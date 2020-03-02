"Тинькофф банк": Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста

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TCS Group Holding (головная компания "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования") подтвердила информацию о выдаче ордера на арест основного акционера группы Олега Тинькова и освобождении его под залог в Лондоне в рамках дела, инициированного налоговой службой США.

Об этом говорится в сообщении группы, опубликованном на сайте на Лондонской фондовой бирже. Таким образом, TCS Group Holding подтвердила сообщения СМИ. Накануне британский таблоид Sunday Express написал, не указывая источник информации, что США выдали предварительный ордер на арест российского миллиардера.

Судебные слушания в Лондоне касаются подозрений в занижении Тиньковым доходов для налоговой отчетности. "Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание", - говорится в заявлении TCS Group Holding.

"Господин Тиньков сообщил нам, что команда его юристов работает над максимально быстрым решением этой проблемы", - сказано также в заявлении.

На прошлой неделе TCS проинформировала, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Тинькова. При этом группа заверила, что эта ситуация не имеет отношения к ее бизнесу.

"Тинькофф банк" входит в топ-20 российских банков по объему активов.

В воскресенье таблоид Sunday Express сообщал, что Тиньков внес залог в размере 20 млн фунтов стерлингов на время судебных слушаний, инициированных Налоговой службой США.

По информации издания, Вестминстерский окружной суд Лондона рассматривал это дело 27 февраля, после того как правоохранительные органы США выдали предварительный ордер на арест бизнесмена.

Газета также сообщала, что до очередного судебного слушания передвижения Тинькова будут контролироваться электронным способом. Бизнесмену запретили покидать квартиру в лондонском районе Кенсингтон с 19:00 до 7:00, а также обязали сдать паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, писала газета.