"Пусть меня посадят": как комментарий в "Инстаграме" сочли угрозой московскому судье

Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело жителя Воронежа Михаила Квасова. Его обвиняют в угрозе убийством за комментарий в "Инстаграме", который следствие считает угрозой судье Сергею Минину. Дело было заведено после того, как комментарии Квасова увидела пресс-служба Мосгорсуда.

Судья Минин выносил приговор по делу активиста Константина Котова, который в итоге получил четыре года колонии за несколько одиночных пикетов. Сам Минин в суд не явился. Квасов себя виновным в угрозах убийства не признал.

"Дальше начальник решает"

Согласно версии обвинения, неизвестный пользователь под псевдонимом "Химера всея Руси" выложил в социальной сети фотографию судьи Минина со словами: "Знакомьтесь, судья Минин, именно он приговорил Котова к четырем годам заключения". Квасов же оставил под этой фотографий комментарий: "Я призываю выходить на митинги, меня пусть посадят", написал он, добавив, что готов выйти и убить "этого судью".

Прокурор уточнила, что сам судья Минин увидел эту публикацию и комментарий Квасова и воспринял его сообщение "как реальную угрозу своей жизни".

Экспертиза следствия показала, что комментарий Квасова содержал декларацию намерения совершить убийство.

Минин узнал о том, что ему поступают угрозы, от сотрудников Мосгорсуда. Об этом рассказала первый свидетель - специалист Мосгорсуда Анастасия Семенова. Она отвечает за связи с общественностью и мониторинг социальных сетей.

По ее словам, она проводила мониторинг социальных сетей после приговора Котову. Негативные комментарии и публикации она распечатывала и отдавала начальству. Так произошло и с комментарием Квасова.

"Его ник был - "Михаил Квасов". Я сделала скриншот, распечатала и доложила руководителю. Она составила служебную записку. И направила судье Минину распечатки", - сказала Семенова.

Также она сообщила, что распечатывала те комментарии, которые ей кажутся негативными. "Дальше начальник уже решает", - сказала Семенова.

Ее начальница, глава отдела Мосгорсуда по связям с общественностью, Елена Солопова также выступала в суде.

Она рассказала, что после приговора Котову ее сотрудники показали ей большое число негативных публикаций. Из этих публикаций Солопова, как руководитель, выделяла те, которые, как ей казалось, могут содержать реальную угрозу судье. Об этих публикациях она доложила руководству и самому судье Минину.

Что происходило дальше - ей неизвестно. "Моя задача была доложить и предупредить", - заявила Солопова.

Квасцова задержали 10 декабря и доставили в Москву. Два дня спустя его отправили на психиатрическую экспертизу, взяв с него подписку о невыезде. По итогам экспертизы Квасцова признали вменяемым.

Вину он не признаёт, а его защита отмечает, что фамилии Минина в комментарии не было.

Уголовные дела за комментарии в адрес судей, которые выносили решения по "московскому делу", были заведены на четырёх человек. Квасов - единственный из них, кто не признал вину и не взял адвоката по назначению.