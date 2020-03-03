Коронавирус: иностранцев из карантина в КНДР отправят во Владивосток, первый случай на Украине

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Северная Корея, закрывшая границы после глобальной вспышки Covid-19, согласилась вывезти иностранных дипломатов, желающих покинуть страну, во Владивосток. Во вторник первое заражение зафиксировали на территории Украины.

К утру вторника количество заражений коронавирусом 19-NCoV в мире превысило 90 тысяч человек, 80 тысяч из них находятся в материковом Китае. Количество смертельных случаев в мире превысило три тысячи, количество выздоровевших приближается к 50 тысячам.

Ко вторнику о новых случаях заражения объявили пять стран - Саудовская Аравия, Сенегал, Тунис, Марокко и Украина. Китай остается на первом месте по количеству заражений, но вирус сегодня быстрее распространяется за пределами Китая, чем внутри.

Коронавирус: карта распространения по планете, 3 марта 2020 г. Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам Проведите, чтобы увидеть карту Общее количество подтвержденных случаев Всего умерших 89 527 3 056 Случаев 100 000 10 000 1 000 100 10 Посмотреть разбивку по странам Страна Случаев Умерли Китай 80 174 2 915 Южная Корея 4 212 22 Италия 1 689 35 Иран 1 501 66 Круизное судно "Даймонд принцесс" 706 6 Япония 254 6 Германия 150 Сингапур 108 1 Франция 100 2 США 62 Кувейт 56 Бахрейн 47 Испания 45 Таиланд 43 1 Британия 36 Австралия 33 1 Малайзия 24 Швейцария 24 Ирак 21 Объединенные Арабские Эмираты 20 Канада 19 Норвегия 19 Вьетнам 16 Швеция 14 Нидерланды 13 Израиль 10 Австрия 10 Ливан 10 Хорватия 8 Сан-Марино 8 Бельгия 8 Греция 7 Финляндия 6 Оман 6 Индия 5 Мексика 5 Дания 4 Пакистан 4 Филиппины 3 1 Азербайджан 3 Румыния 3 Грузия 3 Катар 3 Алжир 3 Чехия 3 Бразилия 2 Россия 2 Египет 2 Индонезия 2 Исландия 2 Португалия 2 Камбоджа 1 Новая Зеландия 1 Непал 1 Шри-Ланка 1 Эквадор 1 Монако 1 Республика Македония 1 Ирландия 1 Эстония 1 Литва 1 Белоруссия 1 Афганистан 1 Нигерия 1 Армения 1 Доминиканская Республика 1 Люксембург 1 Иордания 1 Тунис Источник: Всемирная организация здравоохранения

Ситуация в Европе

В Италии по-прежнему больше случаев заражения, чем в остальных европейских странах - 2036 зараженных и 52 летальных исхода - впрочем, новых случаев не зафиксировано.

На фоне распространения 19-NCoV СМИ сообщили о том, что вирусом заразился папа римский Франциск. Несколько дней назад понтифик отменил некоторые мероприятия.

Во вторник итальянские СМИ сообщили, что 83-летнего понтифика протестировали на коронавирус, и он не заражен. В Ватикане эту информацию не прокомментировали.

Тем временем первый случай передачи вируса подтвержден на Украине, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека", - цитирует его агентство ТАСС.

В конце февраля жители Полтавской области пытались не пропустить в местный санаторий людей, эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса. Опасаясь, что заболевание может выйти из-под контроля, они построили баррикады.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что через несколько недель правительство может рекомендовать временно закрыть школы.

Британское правительство во вторник опубликовало план противодействия коронавирусу. Правительство прогнозирует, что на своем пике вспышка в Британии может затронуть до пятой части трудоспособного населения.

Битва за порт и смерть врача

На французском острове Реюньон в Индийском океане местные жители попытались не пустить в порт лайнер "Сан Принцесс" с 2000 пассажирами на борту. Лайнер принадлежит той же компании, что и "Даймонд принцесс", простоявший из-за коронавируса на якоре у японского порта Йокогама около трех недель и ставший за это время одним из крупнейших очагов инфекции в мире.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В дело пришлось вмешаться полиции, был применен слезоточивый газ

Лайнер пришел из Таиланда и местные боялись, что на нем могут оказаться зараженные коронавирусом. Ранее судну отказали в разрешении войти в мадагаскарский порт, но позже приняли в одном из портов ЮАР.

Протестующие, около 30 человек, попытались заблокировать порт Пуан-де-Гале и не выпускать прибывших на лайнере с его территории, пока их не проверят на вирус.

В Иране, который находится на четвертом месте в мире по количеству зараженных, по состоянию на вечер понедельника 24 человека задержаны полицией за "распространение слухов" о коронавирусе в интернете, еще 118 человек пригласили на беседу в полицию и отпустили, сообщает агентство Франс пресс.

В Китае скончался еще один сотрудник Центральной больницы Уханя, боровшийся с коронавирусом. Мэй Чжунмин был главой офтальмологического отделения, как и его коллега Ли Вэньлян, одним из первых сообщивший о вирусе и получивший предупреждение от полиции.

Media playback is unsupported on your device "Это был полный хаос": врач-инфекционист о корабле, зараженном коронавирусом в Японии

КНДР выпустит иностранцев во Владивосток, в Южной Корее "военное положение"

В Северной Корее 1 марта закончился 30-дневный карантин для нескольких сотен иностранцев, сообщает специализированный портал NKnews. Среди них есть зарубежные дипломаты, которые тоже были помещены в карантин.

Количество дипломатов среди формально освобожденных иностранцев неизвестно, но по информации дипломатических источников японского агентства Киодо цусин, тех из них, кто захочет улететь из КНДР, отправят спецрейсом северокорейской компании Air Koryo во Владивосток.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Швейный цех в КНДР, начало февраля. По официальной версии, в стране нет заразившихся коронавирусом

Власти КНДР утверждают, что в стране нет зараженных коронавирусом.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна "объявляет войну" коронавирусу. Во вторник в стране произошел резкий скачок количества заразившихся: 851 новый случай. Всего в стране 5186 заразившихся, она находится на втором месте в мире после Китая.

В самом Китае тоже вводят карантин для иностранцев. Он коснется нескольких городов. Пекин, Шанхай и Гуандун объявили, что все, приезжающие из крупных очагов инфекции - Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии - будут помещаться в 14-дневный карантин.

Китайские власти опасаются, что после всех ограничений на передвижения людей по стране, введенных из-за вспышки Covid-19, инфекцию могут привезти в страну из-за границы.