Число жертв коронавируса в мире превысило 3 тысячи

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Число смертей от коронавируса в мире превысило 3 тысячи, после того как Китай сообщил еще о 42 жителях страны, скончавшихся от этой болезни.

Более 90% всех смертельных случаев приходятся на китайскую провинцию Хубэй (там расположен город Ухань). Также смертельные случаи зарегистрированы еще в 10 других странах.

Более 50 человек скончались в Иране, более 30 человек - в Италии. Смертельные случаи составляют 2-5% от числа заболевших. Для сравнения - число смертельных случаев от гриппа составляет обычно около 0,1% от числа зараженных.

Однако доля смертельных случаев от тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) была значительно выше, чем от коронавируса Covid-19.

Всего в мире зарегистрировано почти 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Сейчас инфекция распростряется быстрее за пределами Китая, чем в самом Китае.

У большинства зараженных болезнь протекает в относительно легкой форме.

Какова ситуация в мире?

Коронавирус: карта распространения по планете, 2 марта 2020 г. Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам Проведите, чтобы увидеть карту Общее количество подтвержденных случаев Всего умерших 87 163 2 980 Случаев 100 000 10 000 1 000 100 10 Посмотреть разбивку по странам Страна Случаев Умерли Китай 79 968 2 873 Южная Корея 3 736 18 Италия 1 128 29 Круизное судно "Даймонд принцесс" 706 6 Иран 593 43 Япония 239 6 Сингапур 106 Франция 100 2 США 62 Германия 57 Испания 45 Кувейт 45 Таиланд 42 1 Бахрейн 40 Британия 35 Австралия 27 1 Малайзия 24 Канада 19 Объединенные Арабские Эмираты 19 Швейцария 18 Вьетнам 16 Норвегия 15 Швеция 13 Ирак 13 Австрия 10 Хорватия 7 Израиль 7 Греция 7 Нидерланды 7 Оман 6 Пакистан 4 Филиппины 3 1 Индия 3 Азербайджан 3 Румыния 3 Дания 3 Грузия 3 Мексика 2 Бразилия 2 Финляндия 2 Россия 2 Ливан 2 Индонезия 2 Камбоджа 1 Новая Зеландия 1 Непал 1 Шри-Ланка 1 Эквадор 1 Монако 1 Сан-Марино 1 Республика Македония 1 Ирландия 1 Эстония 1 Литва 1 Белоруссия 1 Бельгия 1 Афганистан 1 Египет 1 Катар 1 Алжир 1 Нигерия 1 Армения 1 Источник: Всемирная организация здравоохранения

В Италии число зараженных за двое суток увеличилось в два раза, сообщили власти страны в минувшее воскресенье.

В Италии зарегистрировано 34 смертельных случая от коронавируса и 1694 случаев заражения. Компания Amazon сообщила о том, что двое её сотрудников в Италии заразились коронавирусом.

В понедельник Сеул сообщил о 476 новых случаях заболевания коронавирусом в стране. Таким образом, в Южной Корее число заболевших составило 4212, от коронавируса в этой стране скончались 26 пациентов.

3081 случаев заболевания в Южной Корее приходятся на город Тэгу, где последователи секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

В воскресенье власти страны подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты, которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

Основатель секты, 88-летний Ли Ман Хи в понедельник попросил прощения у правительства и народа, опустившись на колени во время пресс-конференции. По его словам, заражение не было преднамеренным действием.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Основатель секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" Ли Ман Хи попросил прощения у правительства и народа Южной Кореи, опустившись на колени во время пресс-конференции

В Великобритании число заболевших составляет 36. Во Франции зарегистрировано около 100 случаев заражения Covid-19. Два человека скончались. В Париже закрыт для посещения Лувр. Ранее сотрудники музея практически единогласно проголосовали за то, чтобы не выходить на работу из-за опасений за свое здоровье.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В воскресенье закрылся музей Лувр в Париже

В воскресенье Австралия и Таиланд пополнили список стран, где зарегистрированы летальные исходы в результате коронавируса: скончался 78-летний австралиец, который заразился в феврале на борту круизного лайнера "Даймонд Принцесс", стоявшего на карантине в Японии.

В Таиланде умер 35-летний мужчина, у которого помимо коронавируса была лихорадка денге; всего в этой стране 43 заболевших.

Ранее в воскресенье Всемирная организация здравоохранения заявила, что заболевание в тяжелой форме протекает в основном у пациентов старше 60 лет.