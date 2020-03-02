Суд отправил дело Константина Котова на пересмотр

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Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на повторное рассмотрение дело активиста Константина Котова, осужденного на четыре года колонии по "дадинской статье", передает корреспондент Би-би-си.

Судьи во главе с Еленой Васильевой постановили отменить решение апелляционной инстанции и отправить дело на новое рассмотрение в ту же инстанцию, но другими судьями. При этом до нового рассмотрения апелляции Котов, который сейчас находится в колонии, останется под стражей.

Таким образом, суд не стал отменять приговор Котову, поручив вместо этого Мосгорсуду еще раз проверить законность решения, вынесенного судом первой инстанции.

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (статьи 212.1 УК РФ), а в октябре Мосгорсуд подтвердил законность этого приговора. Котов вину не признал.

"Что делать нормальному человеку, для которого совесть еще что-то значит? Он видит, что невиновных пытают, обижают, и это делает государство, которое вообще-то должно защищать человека. Поэтому остается одно - проявлять солидарность, всеми возможными способами кричать о несправедливости. Что делал я и за что получил свой срок", - заявил Котов, участвовавший в кассации по видеосвязи.

Отменить судебные решения по делу Котова - приговор, а также апелляционное постановление Мосгорсуда - просили как защита активиста, так и Генпрокуратура. Кроме того, в кассационный суд поступило ходатайство уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

Генпрокуратура просила смягчить Котову наказание, назвав его "чрезмерно суровым", а защита указывала на отсутствие состава преступления в действиях активиста и настаивала на полном прекращении его уголовного дела, ссылаясь на определение Конституционного суда по "дадинской статье".

Ильдар Дадин был первым осужденным по статье 212.1 УК РФ. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, однако в 2017 году КС вынес по его жалобе постановление, в котором говорилось, что уголовная ответственность должна применяться, только если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. Вскоре после этого Верховный суд отменил приговор Дадину, и активист был освобожден.

"Протест против неуважения к защитникам"

Котова на кассации защищали 14 адвокатов. "Почему для защиты Котова объединилось полтора десятка совершенно разных адвокатов? Потому что судопроизводство в отношении Котова - в известной степени процесс над адвокатами", - объяснил адвокат Александр Пиховкин.

"Конституционная обязанность защитников - осуществлять эффективную защиту прав своего подзащитного. Во время дела Котова защитники были напрочь лишены своих прав. Это наш протест против неуважения к защитникам. Адвокаты заявляли ходатайства, в которых было отказано - таким образом суды нарушали Конституцию, а результатом стало осуждение невиновного человека", - добавил он.

"Тот факт, что мы здесь собрались, сигнализирует о чудовищном сбое правосудия", - заявила его коллега, адвокат Мария Эйсмонт.

Адвокат Анна Ставицкая, в свою очередь, подчеркнула, что защита будет удовлетворена только тогда, когда приговор Котову отменят: "Мы не будем радоваться, когда нашего подзащитного просто отпустят, мы будем радоваться, когда незаконное уголовное дело закроют".

Адвокат Алхас Абгаджава выступил против "дадинской статьи" как таковой: "Где это видано, чтобы норма, которую приняли четыре года назад, была применена только два раза? Видимо, изначально норма была дефектной. Здесь нет состава преступления просто потому, что нет одного из их его базовых элементов: нет общественной опасности".

"Можно сколько угодно складывать хоть 30, хоть 50 административных правонарушений. Правонарушение тем и отличается от уголовного преступления, что в нем нет общественной опасности", - заключил он.

Как проверяли законность приговора

24 января Кремль опубликовал список поручений, сделанных президентом Владимиром Путиным по итогам его декабрьской пресс-конференции. Среди них было и поручение новому генпрокурору Игорю Краснову "проверить на законность" приговор Константину Котову.

При этом сразу после пресс-конференции 19 декабря Путин, отвечая на вопрос о приговоре Котову, говорил, что "во многих странах гораздо более жесткие меры предусмотрены за нарушения подобного рода", а "у нас все гораздо мягче".

Через несколько дней после обнародования поручений Путина Конституционный суд опубликовал определение о необходимости пересмотреть приговор Котову, еще раз подтвердив (как и по делу Дадина), что уголовная ответственность по ст. 212.1 УК РФ должна наступать только в случае причинения кому-либо серьезного вреда.

Однако Верховный суд России, несмотря на это, отказался пересматривать приговор Котову, заявив, что не считает определение КС новым обстоятельством по делу, и посоветовал защите активиста обратиться в кассационный суд.

В начале февраля в кассационный суд обратилась и Генпрокуратура. Ведомство заключило, что наказание Котову, впервые привлекаемому к уголовной ответственности, "нельзя назвать законным и справедливым ввиду чрезмерной суровости", и попросило суд снизить ему срок заключения до одного года.

В чем обвиняли Котова

Уголовное дело против Котова было возбуждено после его задержания 10 августа. В этот день на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы, а затем группа протестующих отправилась на прогулку в район Китай-города. Власти сочли это несанкционированной акцией и задержали около 250 человек, среди которых был и Котов.

Во время суда защита Котова просила приобщить к материалам дела видео с камер наблюдения, доказывающих, что он не пришел к памятнику героям Плевны вместе с другими протестующими, как утверждали полицейские, а вышел из метро. Однако судья это ходатайство отклонил.

Обвинение посчитало, что Котов, который ранее в течение полугода уже привлекался к административной ответственности, "продолжил нарушать законодательство, не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу".

Как следует из материалов дела, в 2019 году на Котова составляли административные протоколы за участие в акциях в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, фигурантов дел "Сети" (признана террористической и запрещена в России), "Нового величия" и журналиста Ивана Голунова, а также за пост в "Фейсбуке", в котором он призывал выходить на Трубную в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а уже 15-го Следственный комитет России объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло два дня.