Путин сказал, что в Европе сажают за несанкционированный протест. Так ли это?

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Владимир Путин рассказал, почему в России "контрапупят" несистемную оппозицию - в своем ответе президент фактически поставил знак равенства между несанкционированными акциями и массовыми беспорядками, сославшись при этом на европейскую практику. Мы открыли законодательство разных стран и убедились, что в Европе не наказывают за массовые акции - в отличие от беспорядков.

А можно поподробнее, что произошло?

Вышел седьмой эпизод проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Интервьюер Андрей Ванденко спросил президента, почему государство предпочитает общаться с активной частью общества с помощью дубинок. Путин ответил, что это вообще неправда, после чего отвлекся на рассуждения про то, что именно он считает активной частью общества.

Когда Путин вернулся к вопросу, он сказал, что если власти не будут реагировать, то на улицах начнут жечь машины. Свое мнение, по словам Путина, можно высказывать и на публичных акциях, но устраивать их можно только с разрешения властей.

"В некоторых странах - практически во всех странах, - в том числе европейских, за несанкционированные акции лишение свободы предусматривается. Там небольшие сроки - от шести месяцев до года. Но в некоторых странах просто за несанкционированные акции, - там, если 12 человек, по-моему, где-то в Швеции, что ли, - уже считается массовые беспорядки", - в итоге заявил президент.

Правообладатель иллюстрации Oleg Buldakov/TASS Image caption Это последствия московских беспорядков 2002 года. Футбольная сборная России проиграла Японии на чемпионате мира. Болельщики громили витрины и поджигали автомобили на Тверской улице. Один человек погиб

А что не так?

Во-первых, в Швеции нет никакой уголовной ответственности за несанкционированные акции.

В большинстве европейских стран законы, как и в России, предписывают организаторам уведомлять о проведении массовых акций. В Швеции, которую упоминает российский президент, такое уведомление надо подать не позднее, чем за семь дней. А вот понятия "несанкционированная акция" вообще нет в шведском законе.

Зато есть ответственность за массовые беспорядки, но в данном случае это связано или с насилием, или с демонстрацией намерения насилия. Если беспорядки сопровождаются насилием против личности или уничтожением имущества, то организаторам грозит до 10 лет, а участникам - до четырех лет тюрьмы, либо штраф. В данном случае речь идет именно о групповом преступлении.

Как это применяется на практике? В начале 2010-х беспорядки и погромы в Швеции случались нередко. В 2012 году, например, в мигрантском районе Стокгольма жители закидали полицейских камнями. При этом никого не арестовали.

Самые заметные для Швеции события происходили в 2013 году: протесты длились десять дней и сопровождались поджогами машин и битьем витрин.

Правообладатель иллюстрации HAMPUS ANDERSSON/AFP Image caption Декабрь 2013 года. В пригороде Стокгольма ультраправые нападают на участников антифашистской демонстрации

Какие сроки давали в Швеции за подобное? Например, за подстрекательства к беспорядкам регионального лидера стокгольмских неонацистов отправили в тюрьму на восемь месяцев. Еще двоих активных участников беспорядков приговорили к шести месяцам, трех несовершеннолетних - к общественным работам. Эти люди, как постановил суд, активно кидали бутылки в протестующих, а сами были вооружены дубинками.

Кроме наказания для участников и организаторов массовых беспорядков, в Швеции предусмотрена ответственность и для тех, кто препятствует проведению публичных мероприятий. За это можно получить до шести месяцев.

Можно ли отказать организаторам?

"Получайте разрешение и делайте", - сказал Путин всем желающим организовать публичную акцию.

В России получить согласование не так уж просто. Российская оппозиция неоднократно пыталась организовать шествие по центру Москвы, но власти города последовательно предлагали организаторам изменить маршрут.

Причины назывались различные: в августе прошлого года традиционное место для митингов - проспект Сахарова - было занято фестивалем "Pro лето", на котором пела Ольга Бузова. Протестующие прошлись по бульварам. Тогда никого не задержали.

