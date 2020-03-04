Вспышка коронавируса: в Италии закрывают школы, миру угрожает дефицит парацетамола

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Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране до середины марта в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19, в этой стране от него уже умерли 79 человек.

В Италии больше всего заболевших из всех европейских стран: 2260 человек. За последние сутки от инфекции, вызванной коронавирусом, скончались 20 больных.

Ожидается, что премьер-министр Джузеппе Конте вскоре объявит о других дополнительных мерах борьбы со вспышкой, в том числе итальянские власти рассматривают возможность расширения зоны карантина под городом Бергамо, неподалеку от Милана.

Новые ограничения, которые рассматривает кабинет министров, распространятся на всю территорию страны и будут действовать 30 дней. Людям могут запретить рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече на улице. Возможно, будет также запрещено приближаться к прохожим в общественных местах ближе, чем на один метр.

Как ожидается, конференции, бизнес-встречи будут отложены, а спортивные мероприятия - особенно футбольные матчи - состоятся, но без зрителей на стадионе.

Пожилых людей старше 75 людей правительство будет убедительно просить не выходить из дома. Но ограничения могут коснуться и людей от 65 лет, если у них проблемы со здоровьем.

Индия ограничивает экспорт лекарств

Распространение коронавируса может привести к дефициту базовых медикаментов - это связано с тем, что Индия - крупнейший в мире производитель и поставщик дженериков - объявила о значительном снижении экспорта лекарств.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В мире может начаться дефицит парацетамола

Введенные Индией ограничения в поставках на мировой рынок коснутся 26 дженериков (активных веществ, входящих в состав различных препаратов), а также готовых лекарств на их основе, в частности, парацетамола - одного из самых распространенных в мире жаропонижающих и обезболивающих средств.

В список также вошли несколько видов антибиотиков, таких как тинидазол и эритромицин, гормон прогестерон и витамин В12.

При производстве лекарств Индия на 70% зависит от компонентов, производимых в Китае, где в настоящий момент из-за коронавируса закрылся целый ряд фармацевтических заводов.

Власти Индии отмечают, что запасов готовых препаратов хватит на три месяца поставок в прежних объемах, поэтому причин для паники пока нет.

Однако экономисты Оксфордского университета предупреждают, что ограничение экспорта неизбежно приведет к подорожанию базовых лекарств.

Всемирный банк выделяет миллиарды

Всемирный банк заявил о намерении поддержать целый ряд стран в борьбе с распространением Covid-19. Первый транш выделяемых средств составит 12 млрд долларов.

В заявлении банка говорится, что эти средства призваны обеспечить более эффективную первичную медико-санитарную помощь, помочь обучению медиков и полноценному лечению пациентов из бедных семей.

Обычно все программы, предлагаемые ВБ, являются кредитными, но в данном случае самые бедные страны получат помощь в виде грантов.

Членами Всемирного банка являются 189 государств.

Иран: танцы и порка

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Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что министр промышленности Ирана Реза Рахмани заразился коронавирусом. Ранее заболели еще несколько иранских высокопоставленных политиков - вице-президент, замминистра здравоохранения и несколько парламентариев.

Иран - один из трех мировых очагов распространения заболевания после Китая и Южной Кореи и вторая страна после Китая по уровню смертности от коронавируса.

В среду власти страны сообщили еще о 15 смертельных случаях и 586 случаях заражения за последние сутки. Теперь число умерших в Иране составляет 92 человека.

522 человека из заболевших ранее полностью излечились, заявил представитель министерства здравоохранения Ирана.

