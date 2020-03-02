Пит Буттиджич выбыл из президентской гонки в США

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Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане и первый открытый гей среди кандидатов от одной из ведущих партий США, заявил о завершении своей предвыборной кампании. Он боролся за право стать кандидатом в президенты от демократов.

Несмотря на успешное начало, в последние недели его кампания сбавила темп.

38-летний Буттиджич, пусть и с небольшим отрывом, выиграл на самых первых предварительных внутрипартийных выборах - кокусах в Айове 3 февраля. А в минувшее воскресенье в Южной Каролине он не смог заручиться поддержкой достаточного числа делегатов, которые нужны, чтобы добиваться номинации на съезде партии.

О своем решении Буттиджич объявил за два дня до "супервторника", который считается ключевым днем праймериз, когда может появиться ясность, кто же из демократов станет соперником Дональда Трампа на выборах в этом году.

Обращаясь к сторонникам в своем родном городе Саут-Бенд, он говорил о ценностях, которые собирался продвигать в своей кампании, и о том, что ради этих ценностей "на данном этапе гонки" лучше "отойти в сторону", чтобы объединить партию и нацию.

Свое решение Буттиджич назвал "трудным" и пообещал сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить победу демократов на ноябрьских выборах.

"Пит Буттиджич вылетел, - написал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп. - Теперь всего его голоса супервторника отойдут сонному Джо Байдену. Очень вовремя. Теперь демократы по-настоящему начнут выводить Берни [Сандерса] из игры. И снова никакого выдвижения!"

Как Буттиджич нацелился на Белый дом

Сын иммигрантов с Мальты, он стал одним из самых неожиданных кандидатов за многие годы. Его политический опыт - пост мэра города Саут-Бенд, штат Индиана, который он занимал с 2012-го по январь нынешнего года.

До этого он служил в военно-морской разведке и принимал участие в войне в Афганистане. Буттиджич стал первым миллениалом, решившим побороться за Белый дом, и мог бы стать самым молодым кандидатам, если бы прошел партийный отбор.

После того, как в апреле прошлого года он объявил о своем участии в гонке, Буттиджич стал одним из самых узнаваемых лиц предвыборной кампании демократов. За это время он, по данным Федеральной избирательной комиссии, смог собрать на кампанию 82 млн долларов.

В последние недели критики заостряли внимание на его сексуальной ориентации. Например, консервативный радиоведущий Раш Лимбо спрашивал своих слушателей, отдадут ли они свой голос кандидату, который "целует своего мужа на сцене".

Буттиджич рассказал о том, что он гей, когда ему было 33 года, и заключил брак со своим партнером в июне 2018 года.

Ему было нелегко заручиться поддержкой афроамериканских избирателей, что и показали результаты в праймериз в Южной Каролине. Ему в вину ставили ему то, что будучи мэром, он уволил шефа полиции - афроамериканца, а также то, как он разбирался с делом белого полицейского, в прошлом году застрелившего темнокожего мужчину.

Что дальше?

Самым важным этапом в выборе кандидата считается "супервторник". 3 марта в 14 штатах (а также Американском Самоа и среди демократов за рубежом) в голосовании примут участие 1357 делегатов - почти треть от общего числа.

Среди голосующих на праймериз будут и два самых населенных штата - Калифорния и Техас.

В этот день вся картина может поменяться. Берни Сандерс может укрепить свои позиции и уйти в отрыв.

В этот же день впервые в списке для голосования будет миллиардер Майкл Блумберг. От его результатов отчасти будут зависеть показатели таких умеренных кандидатов, как Байден.

Как пишет New York Times, выбор демократов теперь сузился до шести кандидатов. И хотя Бутиджич сошел с дистанции, его кампания, по мнению издания, запомнится своим стремительным взлетом: "Мэр всего лишь четвертого по величине города Индианы смог обойти многих сенаторов и губернаторов".