Россию на "Евровидении-2020" будет представлять группа Little Big

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Петербургская рейв-группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020", сообщает Первый канал.

Конкурс пройдет в Нидерландах, его финал назначен на 16 мая. Группа, стиль которой сам "Первый канал" описывает как смесь "коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы", поедет на него впервые.

"Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы", - заявил Первому каналу основатель группы Илья Прусникин.

"Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем - вы будете удивлены", - продолжил он.

В свою очередь ведущий Первого канала Кирилл Клейменов заявил, что ему нравится "многогранное и насквозь парадоксальное" творчество группы. "Little Big в переводе - "большой маленький". Звучит эротично, но парадоксально", - отметил он.

Петербургская рейв-группа Little Big основана в 2013 году. В ее состав входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. На данный момент музыканты записали четыре альбома.

Little Big считается рейв-группой, однако сами ее участники настаивают, что в основе их творчества лежит рок-музыка, которую они просто объединили с рейвом. Свой коллектив они называют "сатирической арт-коллаборацией".

Главный хит группы - композиция Skibidi, которая набрала на YouTube 352 млн просмотров. Танец из клипа на эту композицию стал хитом.