Из римейка "Мулан" убрали возлюбленного главной героини. Он не подходил под требования #MeToo

Правообладатель иллюстрации Disney

Продюсеры компании Disney сообщили, что из римейка мультфильма "Мулан" было решено убрать возлюбленного главной героини - офицера Ли Шанга, так как его образ не соответствует требованиям движения #MeToo.

В мультфильме 1998 года рассказывается история девушки Мулан, которая поступает на службу в китайскую имераторскую армию, притворившись мужчиной. На службе она проникается симпатией к своему командиру - офицеру Ли Шангу, который лишь в самом конце фильма узнает ее тайну.

В марте 2020 года в прокат выйдет римейк мультфильма, но на этот раз это будет уже не анимация, а игровое кино.

Как рассказал продюсер проекта Джейсон Рид, авторы сюжета решили, что развитие отношений Мулан и Ли Шанга не вписывается в новую реальность.

"Я думаю, что в эпоху движения #MeToo образ командира, который является объектом сексуального влечения [со стороны своей подчиненной], будет смотреться крайне дискомфортно, и мы подумали, что это неуместно", - объяснил Рид в интервью интернет-изданию Collider.

"Мы разделили образ Ли Шанга на два персонажа: один из них - это командир Тунг, который выполняет роль ее опекуна и наставника; второй - это Чэнь Хунхуэй, который служит в подразделении с Мулан", - говорит продюсер.

Правообладатель иллюстрации Disney Image caption Роль Мулан в новом фильме исполняет китайско-американская актриса Лю Ифэй

На прошлой неделе бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн был признан виновным в сексуальном насилии. Первые обвинения против него со стороны голливудских актрис появились два года назад, после чего в интернете началась активная кампания в защиту от сексуального насилия, сопровождавшаяся хэштегом #MeToo.

Главную роль в римейке мультфильма играет китайская актриса и певица Лю Ифэй. В августе прошлого года она оказалась в центре скандала после того, как публично поддержала действия полиции Гонконга, разогнавшей протестные митинги.

После этого в соцсетях появился призыв бойкотировать фильм "Мулан"; некоторые пользователи отмечали, что актриса имеет американский паспорт и при этом одобряет разгоны акций в поддержку демократии.

Спор в "Твиттере"

Многие фанаты оригинального мультфильма восприняли новость о замене персонажа Ли Шанга с недоумением.

"Ли Шанг на своем пути осознает, что Мулан ни в чем ему не уступает, будучи женщиной. Он учится и растет именно благодаря ей. Возможно, эта история будет поучительной именно для мужчин", - заметила пользовательница "Твиттера" Кала Элизабет.

Пользовательница под ником Сэм Великий (Sam the great) и вовсе охарактеризовала Ли Шанга как "бисексуальную легенду" и человека, который "никогда бы не стал использовать свою должность командира для принуждения ее (Мулан) к отношениям".

Пропустить Twitter пост , автор: @teoami Bisexual legend Li Shang would NEVER use his position as her commanding officer to pressure her into a relationship. It isn't until after Mulan leaves the Chinese army that Shang pursued her. In this essay I will https://t.co/YZTLemqPQK — Sam the great (@teoami) 27 февраля 2020 г.

Оба твита вызвали бурное обсуждение и собрали более 200 тысяч лайков.

Премьера римейка "Мулан" намечена на 27 марта, однако в Китае прокат фильма отложен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса.