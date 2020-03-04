Украинский премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную раду заявление об отставке. 35-летний Гончарук был самым молодым главой правительства в истории страны. Он стал премьером после внеочередных парламентских выборов летом прошлого года.

О том, что Гончарук все-таки написал заявление об отставке, после заседания фракции "Слуга народа" сообщили украинские СМИ со ссылкой на свои источники. Позже информацию подтвердили депутаты.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр", - сказал накануне депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский во вторник вечером.

Однако на сайте Верховной рады, которая должна утверждать отставку премьера, заявление Гончурука так и не появилось. Утром в среду депутат Галина Янченко ("Слуга народа") опубликовала фотографию заявления в "Фейсбуке".

"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, написанного от руки и датированного 3 марта 2020 года. На нем есть штамп аппарата парламента, время регистрации заявления - 17:42, входящий номер - 53734.

Ожидается, что Верховная рада в среду рассмотрит заявление премьера - на этот день назначено внеочередное заседание украинского парламента.

Самый молодой премьер

Гончарук стал премьер-министром в августе прошлого года. 35-летний юрист, который до этого назначения работал заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского, стал самым молодым руководителем правительства в истории Украины.

Гончарук запомнился новым, молодежным стилем управления, характерным для нынешней украинской власти. О достижениях правительства он рассказывал в еженедельных видеоблогах "Чашка премьера", однажды провел для пользователей "Фейсбука" экскурсию по зданию кабинета министров на электросамокате.

С другой стороны, критику вызвала его инициатива сделать заседания правительства закрытыми для прессы.

Гончарук обещал обеспечить рост экономики на 40% на протяжении следующих пяти лет, однако в последние месяцы темпы роста промпроизводства на Украине начали снижаться, а в январе этого года Госстат зафиксировал падение производства.

Несколько недель назад Гончарук уже писал заявление об отставке по собственному желанию.

Это стало следствием скандала с прослушкой - в интернет попали записи правительственного совещания, в ходе которого человек с голосом, напоминающим голос премьера, нелицеприятно отзывался об экономической компетентности президента Зеленского и описывал самого себя как "профана в экономике".

Тогда Гончарук встретился с Зеленским, инцидент был исчерпан. Заявление премьера об отставке в парламент так и не попало, но Зеленский и Гончарук сошлись во мнении, что кадровый состав правительства должен быть усилен.

Украинские СМИ называют и еще одну возможную причину отставки Гончарука - якобы его основным защитником в окружении Зеленского был глава президентского аппарата Андрей Богдан. Отставка Богдана в середине февраля, как пишет "Украинская правда", значительно ослабила позиции Гончарука.

Отправить премьера в отставку может Верховная рада. Отставка премьера влечет за собой отставку всего состава правительства, его члены продолжат работать до назначения нового кабинета в статусе исполняющих обязанности.

Эксперты считают, что независимо от фамилии нового премьера большая часть министров сохранят свои кресла.

В прессе звучат несколько фамилий вероятного преемника Алексея Гончарука. Среди них - исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, нынешний вице-премьер-министр Денис Шмигаль и министр внутренних дел Арсен Аваков. Сейчас СМИ пишут, что новым премьером будет Шмигаль.

Премьерство прочили и 60-летнему бизнесмену, одному из основателей Приватбанка Сергею Тигипко, ветерану украинской политики, который работал вице-премьером еще в правительстве Виктора Ющенко при президенте Леониде Кучме.

Главным препятствием для назначения Тигипко было то, что он подпадал под закон о люстрации, принятый после бегства из страны Виктора Януковича - в свое время Тигипко был вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Во вторник накануне внеочередного заседания Верховной рады, Конституционный суд Украины рассматривал закон о люстрации, но решения о его соответствии конституции не вынес.