Группа Genesis воссоединится и отправится в концертный тур по Британии

Правообладатель иллюстрации Patrick Balls / Martin Griffin Image caption Genesis: Тони Бэнкс, Фил Коллинз и Майк Резерфорд

Участники рок-группы Genesis воссоединятся, чтобы отправиться в концертный тур по Британии и Ирландии. Последний раз они выступали вместе 13 лет назад.

Тони Бэнкс, Фил Коллинз и Майк Резерфорд рассказали о своих планах в эфире радиостанции BBC Radio 2 в среду.

"Это естественная ситуация, мне кажется, - сказал Бэнкс. - Мы хорошие друзья, и мы все живы-здоровы, и вот мы здесь".

Во время тура к ним присоединится 18-летний Николас, сын Филла Коллинза - он займет место отца за ударной установкой. Впрочем, в концертах не будет участвовать еще один основатель группы Питер Гэбриел - он покинул Genesis в 1975 году. Гитарист Стив Хэкетт также не участвует в проекте.

Концертный тур будет называться "Последнее домино". Он стартует с концерта в Дублине 16 ноября.

Группа выступит в Ливерпуле, Лидсе, Бирмингеме, Белфасте, Манчестере, Ньюкасле и Глазго и даст два концерта на лондонской O2 Arena.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бэнкс, Коллинс и Резерфорд в 1987

"Я очень жду этого, - сказал Резерфорд. - Я посчитал, что мы сыграли лишь два концерта в Британии за последние 28 лет, так что мы точно не переборщили с этим".

Коллинз хриплым от недавней болезни голосом рассказал, что список композиций для тура еще не определен.

"Есть песни, которые мы должны сыграть, чтобы аудитория себя не почувствовала обманутой, - сказал музыкант. - Мы еще думаем".

Коллинз пришел на интервью с тростью - это последствие операции на спине 2015 года.

Слухи о воссоединении группы начались после совместного выступления Коллинз и Резерфорда в Берлине в июне прошлого года.

А во вторник в Инстаграме группы появилась архивное фото трех участников Genesis с подписью "Их было трое".

Genesis была основана в конце 1960-х. Сначала группа записывала альбомы в жанре прогрессивного рока. После нескольких смен состава они пришли к более классическому звучанию и стали одной из самых успешных рок-групп 1980-х.

Группа записала 15 студийных и 6 концертных альбомов, которые разошлись тиражом в более чем 100 млн экземпляров.

Последний раз участники Genesis выступали вместе в 2007 году, чтобы отметить 40-летие создания группы. На юбилейных концертах они исполняли как свои главные хиты, так и экспериментальные композиции с ранних записей.

Image caption Музыканты рассказали о воссоединении в эфире BBC Radio 2

Коллинз объявил о завершении карьеры в 2011 году, когда он потерял возможность играть на ударной установке из-за проблем со здоровьем. Он вернулся на сцену в 2016 году, после операции на спину.

В интервью Би-би-си в среду Тони Бэнкс рассказал, что возвращение Коллинза стало главной причиной воссоединения музыкантов.