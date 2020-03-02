Число жертв коронавируса в мире превысило 3 тысячи
- 2 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Число смертей от коронавируса в мире превысило 3 тысячи, после того как Китай сообщил еще о 42 жителях страны, скончавшихся от этой болезни.
Более 90% всех смертельных случаев приходятся на китайскую провинцию Хубэй (там расположен город Ухань). Также смертельные случаи зарегистрированы еще в 10 других странах.
- Коронавирус в Британии: врачи рекомендуют самоизолироваться
- Коронавирус в большом городе: можно ли избежать заражения?
- Коронавирус: лидера секты, заразившей тысячи человек, намерены судить за убийство
Более 50 человек скончались в Иране, более 30 человек - в Италии. Смертельные случаи составляют 2-5% от числа заболевших. Для сравнения - число смертельных случаев от гриппа составляет обычно около 0,1% от числа зараженных.
Однако доля смертельных случаев от тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) была значительно выше, чем от коронавируса Covid-19.
Всего в мире зарегистрировано почти 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Сейчас инфекция распростряется быстрее за пределами Китая, чем в самом Китае.
У большинства зараженных болезнь протекает в относительно легкой форме.
Какова ситуация в мире?
Коронавирус: карта распространения по планете, 2 марта 2020 г.
Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам
Проведите, чтобы увидеть карту
|Общее количество подтвержденных случаев
|Всего умерших
|87 163
|2 980
Посмотреть разбивку по странам
|Страна
|Случаев
|Умерли
|Китай
|79 968
|2 873
|Южная Корея
|3 736
|18
|Италия
|1 128
|29
|Круизное судно "Даймонд принцесс"
|706
|6
|Иран
|593
|43
|Япония
|239
|6
|Сингапур
|106
|Франция
|100
|2
|США
|62
|Германия
|57
|Испания
|45
|Кувейт
|45
|Таиланд
|42
|1
|Бахрейн
|40
|Британия
|35
|Австралия
|27
|1
|Малайзия
|24
|Канада
|19
|Объединенные Арабские Эмираты
|19
|Швейцария
|18
|Вьетнам
|16
|Норвегия
|15
|Швеция
|13
|Ирак
|13
|Австрия
|10
|Хорватия
|7
|Израиль
|7
|Греция
|7
|Нидерланды
|7
|Оман
|6
|Пакистан
|4
|Филиппины
|3
|1
|Индия
|3
|Азербайджан
|3
|Румыния
|3
|Дания
|3
|Грузия
|3
|Мексика
|2
|Бразилия
|2
|Финляндия
|2
|Россия
|2
|Ливан
|2
|Индонезия
|2
|Камбоджа
|1
|Новая Зеландия
|1
|Непал
|1
|Шри-Ланка
|1
|Эквадор
|1
|Монако
|1
|Сан-Марино
|1
|Республика Македония
|1
|Ирландия
|1
|Эстония
|1
|Литва
|1
|Белоруссия
|1
|Бельгия
|1
|Афганистан
|1
|Египет
|1
|Катар
|1
|Алжир
|1
|Нигерия
|1
|Армения
|1
Источник: Всемирная организация здравоохранения
Последнее обновление: 02.03.2020, 7:30:00 GMT+3
В Италии число зараженных за двое суток увеличилось в два раза, сообщили власти страны в минувшее воскресенье.
В Италии зарегистрировано 34 смертельных случая от коронавируса и 1694 случаев заражения. Компания Amazon сообщила о том, что двое её сотрудников в Италии заразились коронавирусом.
В понедельник Сеул сообщил о 476 новых случаях заболевания коронавирусом в стране. Таким образом, в Южной Корее число заболевших составило 4212, от коронавируса в этой стране скончались 26 пациентов.
3081 случаев заболевания в Южной Корее приходятся на город Тэгу, где последователи секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.
В воскресенье власти страны подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты, которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.
Основатель секты, 88-летний Ли Ман Хи в понедельник попросил прощения у правительства и народа, опустившись на колени во время пресс-конференции. По его словам, заражение не было преднамеренным действием.
В Великобритании число заболевших составляет 36. Во Франции зарегистрировано около 100 случаев заражения Covid-19. Два человека скончались. В Париже закрыт для посещения Лувр. Ранее сотрудники музея практически единогласно проголосовали за то, чтобы не выходить на работу из-за опасений за свое здоровье.
В воскресенье Австралия и Таиланд пополнили список стран, где зарегистрированы летальные исходы в результате коронавируса: скончался 78-летний австралиец, который заразился в феврале на борту круизного лайнера "Даймонд Принцесс", стоявшего на карантине в Японии.
В Таиланде умер 35-летний мужчина, у которого помимо коронавируса была лихорадка денге; всего в этой стране 43 заболевших.
Ранее в воскресенье Всемирная организация здравоохранения заявила, что заболевание в тяжелой форме протекает в основном у пациентов старше 60 лет.