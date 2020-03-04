"Лжеминер" судов и больниц взял на себя вину за экстренно севшие самолеты

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Пассажиры из Владивостока летели в Москву. Но оказались в Хабаровске

Как минимум два пассажирских самолета в России совершили экстренные посадки в начале марта 2020 года из-за электронных писем о минировании.

Как выяснила Би-би-си, отправителем этих писем может быть тот же "лжеминер", который с конца прошлого года отправляет сообщения о бомбах, якобы заложенных в судах, детских садах, больницах и торговых центрах в разных городах России.

По оценке источников "Интерфакса", только в Москве из-за этих сообщений с конца ноября были эвакуированы около 1,7 млн человек.

Анонимный злоумышленник, называющий себя обманутым клиентом криптобиржи Wex, рассказал Би-би-си, что письма о минировании самолетов отправляет именно он.

"В пятницу [28 февраля] послал мало сообщений, пять или шесть только по Питеру, но и о них умолчали. Теперь авиакомпании потеребонькаю и аэропорты", - ответил аноним на письмо, которое Би-би-си отправила на один из его известных имейлов.

В сообщениях авиакомпаниям злоумышленник требует "подумать и перевести 120 биткоинов" на его кошелек до понедельника, 9 марта. Он также уточняет, что авиакомпании могут "скинуться в общий котел".

Об этом же он сообщил в письме, пришедшем в среду на адрес Петродворцового районного суда Петербурга и опубликованного Объединенной пресс-службой петербургских судов.

Самолет Airbus A320 компании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, 3 марта экстренно сел в Перми, подтвердили Интерфаксу в авиакомпании.

"На почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту - Перми", - заявили в пресс-службе авиакомпании (цитата по "Интерфаксу").

На борту были 114 пассажиров и шесть членов экипажа.

Airbus-330 "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву тоже 3 марта, внепланово приземлился в Хабаровске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании. На борту были 167 пассажиров и 14 членов экипажа.

В обоих случаях бомбы на борту не нашли.

Злоумышленник сообщил Би-би-си, что специально выбирает рейсы российских авиакомпаний с долгим перелетом.

Как власти борются со лжеминированием

Первые два месяца власти не предпринимали каких-то видимых действий по борьбе с "лжеминером". Лишь с конца января 2020 года Роскомнадзор принялся блокировать в России иностранные почтовые сервисы, который использовал отправитель анонимных писем.

В итоге в России были последовательно заблокированы сервисы Startmail, Protonmail, Tutanota. Судя по сообщениям представителей двух последних сервисов, российские власти не обращались к ним за информацией о "лжеминере" до блокировки.

Примерно с середины января "лжеминер" перешел на российский Yandex. Судя по письмам, которые публикует Объединенная пресс-служба петербургских судов, для каждого лжеминирования он регистрирует новый почтовый ящик.

Откуда взялась цифра в 120 биткоинов

Криптобиржа Wex, клиентом которой себя называет "лжеминер", была преемником криптовалютной торговой площадки BTC-е. Оригинальный сервис закрылся в 2017 году, его преемник - в 2018-м. По данным РБК и Би-би-си, к управлению Wex могли иметь отношение структуры, близкие к православному предпринимателю Константину Малофееву.

"Лжеминер" утверждает, что на Wex у него остались 120 биткоинов.

Image caption С лета 2018 года торги на криптобирже Wex фактически не ведутся

В одном из сообщений, в частности, указывалось, что письма будут приходить до тех пор, пока "Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи Wex" (цитата по Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга).

Сам Малофеев ранее говорил Би-би-си, что никогда не имел отношения к Wex. В феврале 2020 года его пресс-служба сообщила, что не может прокомментировать волну лжеминирований, поскольку это может помешать следствию. "Активное сотрудничество с органами не позволяет предоставлять комментарии по закону", - добавили в пресс-службе.

Би-би-си обратилась в "Аэрофлот" и S7 с просьбой уточнить содержание угроз о минировании, а также способ, которым они были переданы.