всего его голоса "супервторника" отойдут сонному Джо Байдену. Очень вовремя. Теперь демократы по-настоящему начнут выводить Берни [Сандерса] из игры. И снова никакого выдвижения!"

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 марта 2020 г.

Как пишет New York Times, выбор демократов сузился с нескольких десятков до шести кандидатов. И все же, хотя Бутиджич рано сошел с дистанции, его кампания, по мнению издания, запомнится своим стремительным взлетом: "Мэр всего лишь четвертого по величине города Индианы смог обойти многих сенаторов и губернаторов".

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В Израиле сегодня проходят парламентские выборы - уже третьи за последний год. По итогам предыдущих сформировать правительство не удалось, и в конце прошлого года Кнессет объявил о самороспуске.

"Раньше у нас были выборы каждые несколько лет, но в последнее время они проходят каждые несколько месяцев. У нас нет Дня сурка в Израиле, но я начинаю ощущать себя как Билл Мюррей в этом фильме", - пошутил по поводу предстоящего голосования премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Выборы проходят на фоне вспышки коронавируса. Всего в Израиле было зафиксировано 10 случаев заражения, при этом на карантине находится более 5 тысяч человек. Для них власти соорудили специальные палатки для голосования, расположенные вдали от мест скопления людей.

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Второй кассационный суд Москвы проверит законность приговора активисту Константину Котову, который получил четыре года колонии по так называемой дадинской статье - за то, что в течение полугода принял участие в нескольких протестных акциях.

Генпрокуратура заявляла о необходимости смягчить наказание активисту, в то время как его адвокаты настаивают на полном оправдании.

Турецкая ПВО в воскресенье сбила два сирийских истребителя над провинцией Идлиб, контролируемой сирийской оппозицией. На земле, тем временем, продолжались интенсивные столкновения.

Напряженность в Идлибе резко усилилась после того, как вечером 27 февраля 33 турецких военных были убиты в результате налета сирийской авиации на отбитый оппозицией накануне город Серакиб.

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Власти Греции приняли решение усилить до максимального уровня меры по охране сухопутной и морской границ с Турцией, чтобы предотвратить нелегальное проникновение мигрантов на территорию страны.

Ситуация обострилась в пятницу, после того как Турция приняла решение не останавливать сирийских беженцев, стремящихся попасть в Европу. За минувшие выходные на греческие острова на лодках прибыло более 500 человек, а на сухопутной границе около 10 тысяч мигрантов были остановлены.

В некоторых местах возникали стычки, в результате полиции пришлось применять слезоточивый газ.

Как заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас, на страну оказывается беспрецедентное давление. "Это поощряется Турцией. Эти действия нарушают обязательства, вытекающие из Совместной декларации ЕС и Турции", - сказал он.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Турция не в состоянии справиться с новой волной беженцев.

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Российские журналисты Алексей Пивоваров, Ксения Собчак и Родион Чепель обратились к главам Следственного комитета и Генпрокуратуры с призывом возобновить расследование об убийстве журналиста Владислава Листьева.

Все трое выпустили расследования к 25-й годовщине убийства телеведущего. Оно произошло вечером 1 марта 1995 года в Москве.

"Готовя наши материалы к 25-й годовщине гибели самого известного журналиста России 1990-х, мы имели возможность познакомиться с большим количеством фактов, которые позволяют утверждать: виновники убийства могут быть привлечены к ответственности", - заявили журналисты.

По их словам, у следователей достаточно материалов для продолжения работы над делом, приостановленным в 2009 году, и передачи дела в суд.

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Британский таблоид Sunday Express сообщает, что российский бизнесмен Олег Тиньков был вынужден заплатить рекордный залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (1,7 млрд рублей) в Вестминстерском магистратском суде Лондона, где он оспаривает решение об экстрадиции в США.

По данным издания, американцы выдали предварительный ордер на его арест по обвинению в неуплате налогов за 2013 год (до этого времени Тиньков был гражданином США, потом отказался от гражданства). Источников этой информации издание не приводит.

По правилам залога Тиньков не имеет права покидать свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон с семи вечера до семи утра, ему также нельзя выезжать за пределы кольцевой автодороги М25. Он сдал в полицию свой паспорт и обязан отмечаться там три раза в неделю, пишет газета.

Олег Тиньков - основатель "Тинькофф банка", который в настоящее время обслуживает более 10 млн клиентов. Бизнесмен также владеет сетью отелей класса люкс во Франции, Италии и России, а его состояние оценивается в 2,5 млрд долларов.

О том, что американские власти инициировали судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, стало известно в пятницу. В пресс-службе группы "Тинькофф" ранее сообщали, что бизнесмен участвует в слушаниях как частное лицо, и происходящее не влияет на деятельность входящих в группу компаний.

Forbes отмечает, что представитель "Тинькофф банка" не стал комментировать публикацию в Sunday Express.

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Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Олег Михайлов