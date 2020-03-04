Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины. Что о нем известно?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Денис Шмигаль (слева)

Денис Шмыгаль - фигура, которую еще несколько месяцев мало кто знал в украинской политике, но сейчас он стал новым премьер-министром страны. Кто он и что о нем известно?

Денису Шмыгалю 44 года. Он родился во Львове, закончил местный политех, где защитил кандидатскую диссертацию по экономике. До 2009 года работал на различных львовских предприятиях, в частности, на Львовском автобусном заводе, после чего на несколько лет перешел на госслужбу.

Сначала Шмыгаль возглавлял департамент экономики, инвестиций, промышленности и торговли областной администрации, потом - был заместителем главы областного налогового управления.

В 2014-м - уволился с государственной службы и стал вице-президентом компании "Львовхолод", владевшей одной из крупнейших сетей продовольственных магазинов в регионе.

В 2018 году Шмыгаль был назначен директором Бурштынской теплоэлектростанции в соседней со Львовской Ивано-Франковской области. Бурштынская ТЭС - один из крупнейших производителей электроэнергии в западной Украине, принадлежит это предприятие самому богатому гражданину Украины, олигарху Ринату Ахметову.

Именно поэтому Шмыгаля украинские СМИ часто называют "человеком Ахметова".

Сам Шмыгаль такие упреки последовательно отвергает, утверждая, что возглавил Бурштынскую ТЭС в результате открытого конкурса.

"Рината Ахметова я видел так же, как и вы, только по телевизору, никогда в жизни у меня не было возможности с ним общаться. У меня нет обязательств перед акционером компании и ее руководителями", - сказал он в одном из интервью.

Из ТЭС в губернаторы и дальше

Правообладатель иллюстрации Офис президента Украины Image caption Президент Зелеский хвалил Шмыгаля

Так или иначе, после прихода к власти Владимир Зеленский начал проводить своеобразные фейсбук-праймериз, в ходе которых пользователи соцсетей могли голосовать за кандидатов на пост губернаторов своих регионов. В июне прошлого года Денис Шмыгаль стал одним из претендентов на то, чтобы возглавить свою родную Львовщину.

Губернатором Львовской области тогда стал другой человек, а Шмыгаля Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной администрации.

"Когда появилась возможность вернуться на госслужбу, на довольно высокий уровень с интересными перспективами в команде президента, я почувствовал, что мы можем что-то изменить в этой стране. Это и было ключевым фактором принятия решения. Для меня это одновременно возможность реализовать амбиции и сделать что-то хорошее для Украины", - рассказал Шмыгаль о причинах своего ухода из частного сектора.

Дениса Шмыгаля называли одним из лучших губернаторов страны, ставили в пример другим региональным лидерам, и месяц назад, 4 февраля этого года, его назначили вице-премьером - министром развития общин и территорий. Его сферами ответственности были реформы местного самоуправления и административно-территориального устройства Украины, ЖКХ и строительство.

"Это было предложение президента и премьера... Этому (назначению) предшествовали несколько недель переговоров", - говорил Шмыгаль в день своего назначения на пост. Он добавлял, что свое видение реформы порученных ему сфер представит уже в ближайшее время, после того, как войдет в курс дела.

Каким он может быть премьером?

Однако теперь, возможно, Шмыгалю придется входить в курс работы всего правительства: после того, как ряд СМИ распространили информацию о скорой отставке премьера Гончарука, фамилия Шмыгаля была среди наиболее часто называемых потенциальных сменщиков главы правительства.

Украинские СМИ называют Шмыгаля хорошим исполнителем, представителем нового поколения без ярко выраженных политических амбиций. И это, пожалуй, будет объединять его с предыдущим премьером, который даже не пытался конкурировать с президентом за роль "первого номера" в системе госуправления.

Денис Шмыгаль называет сериал "Слуга народа", во многом благодаря которому Владимир Зеленский стал президентом Украины, "классным", и убежден, что именно этот сериал станет "стратегией, которая будет в части подходов (к государственному управлению)".

Еще одна черта, которую видно из немногочисленных интервью Шмыгаля, - его стремление самостоятельно формировать свою команду.

"Моя позиция в жизни: я всегда команду формирую сам. Люди должны быть эффективными, качественно выполнять свою работу, и я должен им доверять. Однако если будут советы из офиса президента, то, разумеется, я буду прислушиваться", - заявил он при своем назначении на пост губернатора.

Вероятно, такой же логикой Шмыгаль будет пользоваться и при работе на должности главы правительства.