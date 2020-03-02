Умер художник Улай, романтик и бунтарь, соавтор Марины Абрамович

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В Любляне умер немецкий художник-концептуалист, бывший партнер художника Марины Абрамович - Улай (Франк Уве Лайсипен). Ему было 76 лет.

Дуэт Абрамович-Улай был одним из самых известных в мире искусства XX века. Они познакомились в 1976 году, их роман и творческое партнерство продлились до 1988 года, когда они расстались на Великой Китайской стене. Перед этим каждый прошагал по ней 2500 километров.

Улай родился в немецком Золингене в 1943 году. С юности увлекался искусством, пробовал себя в разных жанрах, увлекся фотографией.

С сербской художницей Мариной Абрамович Улай познакомился в 1976 году в Амстердаме. Их роман вылился в удивительное творческое партнерство, об их перформансах неустанно писали журналисты, их показы привлекали к себе всеобщее внимание.

Самыми знаменитыми их перформансами стали:

Отношения в пространстве, 1976.

Нагие Марина и Улай бежали навстречу друг другу и с силой сталкивались. Это был перформанс о слиянии двух начал - мужского и женского.

Отношения во времени, 1977.

Марина и Улай сидели спиной друг к другу целых 17 часов, их волосы были переплетены. Смысл перформанса в том, что подпитываясь энергией публики, человек повышает уровень своих возможностей.

Энергия покоя, 1980

Марина 4 минуты держала лук, а Улай - стрелу, нацеленную ей в сердце, и натянутую тетиву.

В 1980 году пара решила оформить отношения, , встретившись на середине Великой Китайской стены. Разрешения от китайских властей они ждали долгих восемь лет. За это время свадьба трансформировалась в расставание.

"Этот поход превратился в законченную личную драму. Улай стартовал из пустыни Гоби, я - от Желтого моря. После того как каждый из нас прошёл 2500 километров, мы встретились и простились навсегда", - рассказывала впоследствии Абрамович.

Они встретились снова лишь в 2010 году, спустя 22 года.: Улай пришел на перформанс Марины "В присутствии художника". В ходе него Марина встречалась взглядом с любым пожелавшим этого посетителем перформанса. Одним из них стал Улай.

Спустя минуту Марина заплакала.