В регионах власти также объясняют отказы недоступностью площадок: когда в марте 2017 года Алексей Навальный пытался согласовать общероссийскую акцию против коррупции, в Петербурге, например, заявили, что Марсово поле отдано под мероприятие, цель которого - "призвать к защите и возрождению традиционных моральных и семейных ценностей". В Белгороде в тот же день проходил карильонный концерт (колокольный звон), в Самаре не смогли предоставить площадь, потому что ее должны были чистить от снега, а в Орске в разгаре был шахматно-шашечный турнир.

В европейских странах, на которые часто ссылается Путин, тоже бывают подобные случаи. В 2018 году британский ведущий программы о дикой природе Крис Пэкхем решил организовать "зеленую" демонстрацию. Но за несколько недель до марша лондонская полиция заявила, что не сможет закрыть необходимые дороги в городе. Пэкхему предложили самостоятельно заняться этими согласованиями. Администрация района Вестминстер связала его с частной компанией, которая согласилась все сделать - за 40 тысяч фунтов.

Правозащитная организация Liberty, представлявшая Пэкхема, доказала, что необходимость платить за право провести шествие - это нарушение прав человека.

Как задерживают в Британии?

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption Больше миллиона человек протестовали в марте прошлого года из-за Брексита. Основные дороги в центре в этот день были перекрыты

В Лондоне, кстати, регулярно проходят массовые демонстрации. Самые масштабные в последние годы были организованы противниками брексита - на улицу вышли больше миллиона человек. Основные улицы в центре города в этот день были перекрыты и отданы участникам шествия. Власти города при этом, в отличие от московских, не выстраивали железные ограждения и никак не ограничивали поток людей: желающие досрочно прервать шествие могли в любой момент свернуть в переулок и уйти.

Британские законы тоже диктуют, что организаторы марша должны сообщить о массовом мероприятии за шесть дней. Важно, что речь в данном случае идет только о маршах. Если протест не предполагает шествия, полиции об этом сообщать не нужно.

А вот участников летних акций протеста Extinction Rebellion задерживали сотнями: их обвиняли в нарушении общественного порядка, а некоторых - в причинении ущерба штаб-квартире компании Shell. В полиции сказали, что эко-активисты нарушили работу общественного транспорта, пострадал малый бизнес. Кроме того, они сопротивлялись задержаниям, приковывая себя наручниками.

Обвинения против большинства протестующих позднее были сняты. Суд пришел к выводу, что нельзя считать отдельные небольшие протесты, разделенные как расстоянием, так и по времени, массовыми акциями - даже если они вдохновлены одной идеей.

Кроме того, в Британии, где хорошо развита судебная система, люди постоянно судятся с полицией из-за, по их мнению, незаконных задержаний. И нередко выигрывают: в прошлом году стало известно, что за последние четыре года британская полиция выплатила в досудебном порядке около 30 млн фунтов за незаконные действия полиции.

Что делает полиция?

В 2016 году во Франции протестующие закидали полицейскую машину "коктейлями Молотова". Полицейские спокойно вышли из подожженной машины и, не вынимая оружия, окруженные протестующими, спокойно смотрели, как она горит. За "чрезвычайное мастерство" и правильные действия они получили награды.

Протестующие нарушают закон, когда их действия выливаются в "серьезные нарушения общественного порядка". За семь месяцев регулярных акций "желтых жилетов" по всей Франции более 10 тысяч человек оказались под стражей. Приговоры вынесли в отношении 3100 человек, из них 400 человек приговорили к тюремным срокам.

А в соседней Германии у граждан есть возможность организовать спонтанную акцию протеста, если она стала реакцией на только что произошедшее событие. Для этого достаточно просто сделать звонок в полицию и предупредить правоохранителей.

В США законы штатов могут отличаться друг от друга, но в целом все они не противоречат Первой поправке к Конституции, которая и гарантирует право на свободу слова и собраний.

Наказание может быть жестким, но только если речь идет о массовых беспорядках, которые в американских законах определяются как насильственные акты, совершенные группой людей и создающие непосредственную опасность или приводящие к телесным повреждениям или ущербу имуществу. В Калифорнии, например, один из самых жестких законов в этом плане: он разрешает приговаривать человека к году тюрьмы за призывы к беспорядкам, то есть к насилию.