Как коронавирус распространяется по планете: обновляемая карта

Коронавирус: карта распространения по планете, 2 марта 2020 г.

Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам

Проведите, чтобы увидеть карту

Общее количество подтвержденных случаев Всего умерших 87 163 2 980

Случаев 100 000 10 000 1 000 100 10

Посмотреть разбивку по странам Страна Случаев Умерли Китай 79 968 2 873 Южная Корея 3 736 18 Италия 1 128 29 Круизное судно "Даймонд принцесс" 706 6 Иран 593 43 Япония 239 6 Сингапур 106 Франция 100 2 США 62 Германия 57 Испания 45 Кувейт 45 Таиланд 42 1 Бахрейн 40 Британия 35 Австралия 27 1 Малайзия 24 Канада 19 Объединенные Арабские Эмираты 19 Швейцария 18 Вьетнам 16 Норвегия 15 Швеция 13 Ирак 13 Австрия 10 Хорватия 7 Израиль 7 Греция 7 Нидерланды 7 Оман 6 Пакистан 4 Филиппины 3 1 Индия 3 Азербайджан 3 Румыния 3 Дания 3 Грузия 3 Мексика 2 Бразилия 2 Финляндия 2 Россия 2 Ливан 2 Индонезия 2 Камбоджа 1 Новая Зеландия 1 Непал 1 Шри-Ланка 1 Эквадор 1 Монако 1 Сан-Марино 1 Республика Македония 1 Ирландия 1 Эстония 1 Литва 1 Белоруссия 1 Бельгия 1 Афганистан 1 Египет 1 Катар 1 Алжир 1 Нигерия 1 Армения 1

Источник: Всемирная организация здравоохранения