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Премьер-министр Британии Борис Джонсон представил правительственную стратегию по борьбе с коронавирусом COVID-19, который уже унес жизни более трех тысяч человек по всему миру.

В частности, британское правительство исходит из того, что в пик эпидемии на больничном могут оказаться более пятой части всех работников в стране.

Из плана следует, что полиция будет заниматься только самыми серьезными правонарушениями, больницы будут отдавать приоритет инфицированным, власти могут ввести ограничения на массовые мероприятия, школы могут закрыться, а многие сотрудники компаний будут работать из дома.

По мнению браитанских властей, коронавирус в ближайшее время может распространиться еще шире, в том числе поэтому в стране начинается масштабная кампания по информированию населения о том, как помешать распространению вируса.

По словам Бориса Джонсона, самое главное, что должен делать каждый британец, чтобы не заразиться вирусом, - это "мыть руки с мылом и горячей водой - ровно столько времени, сколько требуется для того, чтобы дважды спеть песню Happy Birthday".

Число жертв коронавируса во всем мире, тем временем, достигло 3159 человек. Число случаев заражения приближается к 93 тысячам, 80 из них зафиксированы в материковом Китае.

В Киеве по требованию президента Украины Владимира Зеленского пройдет внеочередное заседание Верховной Рады, на котором, возможно, будет рассмотрен вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Новым главой кабинета министров, как ожидается, станет Денис Шмыгаль, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в руководстве президентской фракции "Слуга народа".

Заседание начнется в 16:00 по Киеву (17:00 по Москве, 14:00 по Лондону).

Демократическая партия США продолжает праймериз в попытке найти кандидата в президенты. В "супервторник" члены партии голосовали в 14 штатах. По предварительным данным, лидирует бывший вице-президент Джо Байден.

При этом его соперник, сенатор Берни Сандерс выиграл праймериз в крупнейшем по населению и числу делегатов штате - Калифорнии.

Байден вышел вперед в Миннесоте, Оклахоме, Арканзасе, Алабаме, Теннеси, Северной Каролине, Вирджинии и Массачусетсе.

Сандерс, судя по всему, побеждает в Колорадо, Юте и своем родном штате - Вермонте. В Техасе и Мэне продолжается подсчет голосов.

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Создатели двух самых популярных фанатских сайтов, посвященных фильмам о Джеймсе Бонде, призвали продюсеров новой серии "бондианы" отложить премьеру из-за вспышки коронавируса.

Релиз картины "Не время умирать" запланирован на 3 апреля, но фанаты просят перенести его на лето. При этом они ссылаются на прогнозы экспертов, что "к тому времени эпидемия пойдет на спад".

Как отмечают в открытом письме основатели сайтов MI6 Confidential и The James Bond Dossier Джеймс Пейдж и Дэвид Ли, "здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рискует развернуть конфликт с Москвой, хотя ему одновременно необходима помощь со стороны Владимира Путина, пишет Дэвид Гарднер в Financial Times.

На северо-западе Сирии продолжается война на истощение между силами, которых, с одной стороны, поддерживает Россия, а с другой - Турция. Война эта может перерасти в полноценный конфликт.

В 2016 году Турция и Россия заключили нечто вроде брака по расчету в том, что касается сирийской провинции Идлиб, которая была объявлена зоной деэскалации. Но сейчас сирийские правительственные войска при поддержке России перешли в наступление.

Перед президентом Эрдоганом возникла дилемма. Он считает Турцию основным гегемоном в регионе. Но его главные цели - не допустить создания сирийскими курдами, связанными с курдскими сепаратистами в самой Турции, своего автономного района в Сирии, а также предотвратить очередной наплыв сирийских беженцев. В обоих случаях ему нужна помощь Путина, и неясно, почему Анкара противостоит падению Идлиба.

Опасен не коронавирус, а паника, которая лишь усугубит кризис, пишет Филип Джонстон в Daily Telegraph. Проблема состоит в том, что обычные риски можно как-то измерить или предугадать, основываясь на похожих событиях прошлого, но неуверенность в том, как может и будет ли распространяться новый коронавирус, затрудняет подобные расчеты.

Но, как отмечает автор, не следует забывать, что люди адаптируются даже к самым сложным ситуациям. И хотя нам не так много известно о новом коранвирусе, уже ясно, что его распространение можно как минимум замедлить, если не предотвратить.

Людям следует вести себя как обычно, не забывая о разумных мерах предосторожности, так как всеобщая паника может просто парализовать всю Британию, заключает газета.

Распространение нового коронавируса напомнило газете Washington Post о гораздо более смертоносной эпидемии чумы в XVII веке в Европе и о том, как английская деревня Эйам в графстве Дарбишир практически пожертвовала собой ради спасения соседних городов и деревень.

Чума пришла в Эйам из Лондона. Местный священник, прекрасно понимая, что многие из его прихожан скончаются, уговорил их объявить вседеревенский карантин, так как если зараза распространится на соседние города, например Манчестер и Шеффилд, то умрут тысячи людей.

Деревня была огорожена камнями в радиусе полутора километров, и всем было запрещено въезжать или выезжать оттуда. Жители соседних деревень просили и оставляли еду на границе карантинной зоны, за что жители Эйама расплачивались монетами, оставленными там же в банках и горшках, наполненных уксусом.

Из 800 жителей деревни скончались 260 человек. Но карантин, длившийся 14 месяц сработал - чума не достигла соседних деревень и городов.

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Власти многих стран рекомендуют тем, у кого появились симптомы коронавируса, самоизолироваться от общества. О том, что это значит, рассказывает наша коллега Анастасия Успенская.

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Дайджест подготовили Борис Максимов и Олег Михайлов