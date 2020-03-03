Фанаты "бондианы" просят перенести премьеру нового фильма из-за коронавируса

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Создатели двух самых популярных фанатских сайтов, посвященных фильмам о Джеймсе Бонде, призвали продюсеров новой серии "бондианы" отложить премьеру из-за вспышки коронавируса.

Релиз картины "Не время умирать" запланирован на 3 апреля, но фанаты просят перенести его на лето. При этом они ссылаются на прогнозы экспертов, что "к тому времени эпидемия пойдет на спад".

Как отмечают в открытом письме основатели сайтов MI6 Confidential и The James Bond Dossier Джеймс Пейдж и Дэвид Ли, "здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов".

Свое письмо они озаглавили "Не время для нерешительности" - по аналогии с названием нового фильма о Джеймсе Бонде.

"Мировая премьера картины "Не время умирать" состоится через месяц, а в этот момент распространение вируса в США может достигнуть высшей точки, - считают создатели сайтов. - Очень вероятно, что к началу апреля кинотеатры будут закрываться, или их посещаемость упадет".

"Но даже если никаких ограничений и не будет, можно процитировать "М" из фильма "007: Координаты "Скайфолл": "Чувствуете ли вы себя в безопасности?" - отмечают авторы письма.

Без красной дорожки

Ранее компания Disney решила отказаться от вечеринки для прессы с красной ковровой дорожкой в честь премьеры своего стримингового сервиса Disney+ в Британии.

Мероприятие должно было пройти 5 марта, но его отменили, из-за "отказа ряда участников и растущих опасений по поводу международных путешествий", - пояснили в компании. Disney отмечает, что речь идет скорее о профилактической мере и обещает журналистам организовать интервью с актерами и сотрудниками Disney при помощи видео-конференций.

Правообладатель иллюстрации Universal Image caption Дэниэл Крейг в последний раз появится в роли Бонда в фильме "Не время умирать"

В своем письме Пейдж и Ли особенно озабочены британской премьерой фильма о Бонде, которая должна состояться 31 марта. Они говорят, что на первый показ в лондонском Альберт-холле должны прийти более 5 тысяч зрителей - и "всего лишь один человек, у которого даже может не быть симптомов, способен заразить всю аудиторию".

По мнению фанатов "бондианы", перенос премьеры на лето не станет слишком большим бременем для кинокомпаний.

"Это всего-навсего фильм. Здоровье и благополучие фанатов по всему миру и их семей имеют большее значение. Мы все ждали этот фильм более четырех лет. Еще несколько месяцев [ожидания] не повредят его качеству - а только помогут увеличить кассовые сборы прощального появления Дэниэла Крейга (в роли Бонда)", - убеждены авторы письма.

Письмо было адресовано в продюсерскую компанию EON, а также кинокомпаниям MGM и Universal. Комментариев от них пока не поступало.

Что будет с фестивалем в Техасе?

Аналитики опасаются, что убытки для мирового кинопроката от коронавируса могут достичь 5 млрд долларов; многие кинотеатры в Китае остаются закрытыми, падают продажи билетов в Южной Корее и Италии.

В США под вопросом оказалось проведение фестиваля South by Southwest (SXSW) в Техасе, который обычно собирает 70 тысяч человек.

Портал Deadline сообщает, что глава "Твиттера" Джек Дорси уже отказался от посещения мероприятия, поскольку ранее в его компании был введен запрета на зарубежные поездки.

"SXSW ежедневно работает с местными, государственными и федеральными агентствами, чтобы спланировать мероприятие, которое будет безопасным", - сообщили организаторы.

В рамках фестиваля South by Southwest проводятся кинопоказы, музыкальные выступления и комедийные представления.