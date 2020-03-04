В Тюрингии выбрали премьера без поддержки ультраправых. Преемника Меркель еще не выбрали

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Никаких пактов с фашистами". Совместное голосование ХДС с правопопулистской "Альтернативой" в Тюрингии вызвало массовые протесты не только в самой Тюрингии, но и в Берлине и других городах Германии.

В Тюрингии разрешился кризис, от которого уже месяц трясет всю немецкую политику: парламент этой земли в среду избрал нового премьера. Отчасти из-за этого кризиса правящая на федеральном уровне партия ХДС через два месяца изберет нового преемника Ангелы Меркель.

Скандал в Тюрингии разгорелся месяц назад, после выборов главы правительства этой восточногерманской земли и стал одним из поводов к отставке Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую канцлер Ангела Меркель продвигала в свои преемницы.

5 февраля ландтаг Тюрингии избрал главой правительства земли лидера маленькой (5 мандатов из 90) фракции праволиберальной партии Свободных демократов Томаса Кеммериха. При этом за Кеммериха проголосовали депутаты как от Христианско-демократического союза, так и от правопопулистской "Альтернативы для Германии".

Федеральное руководство ХДС полностью исключает какое-либо сотрудничество с АдГ.

Особый оттенок конфликту придавало то обстоятельство, что отделением АдГ в Тюрингии руководит один из самых скандальных политиков "Альтернативы" Бьорн Хёке. Если федеральные политики АдГ стараются выглядеть респектабельными, то Хёке время от времени выступает с крайне провокационными по немецким меркам заявлениями. Три года назад сама же партия подумывала исключить Хёке за его слова о Холокосте.

10 февраля лидер ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (немецкая пресса сокращает ее имя до АКК) объявила, что не поведет партию на следующие выборы.

АКК, которую Ангела Меркель выдвинула в конце 2018 года на пост лидера партии, рассчитывая, что позже АКК сменит ее и на посту канцлера (в случае победы ХДС на следующих выборах), за все это время так и не сумела стать признанным лидером ни в партии, ни в глазах всех избирателей Германии. По опросам она уступает в популярности не только Меркель, но и лидеру Партии зеленых Роберту Хабеку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аннегрет Крамп-Карренбауэр оказалась слишком нехаризматичной, чтобы заменить Ангелу Меркель

"Мятеж" тюрингского отделения ХДС, вступившего в тактический союз с "Альтернативой", таким образом, стал, по мнению многих немецких комментаторов, пусть не причиной, но решающим толчком к отставке Крамп-Карренбауэр.

Нового лидера ХДС изберет на внеочередном съезде 25 апреля. На пост главы правящей партии и, в случае успеха на следующих парламентских выборах, канцлера Германии пока претендуют трое: бывший глава фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет и председатель комитета иностранных дел бундестага Норберт Рёттген.

Фаворитом считается Фридрих Мерц, который боролся с АКК за этот пост и в конце 2018 года. В начале века Мерц конкурировал за лидерство в партии и с самой Ангелой Меркель. Проиграв, он ушел в бизнес, но теперь, на закате эпохи Меркель, решил вернуться.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер тюрингской ячейки "Альтернативы для Германии" Бьорн Хёке несколько раз становился героем громких общегерманских скандалов. В среду он безуспешно баллотировался в премьер-министры земли

Ангела Меркель собиралась оставаться главой правительства до очередных выборов бундестага в октябре 2021 года, но немецкая пресса предполагает, что в случае победы Мерца страну вполне могут ожидать досрочный уход Меркель и внеочередные выборы.

Что касается Тюрингии, то Томас Кеммерих сразу, как только разразился скандал из-за его избрания, ушел в отставку, и в среду ландтаг избрал главой правительства земли Бодо Рамелова из Левой партии, который занимал этот пост и при предыдущем созыве ландтага, вплоть до скандальных выборов Кеммериха.

Соперником Рамелова был лидер "Альтернативы" Бьорн Хёке, но за него во всех трех турах голосовали только 22 депутата его фракции.