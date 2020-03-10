Дочь и внука Назарбаева связали с необоснованным богатством в Лондоне. Оно арестовано
Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более 100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы.
Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.
Би-би-си узнала, что это за дома и кто в них живет, из открытых источников в результате совместного расследования с организациями Finance Uncovered и "Трансперенси Интернешнл". Во вторник судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников.
Ими оказались Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест своей недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за 100 млн долларов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.
- Антиотмывочная кампания в Британии: в Лондоне арестована недвижимость на десятки миллионов
- Лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии
Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Инструмент этой борьбы - ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно.
Первый такой ордер был выписан еще в 2018 году жене госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Она оспорила его, и лишь недавно суд поставил точку в дебютном деле. Он отклонил возражения Замиры Гаджиевой и таким образом снял последнее препятствие для того, чтобы закон заработал в полную силу, а антиотмывочная кампания вышла на новый уровень.
И вот до суда дошло второе дело.
Тень покойного отца
Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.
Некогда влиятельный, а ныне покойный бывший зять Назарбаева попал в опалу начале нулевых, покинул страну, был заочно осужден, арестован в Австрии и в итоге найден мертвым в тюремной камере в 2015 году.
К моменту покупки особняка с бассейном в 2014 году Нурали еще не было тридцати, но он уже успел поработать в казахских банках и компаниях на руководящих должностях. В конце 2014 года он перешел на госслужбу и на пару лет занял кресло заместителя столичного мэра.
Его отец в это время ждал суда в австрийской тюрьме по обвинению в убийстве двух банкиров. Он был разведен с Даригой в 2007 году и потому не может иметь отношения к лондонской недвижимости, купленной после 2008 года, утверждала на суде адвокат, представляющая собственников арестованного жилья.
Она сказала, что дело притянуто за уши, и обвинила следователей в "абсурдно патриархальном представлении о мире": Назарбаева - самостоятельная женщина и способна заработать сама.
По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения.
"NCA отказалась изучать представленные документы, - сказала в суде адвокат Клэр Монтгомери. - Они настаивают на публичном судебном разбирательстве".
- Внук Назарбаева осужден условно за нападение на полицейского в Лондоне
- Казахстан: Токаев - новый президент, дочь Назарбаева - спикер сената
Внуки Назарбаева не первый раз за последние месяцы становятся героями судебной хроники в Лондоне.
Средний сын Дариги Айсултан Назарбаев в октябре прошлого года был осужден за то, что под воздействием наркотиков оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. Он получил условный срок; его обязали продолжить лечение от наркозависимости и оштрафовали.
Сам Назарбаев в прошлом году отказался от поста президента, но остался главой Совета безопасности, лидером правящей партии и партии и пожизненным Елбасы - национальным лидером.
Что будет с домами
Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.
Если Назарбаева, Алиев и их офшоры успешно оспорят ордер в суде, его отменят. В противном случае им придется выполнить предписание и доказать законное происхождение средств.
Если они не смогут этого сделать, правоохранительные органы еще раз пойдут в суд - на этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества с молотка. Средства пойдут в британскую казну.
- Пентхаус и "Бентли" молдавского студента. За что Британия конфисковала $600 000 у сына экс-премьера Филата
При любом исходе виновных не будет. Новый ордер - инструмент предварительного дознания, в гражданских делах о "необоснованном богатстве" никаких претензий владельцам недвижимости не предъявляется, их виновность или невиновность не является предметом спора.
Этот вопрос вообще не рассматривается, поскольку уголовное преследование требует значительно более серьезной доказательной базы и зачастую предполагает интерпретацию законов других стран, что не входит в компетенцию английского суда.