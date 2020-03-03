Критиковавший власти Чечни блогер опознал напавшего на него человека

Media playback is unsupported on your device Тумсо Абдурахманов рассказал подробности нападения. Видео

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опознал человека, который напал на него 26 февраля в шведском городе Евле. По его словам, фотографии нападавшего размещены в "Фейсбуке" на странице пользователя по имени Руслан Мамаев. Одновременно ходатайство об аресте человека с таким же именем подала местная прокуратура.

В ходатайстве, которое подано в суд прокуратурой города Евле, ведомство просит арестовать гражданина России Руслана Мамаева 1990 года рождения. Копия документа есть в распоряжении Би-би-си.

Фотографии, на которых предположительно запечатлен этот человек, опубликовала у себя на сайте правозащитная ассоциация "Вайфонд". По словам ее председателя Мансура Садулаева, они нашли фотографии на странице пользователя по имени Руслан Мамаев в "Фейсбуке".

Тумсо Абдурахманов подтвердил Би-би-си, что напавший на него и тот, чьи фотографии опубликовал "Вайфонд" - один и тот же человек.

Нападение на блогера было совершено 26 февраля. По словам Абдурахманова, незнакомый ему человек напал на него, когда он крепко спал. Нападение произошло в шведском городе Евле, где блогер живет последние несколько месяцев.

Как считает блогер, к нападению могли быть причастны чеченские власти и российские спецслужбы. Кроме того, он обратил внимание, что нападение произошло в день рождения председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

О том, что Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, Би-би-си сообщала в марте прошлого года. Видеозапись обращения Даудова появилась в его "Инстаграме", однако затем была удалена.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявлял, что Даудов лишь сказал, что потребует ответа за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чечни Ахмата Кадырова, но ни о какой кровной мести речи не шло.

После нападения на Абдурахманова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле произошедшее не считают важным событием для российской повестки.

Кроме того, по словам Пескова, в Кремле не связывают нападение на блогера с его критикой в адрес чеченских властей.