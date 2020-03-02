Умер художник Улай, романтик и бунтарь, соавтор Марины Абрамович
В Любляне умер немецкий художник-концептуалист, бывший партнер художника Марины Абрамович - Улай (Франк Уве Лайсипен). Ему было 76 лет.
Дуэт Абрамович-Улай был одним из самых известных в мире искусства XX века. Они познакомились в 1976 году, их роман и творческое партнерство продлились до 1988 года, когда они расстались на Великой Китайской стене. Перед этим каждый прошагал по ней 2500 километров.
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Улай родился в немецком Золингене в 1943 году. С юности увлекался искусством, пробовал себя в разных жанрах, увлекся фотографией.
С сербской художницей Мариной Абрамович Улай познакомился в 1976 году в Амстердаме. Их роман вылился в удивительное творческое партнерство, об их перформансах неустанно писали журналисты, их показы привлекали к себе всеобщее внимание.
Самыми знаменитыми их перформансами стали:
Отношения в пространстве, 1976.
- Нагие Марина и Улай бежали навстречу друг другу и с силой сталкивались. Это был перформанс о слиянии двух начал - мужского и женского.
Отношения во времени, 1977.
- Марина и Улай сидели спиной друг к другу целых 17 часов, их волосы были переплетены. Смысл перформанса в том, что подпитываясь энергией публики, человек повышает уровень своих возможностей.
Энергия покоя, 1980
- Марина 4 минуты держала лук, а Улай - стрелу, нацеленную ей в сердце, и натянутую тетиву.
В 1980 году пара решила оформить отношения, , встретившись на середине Великой Китайской стены. Разрешения от китайских властей они ждали долгих восемь лет. За это время свадьба трансформировалась в расставание.
"Этот поход превратился в законченную личную драму. Улай стартовал из пустыни Гоби, я - от Желтого моря. После того как каждый из нас прошёл 2500 километров, мы встретились и простились навсегда", - рассказывала впоследствии Абрамович.
Они встретились снова лишь в 2010 году, спустя 22 года.: Улай пришел на перформанс Марины "В присутствии художника". В ходе него Марина встречалась взглядом с любым пожелавшим этого посетителем перформанса. Одним из них стал Улай.
Спустя минуту Марина заплакала.