Коронавирус: карта распространения по планете, 4 марта 2020 г. Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам Проведите, чтобы увидеть карту Общее количество подтвержденных случаев Всего умерших 91 783 3 123 Случаев 100 000 10 000 1 000 100 10 Посмотреть разбивку по странам Случаев Умерли Китай 80 303 2 946 Южная Корея 4 812 28 Иран 2 336 77 Италия 2 036 52 Круизное судно "Даймонд принцесс" 706 6 Япония 268 6 Франция 191 3 Германия 188 Испания 151 Сингапур 110 США 64 2 Кувейт 56 Бахрейн 49 Британия 44 Таиланд 43 1 Австралия 33 1 Швейцария 30 Малайзия 29 Канада 27 Ирак 26 Норвегия 25 Объединенные Арабские Эмираты 21 Австрия 18 Нидерланды 18 Вьетнам 16 Швеция 15 Ливан 13 Израиль 10 Хорватия 9 Исландия 9 Бельгия 8 Дания 8 Сан-Марино 8 Финляндия 7 Греция 7 Катар 7 Эквадор 6 Оман 6 Алжир 5 Индия 5 Мексика 5 Пакистан 5 Азербайджан 3 Чехия 3 Грузия 3 Филиппины 3 1 Румыния 3 Россия 3 Бразилия 2 Египет 2 Индонезия 2 Новая Зеландия 2 Португалия 2 Армения 1 Белоруссия 1 Камбоджа 1 Доминиканская Республика 1 Эстония 1 Ирландия 1 Иордания 1 Латвия 1 Литва 1 Люксембург 1 Монако 1 Марокко 1 Непал 1 Нигерия 1 Республика Македония 1 Саудовская Аравия 1 Сенегал 1 Шри-Ланка 1 Тунис 1 Украина 1 Андорра 1 Афганистан 1 Источник: Всемирная организация здравоохранения

Двоим иранцам грозит публичная порка и тюремное заключение после того, как в сети появилось видео, на которых видно, как они лижут решетки внутри религиозных святынь в Куме и Машхаде вопреки распоряжению властей соблюдать повышенные меры гигиены в публичных местах.

Человек в Куме сделал это со словами "я не боюсь коронавируса". По его словам, он хотел продемонстрировать, что Аллах не допустит заражения в местах поклонения.

В Машхаде мужчина говорит, что лизнул решетку, чтобы вся инфекция досталась ему, и другие паломники могли без страха молиться и выполнять ритуалы.

По словам члена парламента Хасана Новрузи, нарушителям грозит наказание от двух месяцев до двух лет тюрьмы и до 74 ударов плетьми.

Между тем, иранские врачи и медсестры запустили в режиме онлайн танцевальный марафон, призывая коллег по всей стране последовать их примеру. По их словам, они танцуют в отделениях, где лежат пациенты с коронавирусом, чтобы поддержать их дух и создать хорошее настроение, которое просто необходимо для выздоровления.

Появившиеся в сети видеоролики танцующих медиков набрали сотни тысяч лайков и положительных комментариев. Однако пока не ясно, как отреагируют на инициативу власти страны, так по иранским религиозным законам, танцы в общественных местах запрещены.

Олимпийский огонь не погаснет?

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Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио заявил в среду о введении дополнительных мер по охране здоровья спортсменов и зрителей во время эстафеты олимпийского огня.

В частности, будет ограничено число зрителей, которых допустят в места основных этапов эстафеты, где бегуны передают друг другу факел.

Будет также обеспечено всестороннее наблюдение за состоянием здоровья самих факелоносцев.

Каждая префектура, по территории которой будет пронесен олимпийский огонь, запланировала торжественные мероприятия, однако их график и масштаб теперь будут пересмотрены.

Беларусь

Пресс-служба минздрава Беларуси сообщает о шести подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в стране. Четверо заболевших находятся в Минске, двое - в Витебской области. Всего под наблюдением медиков находятся около 300 человек.

Сообщается также, что за время работы программы по тестированию на коронавирус белорусские врачи провели более пяти тысяч анализов.

Южная Америка

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В аэропорту Буэнос-Айреса многие пассажиры ходят в защитных масках

О первых случая коронавируса сообщают Аргентина и Чили.

43-летний аргентинец был обследован после возвращения из Италии, он находится в карантине в одной из больниц Буэнос-Айреса.

33-летний чилиец заразился в юго-восточной Азии, где провел целый месяц. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Франция: массовая кража масок

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Французское правительство вводит жесткие меры контроля за продажей и распределением медицинских масок и дезинфицирующего геля для рук.

Накануне две больницы в стране сообщили о недостаче 10 тысяч масок. По мнению властей, маски были украдены.

Пропали также около 1200 бутылок дезинфицирующего геля.

Запасы медицинских масок по всей стране подходят к концу, и власти настоятельно просят граждан подумать о тех, кому они действительно могут быть нужны, и не раскупать их, поддаваясь панике.