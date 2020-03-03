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Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире минувшей ночью превысило 90 тысяч человек. 80 из них приходится на материковый Китай.

Случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах, при этом в самом Китае ситуация становится более стабильной, заявил накануне представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Число смертей от коронавируса в мире накануне превысило 3 тысячи. В Италии, которую Всемирная организация здравоохранения называет одной из самых неблагополучных в плане распространения вируса, умерли уже 52 человека.

Российские власти в понедельник госпитализировали 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с зараженным коронавирусом москвичом, а также 11 человек из его окружения.

В Москве, тем временем, расследуют вброс фейковых сообщений о коронавирусе, которые, по данным компании Group-IB, распространялись через ботов в соцсетях и мессенджерах.

Там появилось голосовое сообщение, согласно которому власти Москвы якобы скрывают данные о массовом заражении жителей города коронавирусом.

"Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах („группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и другие", - рассказал генеральный директор Group-IB Илья Сачков.

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"Супервторник", который в год выборов в США обычно приходится на начало февраля или марта - это очень важная дата в календаре американских праймериз, поскольку в этот день голосуют сразу несколько штатов, в том числе и два крупнейших по населению, и обычно по окончании определяются кандидатуры главных претендентов на президентское кресло.

Так, к концу "супервторника" 2016 года стало практически очевидно, что за пост президента будут бороться Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, хотя их соперники смогли отбить у них голоса в нескольких штатах.

На этот раз голосование пройдет в 14 штатах, и "супервторник" обещает стать "сверхсупервторником", поскольку в выборах примет участие Калифорния, штат с самым большим числом выборщиков. Там демократов будут представлять 415 человек, республиканцев - 172.

Еще одним участником супервторника как обычно станет Техас, второй по числу выборщиков штат Америки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой обратился к своим сторонникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей победе на всеобщих выборах.

"Мы выиграли благодаря нашей вере в избранный путь и благодаря народу Израиля", - написал он в "Твиттере".

После подсчета 10% голосов партия Нетаньяху "Ликуд" набирает 30,9% (36 мест в Кнессете), оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца - 23,6% (28 мест).

"Завтра, после того как мы немного выспимся, мы встретимся с лидерами правых партий, чтобы сформировать сильное, стабильное правительство", - сказал Нетаньяху в ходе своего ночного выступления.

Это были уже третьи менее чем за год выборы в Израиле, и лидерам двух ведущих партий до сих пор не удавалось заручиться большинством.

Нетаньяху, которому исполнилось 70 лет, уже побил рекорд пребывания на посту премьер-министра и теперь рассчитывает на пятый срок.

Нынешние выборы состоялись за две недели до начала судебных слушаний по делу о коррупции в отношении премьер-министра. Нетаньяху отрицает обвинения в свой адрес.

Image caption Тумсо Абдурахманов покинул Чечню более трех лет назад на фоне конфликта с родственником Рамзана Кадырова. В России на него заведено уголовное дело

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, на которого в конце февраля было совершено нападение, дал первое интервью Русской службе Би-би-си, в котором подробно рассказал, что произошло с ним 26 февраля.

По словам Абдурахманова, нападение совершил незнакомый ему человек днем, когда он крепко спал. Нападение произошло в шведском городе Евле, где блогер живет последние несколько месяцев.

Как считает блогер, к нападению могли быть причастны чеченские власти и российские спецслужбы. Кроме того, он обратил внимание, что нападение произошло в день рождения председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

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Петербургская рейв-группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020", сообщил накануне российский Первый канал.

Конкурс пройдет в Нидерландах, его финал назначен на 16 мая. Группа, стиль которой сам Первый канал описывает как смесь "коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы", поедет на него впервые.

Песня для конкурса будет представлена в ближайшее время. "Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - сказал ТАСС вокалист коллектива Илья Прусикин.

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То, о чем давно предупреждали опытные турецкие дипломаты, наконец произошло, пишет аналитик британской Times Ханна Люсинда Смит: турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уводит свою страну от традиционных западных союзников в объятия к старому противнику - России.

Он настроил против себя Евросоюз, в который Турция так давно и безуспешно пыталась вступить, открыв границы для новой волны беженцев. Он лишился возможности приобрести новейшие истребители НАТО, когда решил закупить военное снаряжение у России. Он до предела накалил обстановку в Идлибе, вступив в активное противостояние с силами режима Асада.

Теперь он вынужден иметь дело и с военным конфликтом, и с недовольством у себя на родине, куда хлынула волна беженцев из Сирии.

Чтобы спасти лицо дома и избежать полной катастрофы в Идлибе, Эродгану только и остается, что попытаться договориться в Москве с Путиным, но российский президент наверняка потребует немалую плату за такую уступку, заключает Times.

Газета "Ведомости" рассуждает о том, как будут вступать в силу поправки, которые российский президент Владимир Путин внес к собственному законопроекту об изменении Конституции. Опрошенные изданием юристы считают, что предложенный им порядок противоречит действующему основному закону.

Упоминание о простом большинстве голосов, которое позволит вступить в силу поправкам, не имеет под собой законной основы, считает профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский.

"Гражданам, если они голосуют, должны быть гарантированы некоторые права - наблюдение за голосованием, агитация и контрагитация, контроль при подсчете голосов и т. д. На мой взгляд, без этих гарантий такое голосование будет неправовым", - говорит он.

По словам эксперта, многоступенчатый порядок вступления поправок в силу противоречит действующей Конституции: "Мы понимаем, что это [общероссийское голосование] просто политическая акция, демонстрация. Но это отступление от порядка, предусмотренного статьей 136".

Предложенная процедура ничего общего не имеет с той законодательной базой, которая существует сейчас, соглашается юрист Елена Лукьянова: "Еще не вступившие в силу поправки президент отправляет в Конституционный суд, но оснований для этого нет, как нет в статье 125 Конституции и полномочий на это у КС".

Кроме того, такая процедура принятия поправок нарушает и закон о порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов, то есть получается, что "вся конструкция принятия поправок в Конституцию поломана", считает Лукьянова.

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Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Олег Михайлов