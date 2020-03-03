Критиковавший власти Чечни блогер опознал напавшего на него человека
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опознал человека, который напал на него 26 февраля в шведском городе Евле. По его словам, фотографии нападавшего размещены в "Фейсбуке" на странице пользователя по имени Руслан Мамаев. Одновременно ходатайство об аресте человека с таким же именем подала местная прокуратура.
В ходатайстве, которое подано в суд прокуратурой города Евле, ведомство просит арестовать гражданина России Руслана Мамаева 1990 года рождения. Копия документа есть в распоряжении Би-би-си.
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Фотографии, на которых предположительно запечатлен этот человек, опубликовала у себя на сайте правозащитная ассоциация "Вайфонд". По словам ее председателя Мансура Садулаева, они нашли фотографии на странице пользователя по имени Руслан Мамаев в "Фейсбуке".
Тумсо Абдурахманов подтвердил Би-би-си, что напавший на него и тот, чьи фотографии опубликовал "Вайфонд" - один и тот же человек.
Нападение на блогера было совершено 26 февраля. По словам Абдурахманова, незнакомый ему человек напал на него, когда он крепко спал. Нападение произошло в шведском городе Евле, где блогер живет последние несколько месяцев.
Как считает блогер, к нападению могли быть причастны чеченские власти и российские спецслужбы. Кроме того, он обратил внимание, что нападение произошло в день рождения председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.
О том, что Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, Би-би-си сообщала в марте прошлого года. Видеозапись обращения Даудова появилась в его "Инстаграме", однако затем была удалена.
Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявлял, что Даудов лишь сказал, что потребует ответа за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чечни Ахмата Кадырова, но ни о какой кровной мести речи не шло.
После нападения на Абдурахманова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле произошедшее не считают важным событием для российской повестки.
Кроме того, по словам Пескова, в Кремле не связывают нападение на блогера с его критикой в адрес чеченских властей.