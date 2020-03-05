Путин обсудит досрочные выборы в Госдуму с главами думских фракций

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Лидеры думских фракций на сегодняшней встрече с президентом поднимут вопрос о досрочных выборах в Госдуму. Однако на данный момент закон не позволяет досрочно прекратить полномочия Думы по ее собственному желанию.

Вопрос о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в повестке встречи президента с лидерами фракций не стоял, сказал Би-би-си депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Тем не менее, по его словам, глава КПРФ Геннадий Зюганов спросит об этом Путина.

Рашкин обосновывает необходимость задать Путину такой вопрос тем, что тема досрочных выборов "спущена в общество" и "обсуждается среди политтехнологов". Официально же основными темами встречи, по его словам, заявлены поправки в Конституцию и работа нового правительства под руководством Михаила Мишустина.

О том, что Путин сегодня обсудит досрочные выборы с главами фракций, говорят и два источника Би-би-си, близких к администрации президента, собеседник во фракции "Единой России" и источник в "Справедливой России".

Одним из аргументов для обсуждения досрочных выборов в Думу стало желание сменить спикера нижней палаты Вячеслава Володина, который "утомил всех", говорит источник в администрации президента.

"Возможные варианты объяснения досрочных выборов: чтобы совсем всех обнулить, чтобы все переоформить до американских выборов, чтобы создать плацдарм для досрочных президентских выборов", - рассказал на условиях анонимности политтехнолог, близкий к Кремлю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что вопрос досрочных выборов не входит в повестку встречи Путина с главами думских фракций. Но при этом пояснил, что обсуждение "будет зависеть от тех, кто [из участников встречи] будет говорить".

"Все ждут от сегодняшнего дня определенности и решения [по досрочным выборам], - рассказал Би-би-си источник, близкий к руководству Госдумы. - Окончательного решения пока нет, но тему точно обсудят".

Тем не менее два замглавы фракции партии "Единая Россия" Борис Кидяев и Ольга Тимофеева заявили Би-би-си, что не знают, будет ли этот вопрос обсуждаться на встрече с Путиным.

Не знают об этом и заместители главы фракции "Справедливая Россия" - Ольга Епифанова и Михаил Емельянов. По словам Игоря Лебедева, из ЛДПР досрочные выборы в Госдуму - это пока "слухи и сплетни".

Конституция против роспуска

По действующему законодательству, досрочные выборы могут проводиться только после роспуска Госдумы. Согласно Конституции, распустить Госдуму может только президент своим указом, если нижняя палата выражает недоверие правительству или после того, как Дума три раза откажет президенту в одобрении кандидатуры премьер-министра.

Накануне издание "Проект" сообщало со ссылкой на анонимные источники, что во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают проведение досрочных выборов в Думу. Однако чтобы это сделать, нужно прописать эту возможность в новой редакции Конституции. Источники издания отмечают, что последний шанс для этого будет 10 марта - в этот день Госдума во втором чтении принимает поправки в основной закон.

По данным "Проекта", досрочные выборы в таком случае могут быть проведены этой осенью в единый день голосования.

Вопрос вне повестки

О том, что в Кремле активно обсуждают возможность проведения досрочных выборов, за последние недели сообщили сразу несколько СМИ.

По данным источников "Проекта", идею избрать нижнюю палату на год раньше запланированного срока выдвинул внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

Собеседники издания также отмечали, что власти с начала года обсуждают идею провести выборы досрочно, однако решение много раз откладывалось из-за того, что его плюсы выглядели неочевидными.

"Возможно, в Кремле считают, что сейчас им будет проще сформировать выгодный для себя список депутатов. Еще один аргумент - избиратели могут лучше проголосовать за партию власти на фоне смены правительства и принятия поправок в Конституцию", - предполагает издание.

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Собеседники издания Znak.com в нескольких партиях тоже утверждают, что этот вопрос обсуждался в администрации президента с участием представителей думских фракций.

Ранее о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России сообщало агентство Блумберг, также со ссылкой на источники. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда назвал публикацию фейком и вмешательством во внутренние дела России, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что проводить выборы на фоне экономического кризиса в стране могут только "авантюристы и либеральные реваншисты".

Источник "Коммерсанта", близкий к администрации президента, утверждал, что срочность принятия поправок к Конституции объясняется тем, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму.

"В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы", которое "позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне", - говорил собеседник издания.

По информации издания "Тайга.инфо", регионы Сибири якобы получили рекомендации, которые могут свидетельствовать о подготовке к досрочным выборам в Госдуму. Собеседник издания, близкий к правительству одного из субъектов федерации, в конце января рассказывал, что в регионах уже действуют "рабочие группы" от администрации президента России, которые изучают обстановку и электоральные настроения на местах.

В конце января Госдума приняла в первом чтении президентский проект поправок в Конституцию, предусматривающих изменение политической системы и закрепление социальных гарантий. Это произошло всего через неделю после того, как Владимир Путин анонсировал внесение поправок в ходе послания Федеральному Собранию.