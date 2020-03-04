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Новый вирус ударил по мировой экономике и унес жизни тысяч людей. Но вспышка также повлияла на бытовые, деловые и религиозные практики по всему миру.

Спортсмены и политики отказываются пожимать друг другу руки при встрече, казакам рекомендуют не целовать иконы, а верующим в Иране - не лизать святые гробницы.

Новые практики - в обзоре Би-би-си.

С локтя или по спине

Мерой предосторожности стала отмена рукопожатий. В Китае и Иране - двух странах с резким ростом случаев заражения коронавирусом - все больше людей отказываются от этой формы приветствия.

Media playback is unsupported on your device Приветствие по-уханьски

Если в Пекине их заменяют традиционные приветствия, не предполагающие физического контакта, то в Тегеране мужчины просто касаются друг друга внутренними сторонами стоп прямо в обуви.

Глава службы здравоохранения США Джером Адамс предложил на время вспышки вируса в знак приветствия соприкасаться локтями - и тут же продемонстрировал это, поздоровавшись локтями с сенатором Ричардом Блюменталем и губернатором Коннектикута Недом Ламонтом.

Приветствие локтями практикует и помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исполнительный директор МВФ и президент Всемирного банка на пресс-конференции в Вашингтоне

Есть и другие вариант: министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс предложил временно заменить рукопожатие похлопыванием по спине.

Клуб нерукопожатных

Риск заразиться беспокоит и политиков. Перед началом совещания в понедельник министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался жать руку канцлеру Ангеле Меркель. Меркель в ответ рассмеялась и одобрила действия своего подчиненного.

Опасения омрачили и первый день переговоров о будущем отношений Британии с Евросоюзом. На встрече в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе представители обеих сторон договорились не жать друг другу руки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ангела Меркель и Хорст Зеехофер

Во вторник президент Танзании Джон Магуфули встречался с лидером оппозиции - и также предпочел "пожать ноги", хотя в стране и не зафиксировано ни одного случая заражения. Вслед за президентом, федерация футбола Танзании запретила игрокам жать руки перед началом матча.

Врачи советуют отказаться и от популярного в ряде стран приветствия через поцелуй или прикосновение щеками. О его опасности предупреждают врачи во Франции, Бразилии и ОАЭ.

"Я официально советую воздержаться от практики рукопожатия и за уменьшение физических контактов в общении, в том числе и поцелуя в знак приветствия", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Правообладатель иллюстрации State House Tanzania Image caption Президент Танзании (справа) и лидер оппозиции

Не лизать священные гробницы

В Иране были арестованы двое мужчин, которые в буквальном смысле облизывали решетки шиитских святынь. Им грозит тюремный срок и бичевание.

Таким образом иранские власти отреагировали на видео, которые получили вирусное распространение в соцсетях.

Первое, опубликованное в "Инстаграме", набрало больше миллиона просмотров. На нем мужчина говорит, что не боится коронавируса, и лижет решетку мавзолея Фатимы Масуме в городе Ком.

На втором иранец лижет стену мавзолея имама Резы в городе Мешхед. Он заявил, что делает это, чтобы болезнь проникла в его тело, и другие смогли посещать мавзолей безо всякого беспокойства.

Правообладатель иллюстрации @alinejadMasih Image caption Мужчина лижет мавзолей в Иране

На этой неделе в столицах всех провинций в Иране были отменены пятничные молитвы. Об этом жителей оповестили по государственному телевидению.

От католиков до казаков

В Испании вспышка вируса угрожает религиозной традиции прикладываться к скульптурам Девы Марии и святых на Страстной седмице - последней неделе великого поста, предшествующей Пасхе. У властей есть месяц на решение, и они рассматривают временный запрет этой практики.

В России с похожей инициативой выступили казаки.

Как сообщает РИА Новости, совет атаманов России разослал казачьим организациям ряд советов, в их числе - временно прекратить практику целования икон и рук священников.

Также христиане по всему миру обсуждают, стоит ли ограничивать причастие - таинство, в котором священник кладет (руками или ложкой) верующим в рот кусочки хлеба (в православии также и вино), которые считаются телом и кровью Иисуса Христа. Это одно из главнейших таинств в христианстве.

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На заседании комитета по богослужению конференция католических епископов США были приняты рекомендации, согласно которым ограничивается использование святой воды и вина при причастии, а также прекращаются рукопожатия во время "целования мира".

Священникам также предписывается тщательно мыть руки перед мессой и использовать средство для дезинфекции рук.

Этим правилам уже последовали многие американские епархии. Схожие правила принимают католики по всему миру.

В государственной церкви Англии до распоряжения правительства решили не отказываться от причастия всех прихожан из одной чаши, но рекомендовали отказаться от использования вина.

Похожие меры принимают и некоторые православные церкви.

В Румынии поместная церковь разрешила прихожанам просить священников причастить их из собственных ложек и не целовать иконы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Католический обряд на Филиппинах

Русская православная церковь решила никак не менять богослужебных практик.

"Мы как православные христиане, безусловно, верим, что через причастие Святых Христовых Таин, через Тело и Кровь Христовы, заразиться нельзя", - цитирует РИА Новости протоиерея Максима Козлова, главу учебного комитета РПЦ.