Китай обвинили в эксплуатации уйгуров на фабриках мировых брендов
Власти Китая используют принудительный труд тысяч мусульман-уйгуров, говорится в докладе Австралийского института стратегической политики. По данным экспертов, десятки тысяч уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств работают на фабриках, которые выступают крупными поставщиками многих мировых брендов.
По оценкам экспертов института, за период с 2017 по 2019 год более 80 тысяч уйгуров были принудительно перемещены за пределы Синьцзян-Уйгурского автономного района в различные регионы страны для работы на фабриках.
По данным института, в девяти провинциях Китая работают 27 фабрик, которые с 2017 года используют принудительный труд рабочих из Синьдзян-Уйгурского автономного района. Фабрики, на которых работают уйгуры, поставляют продукцию для 83 мировых брендов, в числе которых Nike, Zara, Adidas, H&M, Uniqlo, Victoria's Secret, BMW и Land Rover, Lenovo, LG, Dell, ASUS, Acer, Samsung, Apple и многие другие.
Китайские власти отрицают эту информацию.
В докладе говорится, что принудительное перемещение жителей автономного района для работы на фабриках производилось через государственное агентство Xinjiang Aid.
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Эксперты утверждают, что отказаться от такого принудительного трудового контракта, который вынуждены подписывать многие уйгуры, чрезвычайно сложно: за отказом от работы на фабрике, как правило, следует арест и длительное содержание под стражей без предъявления обвинения. Также в докладе говорится, что власти автономного района плятят чиновникам на местах и частным брокерам "за каждую голову", то есть за каждого человека, который отправляется работать на фабрику.
На фабриках уйгуры также находятся фактически в тюремных условиях, говорят авторы доклада.
Рабочие вынуждены жить в общежитиях, а после работы посещать уроки по изучению севернокитайского языка (мандаринского наречия китайского языка) и занятия по "идеологической подготовке". Кроме того, они находятся под постоянным наблюдением и им запрещено как-либо обозначать свою религиозную принадлежность.
"Центры перевоспитания"
В декабре власти Китая прокомментировали ситуацию с "центрами профессиональной подготовки", в которых содержатся уйгуры и представители других этнических меньшинств. Власти утверждают, что в этих центрах в целях "перевоспитания" находятся религиозные экстремисты.
Пекин отрицает, что использует рабочую силу из Синьдзян-Уйгурского автономного района на фабриках, выпускающих продукцию для многих мировых брендов. Китайские государственные СМИ пишут, что участие в схемах по "профессиональной подготовке" - исключительно добровольное.
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Сообщения о массовых задержаниях и содержании задержанных в лагерях для интернированных в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе начали появляться в 2018 году.
По данным правозащитников, в "лагерях для интернированных" на территории Китая содержатся около миллиона мусульман-уйгуров. Власти страны утверждают, что лагеря были созданы для борьбы с религиозным экстремизмом.
Однако есть свидетельства, говорящие о том, что многие были задержаны не за экстремизм, а за исповедание своей веры. Женщин задерживали за ношение хиджаба. Некоторых жителей автономного района брали под стражу из-за того, что у них были "связи за границей" - например в Турции или других странах с преимущественно мусульманским населением.
После появления сообщений в мировых СМИ о лагерях, где содержатся в основном уйгуры, Китай столкнулся с серьезным давлением и критикой со стороны международного сообщества.
По данным доклада Австралийского института стратегической политики (ASPI), китайские власти рассматривают принудительный труд на фабриках и заключение в лагеря в качестве одного из способов "перевоспитания уйгуров".
"Данные нашего доклада ясно свидетельствуют о том, что принудительный труд уйгуров и других этнических меньшинств [из Синдзян-Уйгурского автономного района] является по сути экономической эксплуатацией [населения]", - сказал Би-би-си один из авторов доклада Натан Русер.
Как отмеччают эксперты, международные и китайские компании - вероятно, сами того не зная - оказались причастными к нарушению прав человека. Эксперты призвали компании незамедлительно провести юридическую проверку фабрик-поставщиков в Китае на предмет соблюдения прав человека.
Журналисты американской газеты Washington Post побывали на одной из фабрик, которая упоминается в докладе ASPI. Эта фабрика, по данным издания, производит кроссовки для компании Nike.
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По словам журналистов, фабрика в городе Лайси больше напоминает тюрьму - с колючей проволокой по периметру, смотровыми башнями, камерами видеонаблюдения и полицейским постом.
"Мы можем здесь гулять [по территории фабрики], но мы не можем самостоятельно вернуться в Синьдзян", - рассказала Washington Post одна из сотрудниц, которую журналисты встретили у ворот.
Компания Nike, отвечая на запрос Washington Post, заявила, что решительно привержена соблюдению международных трудовых стандартов во всем мире и что ее поставщикам строго запрещено использовать принудительный труд.
Аналогичный ответ дала корпорация Apple. В Dell журналистам заявили, что изучат доклад и важные сведения, содержащиеся в нем.