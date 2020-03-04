Коронавирус меняет повседневность: без рукопожатий и лобзаний
Новый вирус ударил по мировой экономике и унес жизни тысяч людей. Но вспышка также повлияла на бытовые, деловые и религиозные практики по всему миру.
Спортсмены и политики отказываются пожимать друг другу руки при встрече, казакам рекомендуют не целовать иконы, а верующим в Иране - не лизать святые гробницы.
Новые практики - в обзоре Би-би-си.
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С локтя или по спине
Мерой предосторожности стала отмена рукопожатий. В Китае и Иране - двух странах с резким ростом случаев заражения коронавирусом - все больше людей отказываются от этой формы приветствия.
Если в Пекине их заменяют традиционные приветствия, не предполагающие физического контакта, то в Тегеране мужчины просто касаются друг друга внутренними сторонами стоп прямо в обуви.
Глава службы здравоохранения США Джером Адамс предложил на время вспышки вируса в знак приветствия соприкасаться локтями - и тут же продемонстрировал это, поздоровавшись локтями с сенатором Ричардом Блюменталем и губернатором Коннектикута Недом Ламонтом.
Приветствие локтями практикует и помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.
Есть и другие вариант: министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс предложил временно заменить рукопожатие похлопыванием по спине.
Клуб нерукопожатных
Риск заразиться беспокоит и политиков. Перед началом совещания в понедельник министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался жать руку канцлеру Ангеле Меркель. Меркель в ответ рассмеялась и одобрила действия своего подчиненного.
Опасения омрачили и первый день переговоров о будущем отношений Британии с Евросоюзом. На встрече в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе представители обеих сторон договорились не жать друг другу руки.
Во вторник президент Танзании Джон Магуфули встречался с лидером оппозиции - и также предпочел "пожать ноги", хотя в стране и не зафиксировано ни одного случая заражения. Вслед за президентом, федерация футбола Танзании запретила игрокам жать руки перед началом матча.
Врачи советуют отказаться и от популярного в ряде стран приветствия через поцелуй или прикосновение щеками. О его опасности предупреждают врачи во Франции, Бразилии и ОАЭ.
"Я официально советую воздержаться от практики рукопожатия и за уменьшение физических контактов в общении, в том числе и поцелуя в знак приветствия", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Не лизать священные гробницы
В Иране были арестованы двое мужчин, которые в буквальном смысле облизывали решетки шиитских святынь. Им грозит тюремный срок и бичевание.
Таким образом иранские власти отреагировали на видео, которые получили вирусное распространение в соцсетях.
Первое, опубликованное в "Инстаграме", набрало больше миллиона просмотров. На нем мужчина говорит, что не боится коронавируса, и лижет решетку мавзолея Фатимы Масуме в городе Ком.
На втором иранец лижет стену мавзолея имама Резы в городе Мешхед. Он заявил, что делает это, чтобы болезнь проникла в его тело, и другие смогли посещать мавзолей безо всякого беспокойства.
На этой неделе в столицах всех провинций в Иране были отменены пятничные молитвы. Об этом жителей оповестили по государственному телевидению.
От католиков до казаков
В Испании вспышка вируса угрожает религиозной традиции прикладываться к скульптурам Девы Марии и святых на Страстной седмице - последней неделе великого поста, предшествующей Пасхе. У властей есть месяц на решение, и они рассматривают временный запрет этой практики.
В России с похожей инициативой выступили казаки.
Как сообщает РИА Новости, совет атаманов России разослал казачьим организациям ряд советов, в их числе - временно прекратить практику целования икон и рук священников.
Также христиане по всему миру обсуждают, стоит ли ограничивать причастие - таинство, в котором священник кладет (руками или ложкой) верующим в рот кусочки хлеба (в православии также и вино), которые считаются телом и кровью Иисуса Христа. Это одно из главнейших таинств в христианстве.
На заседании комитета по богослужению конференция католических епископов США были приняты рекомендации, согласно которым ограничивается использование святой воды и вина при причастии, а также прекращаются рукопожатия во время "целования мира".
Священникам также предписывается тщательно мыть руки перед мессой и использовать средство для дезинфекции рук.
Этим правилам уже последовали многие американские епархии. Схожие правила принимают католики по всему миру.
В государственной церкви Англии до распоряжения правительства решили не отказываться от причастия всех прихожан из одной чаши, но рекомендовали отказаться от использования вина.
Похожие меры принимают и некоторые православные церкви.
В Румынии поместная церковь разрешила прихожанам просить священников причастить их из собственных ложек и не целовать иконы.
Русская православная церковь решила никак не менять богослужебных практик.
"Мы как православные христиане, безусловно, верим, что через причастие Святых Христовых Таин, через Тело и Кровь Христовы, заразиться нельзя", - цитирует РИА Новости протоиерея Максима Козлова, главу учебного комитета РПЦ.