Число жертв коронавируса в мире превысило 3 тысячи

  • 2 марта 2020
футбольный фанат в Мадриде Правообладатель иллюстрации Getty Images

Число смертей от коронавируса в мире превысило 3 тысячи, после того как Китай сообщил еще о 42 жителях страны, скончавшихся от этой болезни.

Более 90% всех смертельных случаев приходятся на китайскую провинцию Хубэй (там расположен город Ухань). Также смертельные случаи зарегистрированы еще в 10 других странах.

Более 50 человек скончались в Иране, более 30 человек - в Италии. Смертельные случаи составляют 2-5% от числа заболевших. Для сравнения - число смертельных случаев от гриппа составляет обычно около 0,1% от числа зараженных.

Однако доля смертельных случаев от тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) была значительно выше, чем от коронавируса Covid-19.

Всего в мире зарегистрировано почти 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Сейчас инфекция распростряется быстрее за пределами Китая, чем в самом Китае.

У большинства зараженных болезнь протекает в относительно легкой форме.

Какова ситуация в мире?

Коронавирус: карта распространения по планете, 2 марта 2020 г.

Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам

Общее количество подтвержденных случаев Всего умерших
87 163 2 980
Посмотреть разбивку по странам
Страна Случаев Умерли
Китай 79 968 2 873
Южная Корея 3 736 18
Италия 1 128 29
Круизное судно "Даймонд принцесс" 706 6
Иран 593 43
Япония 239 6
Сингапур 106
Франция 100 2
США 62
Германия 57
Испания 45
Кувейт 45
Таиланд 42 1
Бахрейн 40
Британия 35
Австралия 27 1
Малайзия 24
Канада 19
Объединенные Арабские Эмираты 19
Швейцария 18
Вьетнам 16
Норвегия 15
Швеция 13
Ирак 13
Австрия 10
Хорватия 7
Израиль 7
Греция 7
Нидерланды 7
Оман 6
Пакистан 4
Филиппины 3 1
Индия 3
Азербайджан 3
Румыния 3
Дания 3
Грузия 3
Мексика 2
Бразилия 2
Финляндия 2
Россия 2
Ливан 2
Индонезия 2
Камбоджа 1
Новая Зеландия 1
Непал 1
Шри-Ланка 1
Эквадор 1
Монако 1
Сан-Марино 1
Республика Македония 1
Ирландия 1
Эстония 1
Литва 1
Белоруссия 1
Бельгия 1
Афганистан 1
Египет 1
Катар 1
Алжир 1
Нигерия 1
Армения 1

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Последнее обновление: 02.03.2020, 7:30:00 GMT+3

В Италии число зараженных за двое суток увеличилось в два раза, сообщили власти страны в минувшее воскресенье.

В Италии зарегистрировано 34 смертельных случая от коронавируса и 1694 случаев заражения. Компания Amazon сообщила о том, что двое её сотрудников в Италии заразились коронавирусом.

В понедельник Сеул сообщил о 476 новых случаях заболевания коронавирусом в стране. Таким образом, в Южной Корее число заболевших составило 4212, от коронавируса в этой стране скончались 26 пациентов.

3081 случаев заболевания в Южной Корее приходятся на город Тэгу, где последователи секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

В воскресенье власти страны подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты, которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

Основатель секты, 88-летний Ли Ман Хи в понедельник попросил прощения у правительства и народа, опустившись на колени во время пресс-конференции. По его словам, заражение не было преднамеренным действием.

Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Основатель секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" Ли Ман Хи попросил прощения у правительства и народа Южной Кореи, опустившись на колени во время пресс-конференции

В Великобритании число заболевших составляет 36. Во Франции зарегистрировано около 100 случаев заражения Covid-19. Два человека скончались. В Париже закрыт для посещения Лувр. Ранее сотрудники музея практически единогласно проголосовали за то, чтобы не выходить на работу из-за опасений за свое здоровье.

Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В воскресенье закрылся музей Лувр в Париже

В воскресенье Австралия и Таиланд пополнили список стран, где зарегистрированы летальные исходы в результате коронавируса: скончался 78-летний австралиец, который заразился в феврале на борту круизного лайнера "Даймонд Принцесс", стоявшего на карантине в Японии.

В Таиланде умер 35-летний мужчина, у которого помимо коронавируса была лихорадка денге; всего в этой стране 43 заболевших.

Ранее в воскресенье Всемирная организация здравоохранения заявила, что заболевание в тяжелой форме протекает в основном у пациентов старше 60 лет.

Похожие темы

Новости по теме