Правообладатель иллюстрации Sakis MITROLIDIS / AFP Image caption Это фото сделано 2 марта у границы Греции и Турции. Чтобы остановить поток мигрантов, власти Греции привезли на КПП колючую проволоку

Тысячи человек - в том числе совсем маленькие дети - последние несколько дней спят на земле у границы Турции и Греции. Беженцы из Сирии мечтают попасть в Европу, где, как они считают, их ждет лучшая жизнь. Турция совсем не возражает: власти открыли границу и пообещали не препятствовать мигрантам.

По последним данным, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, границу с Грецией уже пересекли более 130 тысяч нелегальных мигрантов. Греция, которая всеми силами пытается остановить поток, говорит, что не готова к такому числу людей.

Но зачем все это президенту Турции?

Что, опять?

Да, на границе Турции и Греции - очередной кризис.

В прошлую субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо заявил, что не планирует закрывать границу с Европой или сдерживать мигрантов. Услышав об этом, беженцы из разных стран, в том числе из Сирии и Ирака, начали стягиваться к границе, надеясь попасть в Европу.

Опасаясь наплыва нелегальных мигрантов, власти соседней Греции установили на контрольно-пропускных пунктах колючую проволоку - граница оказалась закрыта с европейской стороны. Но желающие оказаться в Европе продолжают в надежде на удачу выстраиваться в очереди, разбивают палатки или спят прямо на голой земле. А многие предпринимают попытки все-таки прорваться в Грецию.

За прошедшие несколько дней мигранты уже закидывали греческих пограничников камнями и использовали металлические прутья. Пограничники в ответ применяли слезоточивый газ.

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Во вторник появилось видео, на котором видно, как береговая охрана Греции стреляет в воду рядом с надувной лодкой, полной мигрантов, а затем греческий катер отталкивает лодку обратно в море, вынуждая ее вернуться в Турцию.

Некоторым, пытавшимся пересечь границу по воде, все же удалось добраться до греческого острова Лесбос: на кадрах - белая надувная лодка, в которой сидят больше 30 человек, в том числе маленькие дети. За кадром слышны крики местных жителей: "Уезжайте, отправляйтесь назад!"

Откуда столько людей? И зачем им в Европу?

В Турции, где живут около 85 млн человек, уже находятся 3,7 млн беженцев только из Сирии (около 44% из них - дети), и власти утверждают, что уже не могут справиться с потоком нелегальных мигрантов.

По данным на 2019 год, абсолютное большинство - 98% - сирийских беженцев живут в городской и сельской местности, вне центров временного размещения или лагерей. Большинство при этом жалуется на отсутствие работы и невозможность прокормить семью. В Европе, рассчитывают беженцы, их ждет лучшая жизнь.

Аналогичная сегодняшней проблема остро стояла и несколько лет назад, до заключения между Евросоюзом и Турцией соглашения по беженцам в 2016 году. Но тогда в стране было 2,73 миллиона сирийских беженцев, которые также пытались попасть в Европу.

Правообладатель иллюстрации Sebnem Coskun/Anadolu Agency via Getty Images Image caption Это фото сделали во вторник, 3 марта, недалеко от контрольно-пропускного пункта Пазаркуль, где до сих пор остаются тысячи человек - в основном сирийцы, иракцы и афганцы.

Что предполагало это соглашение?

Греция могла отправить обратно в Турцию всех прибывающих сирийских беженцев, а Турция должна была принять их назад.

Взамен Турция получила 6 млрд евро на помощь мигрантам и беженцам.

За каждого нелегального мигранта, возвращенного в Турцию, Европа предоставит убежище одному беженцу из турецких лагерей.

Соглашение касалось только сирийцев и не распространялось на беженцев из Ирака, Афганистана, Пакистана или других стран.

После подписания соглашения количество мигрантов, прибывающих в Грецию, резко сократилось.

Нынешнее решение Турции фактически означает отказ выполнять условия этого соглашения 2016 года. При этом президент Эрдоган заявил, что Евросоюз не предоставил никакой помощи в переселении сирийских беженцев в безопасные зоны в Сирии.

Почему сейчас?

Решение открыть границу Эрдоган принял сразу после того, как в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов погибли 30 турецких военных. Турция ответила ударами с земли и воздуха, заявив позднее о 60 жертвах своих обстрелов.

Идлиб сейчас, пожалуй, - самая важная точка на карте Сирии. Именно здесь сконцентрировались силы повстанцев и джихадистов, пытающихся свергнуть Башара Асада. Именно поэтому войска сирийского президента в декабре начали наступление, что и привело к массовому перемещению людей: почти миллион жителей бежал от войны к турецкой границе.

Правообладатель иллюстрации IBRAHIM YASOUF/AFP Image caption Почти миллион человек бежал из Идлиба при наступлении правительственных войск

При этом Эрдоган преследует в Сирии собственные интересы и считает Идлиб своей зоной влияния: не только из-за проблем с беженцами, но и из-за необходимости решать внутриполитические проблемы Турции. Многие независимые эксперты сходятся во мнении, что так Эрдоган пытается поддержать образ защитника сирийских суннитов от шиитской власти Асада.

"Эй, Европейский союз! Если вы попробуете назвать нашу операцию [в Сирии] вторжением, то мы откроем границы и отправим к вам 3,6 млн беженцев", - предупреждал в октябре Эрдоган.

Еще в пятницу, 28 февраля, в Европе рассчитывали, что кризиса не будет: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил о приверженности Турции соглашению 2016 года. А уже в воскресенье Боррель созвал внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам из-за ситуации в Идлибе.

"Это вызывает неисчислимые человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами. Европейский союз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - заявил Боррель.