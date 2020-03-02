Путин предложил упомянуть в Конституции Бога и брак "как союз мужчины и женщины"

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Владимир Путин внес поправки к собственному законопроекту об изменении Конституции. Президент предложил добавить в основной закон пункт о том, что Россия "сохраняет память предков, передавших идеалы и веру в Бога", а также закрепить статус брака как союза мужчины и женщины.

Новый пакет с президентскими поправками (есть у Би-би-си) поступил в Госдуму в понедельник вечером, как и первая версия законопроекта. Документ уже обсудили на Совете Думы - депутаты восприняли с одобрением, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Сам документ еще не опубликован в думской базе законопроектов, однако его содержание частично раскрыли сам Володин, его помощница Анастасия Кашеварова и вице-спикер Думы Петр Толстой. Судя по всему, Путин решил учесть предложения, которые за последний месяц выдвигали члены созданной им рабочей группы.

По словам Кашеваровой, в Конституции, например, появится упоминание Бога - соответствующую поправку зачитал Вячеслав Володин.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство", - процитировала Кашеварова слова Володина в своем телеграм-канале.

Кроме того, в основном законе уточнят статус брака. "Мы сегодня все с одобрением восприняли президентские поправки о семье, что это такое, что это союз мужчины и женщины. Семья - это муж и жена", - сообщил Володин журналистам.

По словам Кашеваровой, 67-я статья Конституции дополнится поправкой "об исторической правде": "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

Путин также предложил прописать в Конституции, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории". Кроме того, в поправках содержится предложение не допускать "действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к ним".

Президент также просит внести в Основной закон упоминание о том, что республики России имеют право "устанавливать национальные языки в качестве государственных наряду с русским". При этом русский язык будет иметь статус "языка государствообразующего народа".

Путин прислушался к общественникам

Многие из предложений, который внес Путин, ему озвучивали общественники и деятели культуры - члены рабочей группы по проработке поправок в Конституцию. Например, ввести запрет на отчуждение территорий ему предложил актер Владимир Машков.

Закрепить в Конституции положения о "народе-победителе" Путину предлагали сразу несколько человек, в том числе сенаторы Андрей Клишас и Алексей Пушков. Необходимость такого шага они объясняли попытками "фальсифицировать" историю страны.

Замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев просил президента вписать в Конституцию положение о Боге - его поддержал и патриарх Кирилл.

Статус семьи как "союза мужчины и женщины" предлагала закрепить Ольга Баталина. "А если это неполная семья? Что тогда?... Брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому. Но сама по себе идея правильная и должна быть поддержана, надо только подумать, в каких формулировках", - ответил ей Путин, пообещав, что при нем в России будет не "родитель один и родитель два", "а мама и папа".

Авторы идей предлагали Путину закрепить их в преамбуле к Конституции. Возможность ее изменения обсуждалась в рабочей группе, но в итоге ее сопредседатели решили не переписывать вступление к основному закону. Би-би-си подробно писала о том, что действующие законы вообще не предусматривают изменения преамбулы Конституции.