Группа Genesis воссоединится и отправится в концертный тур по Британии
Участники рок-группы Genesis воссоединятся, чтобы отправиться в концертный тур по Британии и Ирландии. Последний раз они выступали вместе 13 лет назад.
Тони Бэнкс, Фил Коллинз и Майк Резерфорд рассказали о своих планах в эфире радиостанции BBC Radio 2 в среду.
"Это естественная ситуация, мне кажется, - сказал Бэнкс. - Мы хорошие друзья, и мы все живы-здоровы, и вот мы здесь".
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Во время тура к ним присоединится 18-летний Николас, сын Филла Коллинза - он займет место отца за ударной установкой. Впрочем, в концертах не будет участвовать еще один основатель группы Питер Гэбриел - он покинул Genesis в 1975 году. Гитарист Стив Хэкетт также не участвует в проекте.
Концертный тур будет называться "Последнее домино". Он стартует с концерта в Дублине 16 ноября.
Группа выступит в Ливерпуле, Лидсе, Бирмингеме, Белфасте, Манчестере, Ньюкасле и Глазго и даст два концерта на лондонской O2 Arena.
"Я очень жду этого, - сказал Резерфорд. - Я посчитал, что мы сыграли лишь два концерта в Британии за последние 28 лет, так что мы точно не переборщили с этим".
Коллинз хриплым от недавней болезни голосом рассказал, что список композиций для тура еще не определен.
"Есть песни, которые мы должны сыграть, чтобы аудитория себя не почувствовала обманутой, - сказал музыкант. - Мы еще думаем".
Коллинз пришел на интервью с тростью - это последствие операции на спине 2015 года.
Слухи о воссоединении группы начались после совместного выступления Коллинз и Резерфорда в Берлине в июне прошлого года.
А во вторник в Инстаграме группы появилась архивное фото трех участников Genesis с подписью "Их было трое".
Genesis была основана в конце 1960-х. Сначала группа записывала альбомы в жанре прогрессивного рока. После нескольких смен состава они пришли к более классическому звучанию и стали одной из самых успешных рок-групп 1980-х.
Группа записала 15 студийных и 6 концертных альбомов, которые разошлись тиражом в более чем 100 млн экземпляров.
Последний раз участники Genesis выступали вместе в 2007 году, чтобы отметить 40-летие создания группы. На юбилейных концертах они исполняли как свои главные хиты, так и экспериментальные композиции с ранних записей.
Коллинз объявил о завершении карьеры в 2011 году, когда он потерял возможность играть на ударной установке из-за проблем со здоровьем. Он вернулся на сцену в 2016 году, после операции на спину.
В интервью Би-би-си в среду Тони Бэнкс рассказал, что возвращение Коллинза стало главной причиной воссоединения музыкантов.