Сын Вуди Аллена возмущен публикацией мемуаров своего отца

Правообладатель иллюстрации Getty Images/PA Media Image caption Ронан Фэрроу (справа) всегда был на стороне матери и сводной сестры в конфликте с отцом

Ронан Фэрроу, сын знаменитого голливудского режиссера и актера, обладателя четырех "Оскаров" Вуди Аллена, обрушился с критикой на издательство "Хэтчетт", которое готовится опубликовать автобиографию его отца.

Это же издательство ранее выпустило книгу Ронана Фэрроу "Поймать и убить" (Catch and Kill), в которой рассказывается о деле бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, недавно признанного виновным в изнасиловании.

В своей книге Ронан Фэрроу также упоминает обвинения против своего отца, которые выдвигает Дилан Фэрроу - сводная сестра Ронана, приемная дочь Вуди Аллена и его бывшей гражданской жены актрисы Мии Фэрроу.

Согласно утверждениям Дилан Фэрроу, приемный отец совершил в отношении ее развратные действия в 1992 году, когда ей было семь лет.

Аллен отрицает неподобающее обращение с приемной дочерью. По его словам, оговорить его Дилан Фэрроу подучила мать, актриса Миа Фэрроу, с которой он прожил 12 лет в гражданском браке и которая сыграла главные роли в 13 его картинах. Следствие не нашло доказательств его вины, и обвинение ему не предъявлялось.

Мемуары 84-летнего Вуди Аллена под названием "Некстати" (Apropos of Nothing), анонсированные как "исчерпывающий рассказ о его жизни, профессиональной и личной", выйдут в свет 7 апреля.

"Недостаток моральных ценностей"

В своем заявлении Ронан Фэрроу утверждает, что издательство не пыталось проверить изложенные в книге Аллена факты и не связывалось для этого с Диллан Фэрроу. "Такие действия со стороны издательства "Хэтчетт" являются крайне непрофессиональными по очень многим очевидным причинам. Но они также демонстрируют недостаток моральных ценностей и сочувствия к жертвам сексуального насилия", - утверждает журналист.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дилан (слева) и Миа Фэрроу

Дилан Фэрроу также написала в "Твиттере", что никто из издательства к ней не обращался, и обвинила его в "уклонении от основополагающей обязанности".

Ронан Фэрроу написал, что "Хэтчетт" во время работы с ним обязано было предупредить, что приобрело права на мемуары его отца.

Однако издательство защищает свое решение опубликовать воспоминания Вуди Аллена. "Сотрудничество с одним автором не может влиять на наши планы относительно другого", - заявил руководитель "Хэтчетт" Майкл Питч.

Скандальная история

Громкий разрыв между Вуди Алленом и Миа Фэрроу в 1992 году был связан с романом режиссера со старшей приемной дочерью Фэрроу, 22-летней Сун-И Превин, на которой он впоследствии женился.

Скандалы продолжались и дальше. В 2013 году Миа Фэрроу поставила под сомнение, что Вуди Аллен был биологическим отцом Ронана Фэрроу, а в 2014 году Дилан Фэрроу выступила с о своими обвинениями в адрес приемного отца.

В последнее время многие в Голливуде дистанцируются от Вуди Аллена, а с прокатом его картин в США возникают проблемы.

33-летний журналист Ронан Фэрроу, одно время занимавший пост советника по делам молодежи при госсекретаре Хиллари Клинтон, одним из первых начал писать о деле Харви Вайнштейна, а в октябре 2019 года выпустил в издательстве "Хэтчетт" книгу о нем под названием "Поймать и убить".

Одна из главных обвинительниц Вайнштейна актриса Роуз Макгоуэн назвала решение "Хэтчетт" опубликовать книгу Вуди Аллена "злостным обманом".