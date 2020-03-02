Как коронавирус распространяется по планете: обновляемая карта
- 2 марта 2020
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Коронавирус: карта распространения по планете, 2 марта 2020 г.
Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам
Проведите, чтобы увидеть карту
|Общее количество подтвержденных случаев
|Всего умерших
|87 163
|2 980
Посмотреть разбивку по странам
|Страна
|Случаев
|Умерли
|Китай
|79 968
|2 873
|Южная Корея
|3 736
|18
|Италия
|1 128
|29
|Круизное судно "Даймонд принцесс"
|706
|6
|Иран
|593
|43
|Япония
|239
|6
|Сингапур
|106
|Франция
|100
|2
|США
|62
|Германия
|57
|Испания
|45
|Кувейт
|45
|Таиланд
|42
|1
|Бахрейн
|40
|Британия
|35
|Австралия
|27
|1
|Малайзия
|24
|Канада
|19
|Объединенные Арабские Эмираты
|19
|Швейцария
|18
|Вьетнам
|16
|Норвегия
|15
|Швеция
|13
|Ирак
|13
|Австрия
|10
|Хорватия
|7
|Израиль
|7
|Греция
|7
|Нидерланды
|7
|Оман
|6
|Пакистан
|4
|Филиппины
|3
|1
|Индия
|3
|Азербайджан
|3
|Румыния
|3
|Дания
|3
|Грузия
|3
|Мексика
|2
|Бразилия
|2
|Финляндия
|2
|Россия
|2
|Ливан
|2
|Индонезия
|2
|Камбоджа
|1
|Новая Зеландия
|1
|Непал
|1
|Шри-Ланка
|1
|Эквадор
|1
|Монако
|1
|Сан-Марино
|1
|Республика Македония
|1
|Ирландия
|1
|Эстония
|1
|Литва
|1
|Белоруссия
|1
|Бельгия
|1
|Афганистан
|1
|Египет
|1
|Катар
|1
|Алжир
|1
|Нигерия
|1
|Армения
|1
Источник: Всемирная организация здравоохранения
Последнее обновление: 02.03.2020, 7:30:00 GMT+3