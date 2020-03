$500 млн за медленные айфоны. Apple согласилась выплатить клиентам компенсацию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владельцы старых моделей смартфонов iPhone обвинили производителя в намеренном замедлении работы их гаджетов

Компания Apple согласилась выплатить от 310 до 500 млн долларов компенсации по коллективному иску американских пользователей о намеренном замедлении работы старых айфонов.

Владельцы старых моделей iPhone говорят, что после обновления операционной системы их телефоны начали работать значительно медленнее. Как считают истцы, таким образом Apple пыталась заставить клиентов купить новые гаджеты.

Решение о выплате компенсации еще должно быть одобрено окружным судьей США в Сан-Хосе (штат Калифорния).

На компенсации могут рассчитывать американские владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, которые до 21 декабря 2017 года работали на операционной системе iOS 10.2.1 или iOS 11.2. В зависимости от того, сколько людей обратятся с просьбой о выплатах, на каждого пользователя может прийтись около 25 долларов компенсации.

Истцы, которые представляли интересы группы в суде, получат компенсацию в размере 1500 долларов, а тем из них, кто предоставил важные свидетельства, будет выплачено по 3500 долларов. Компания Apple также должна будет возместить судебные издержке в размере порядка 94,5 млн долларов.

Хотя Apple и согласилась выплатить компенсацию для урегулирования спора, компания настаивает, что не пыталась замедлить работу старых моделей своих смартфонов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде, пояснили в Apple

В 2017 году Apple объяснила замедление гаджетов износом аккумулятора. По утверждениям компании, новая оперативная система замедляла работу смартфонов, чтобы не дать им неожиданно отключиться во время пиковых нагрузок. Проблема решалась с помощью замены аккумулятора на новый, отметили в Apple.

Тогда же, в 2017 году, Apple снизила стоимость замены батарей для старых моделей в США с 79 до 29 долларов - это решение объяснялось желанием "вернуть доверие" потребителей. Кроме того, на iOS 11.3 Apple предусмотрела возможность отключать функцию замедления работы гаджета, если пользователь был готов мириться с риском неожиданного отключения.

Штраф во Франции

В начале февраля этого года управление по защите прав потребителей Франции оштрафовало Apple из-за замедления работы старых айфонов на 25 миллионов евро. В ведомстве решили, что компания ввела потребителей в заблуждение, поскольку не сообщила им о том, что обновление операционной системы может сделать их гаджеты медленнее.

При этом суд во Франции не нашел доказательств того, что Apple намеренно замедляла работу смартфонов, чтобы заставить задуматься потребителей о покупке новой версии смартфона.

"Штраф Apple в размере 25 миллионов евро призван напомнить компаниям о том, что они обязаны предоставлять потребителям безопасную и надежную продукцию", - заявил тогда официальный представитель министерства экономики Франции.