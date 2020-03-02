Как коронавирус распространяется по планете: обновляемая карта

  • 2 марта 2020

Коронавирус: карта распространения по планете, 2 марта 2020 г.

Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам

Общее количество подтвержденных случаев Всего умерших
87 163 2 980
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Страна Случаев Умерли
Китай 79 968 2 873
Южная Корея 3 736 18
Италия 1 128 29
Круизное судно "Даймонд принцесс" 706 6
Иран 593 43
Япония 239 6
Сингапур 106
Франция 100 2
США 62
Германия 57
Испания 45
Кувейт 45
Таиланд 42 1
Бахрейн 40
Британия 35
Австралия 27 1
Малайзия 24
Канада 19
Объединенные Арабские Эмираты 19
Швейцария 18
Вьетнам 16
Норвегия 15
Швеция 13
Ирак 13
Австрия 10
Хорватия 7
Израиль 7
Греция 7
Нидерланды 7
Оман 6
Пакистан 4
Филиппины 3 1
Индия 3
Азербайджан 3
Румыния 3
Дания 3
Грузия 3
Мексика 2
Бразилия 2
Финляндия 2
Россия 2
Ливан 2
Индонезия 2
Камбоджа 1
Новая Зеландия 1
Непал 1
Шри-Ланка 1
Эквадор 1
Монако 1
Сан-Марино 1
Республика Македония 1
Ирландия 1
Эстония 1
Литва 1
Белоруссия 1
Бельгия 1
Афганистан 1
Египет 1
Катар 1
Алжир 1
Нигерия 1
Армения 1

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Последнее обновление: 02.03.2020, 7:30:00 GMT+3

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