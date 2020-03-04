Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Биньямин Нетаньяху поспешил объявить о своей победе, но для контроля над парламентом его коалиции не хватает трех мест

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в третий раз подряд не удалось добиться большинства в парламенте страны. По итогам прошедших в понедельник выборов, его партия "Ликуд" пока набирает 36 мест, а для контроля над кнессетом партии (или коалиции) необходимо 61 кресло.

Окончательные данные ЦИК Израиля обещает опубликовать в четверг.

Это были третьи парламентские выборы в стране за неполный год, и никаких интриг насчет того, кто кому друг, - уже не осталось.

В обиход израильских политических обозревателей плотно вошло понятие "автоматическая коалиция". Это партии, мандаты которых заранее можно плюсовать к результату "Ликуда", чтобы получить реальную картину.

Преданные союзники Биби - религиозные партии, самая крупная из которых ШАС - на всех набрали 22 места, и путем простого сложения становится очевидно, что Нетаньяху не хватило совсем чуть-чуть - трех мандатов.

Что теперь?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники партии "Ликуд" и Биньямина Нетаньяху считают его главным преимуществом жесткую позицию в вопросе ближневосточного урегулирования

В обычной ситуации после оглашения окончательных результатов общенародного голосования президент страны, сейчас это Реувен Ривлин, должен дать лидеру партии с наибольшим числом голосов мандат на создание коалиции.

Далее в течение четырех-шести недель между различными политическими силами ведутся переговоры и формируется альянс.

Однако ситуация в Израиле далека от обычной. Все возможные тандемы известны, и вести какие-либо дополнительные переговоры на уровне партий не имеет смысла.

По сути, по другую сторону баррикад остались левые и лево-центристы: партия "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца, обошедшего Нетаньяху на прошлых выборах, но тоже не сумевшего создать коалицию; Объединенный арабский список, который никогда не сядет с Биби за один стол из-за его жесткой позиции в отношении палестинцев, и блок "Авода-Гешер" во главе с убежденным социалистом Амиром Перецем.

Есть еще так называемая "русская" партия Авигдора Либермана "Наш дом Израиль", которая, как и "Ликуд", принадлежит к правому крылу израильской политики и могла бы стать для Биби идеальным выходом из ситуации, но Либерман ни за что не хочет входить в коалицию с ортодоксами из религиозных партий.

Собственно, это и стало причиной того, что Израиль в третий раз вынужден был идти на избирательные участки.

"В этой ситуации все, что Нетаньяху может сделать, - это начать искать перебежчиков - членов других партий, которых надо либо убедить поменять идеологию и взгляды, либо пообещать им что-то очень мощное - портфели, например", - говорит израильский политический аналитик Таль Шнайдер.

Это нормальная практика, говорит Шнайдер, проблема только в том, что в последние годы не было ни одного случая, когда это сработало.

Угроза четвертых выборов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Некоторые эксперты не исключают возможности четвертых парламентских выборов в стране, но говорят, что это было бы катастрофой

По подсчетам ряда финансовых институтов Израиля, третьи выборы за 11 месяцев уже обошлись экономике страны примерно в 10 миллиардов шекелей (около 3 млрд долларов).

Явка избирателей в понедельник составила 71%. Для Израиля это очень высокий показатель, в последний раз такая активность наблюдалась в 2015 году (тогда на выборах проголосовали более 72%).

Эксперты связывают это с тем, что люди устали от политического кризиса.

"Страна в ужасной ситуации. Парламент не функционирует уже год - целый год без реформ, без законопроектов, без программ. В стране нет бюджета. Это разрушительно для внутренней политики и опасно для нашей внешней безопасности", - говорит аналитик Таль Шнайдер.

При этом эксперт не исключает возможности четвертых выборов.

"А какой еще вариант остается, если Биби не переманит никого на свою сторону? Возможно, на такой случай предусмотрены какие-то меры, которые может предпринять президент и своим указом переломить ситуацию. Но страна никогда не попадала в такой переплет, и как это работает в реале - не понятно. Поэтому да, я не исключаю вероятности четвертых выборов, но это было бы катастрофой", - считает Шнайдер.

По ее словам, Биньямин Нетаньяху вошел во вкус предвыборных кампаний, ему нравится существовать в таком режиме, и кроме того, считает эксперт, в условиях нависшего над ним уголовного дела это отличный способ выиграть время.

Нетаньяху все равно победил?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Есть мнение, что предвыборные обещания Нетаньяху аннексировать часть земель на Западном берегу реки Иордан в этот раз помогли ему вырваться вперед на выборах

Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля рекордные четыре срока и сейчас претендует на беспрецедентный пятый.

На прошлых выборах в сентябре 2019 года он, хотя и с минимальным разрывом, но все же уступил по числу голосов своему главному оппоненту Бенни Ганцу.

Многие политологи тогда заговорили о том, что в обществе назрел серьезный запрос на сменяемость власти.

Но прошло всего несколько месяцев, и преимущество снова на стороне Биби.

"Конечно, он не сидел сложа руки. В отличие от Ганца, который ухудшил свои позиции, у него были возможности играть по-крупному. Тут сыграл роль и новый ближневосточный план, представленный им вместе с Трампом, - как минимум, половина израильтян поддерживает идею аннексии новых территорий и суверенитета. И история с Наамой Иссахаp была кстати. Многих впечатлило, как он быстро решил вопрос с российским президентом, которого в Израиле считают не самым сговорчивым человеком", - объясняет Таль Шнайдер.

По ее словам, половина израильтян доверяет Нетаньяху и в том, что касается иранской угрозы. Они считают, что на данный момент только он может эффективно решать эту проблему.

Такова уж специфика страны: на фоне внешней и внутренней безопасности, которую Нетаньяху вполне успешно обеспечивает израильтянам, всё остальное отступает на второй план.

Поэтому результат последних выборов можно считать скорее победой Нетаньяху, даже несмотря на то, что ему не хватило нескольких мандатов.