Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Сотрудница медпункта московского аэропорта "Шереметьево" дистанционно измеряет температуру у прилетающих пассажиров

Власти Москвы приняли план действий по борьбе с коронавирусом COVID-19. Как выяснила Русская служба Би-би-си, он состоит из плана "А" (действия для предотвращения появления вируса) и плана "Б", в котором речь идет о действиях после выявления первого случая заболевания. Поскольку первый случай на днях выявили, то план "Б" уже фактически вступил в силу.

Он, в частности, предусматривает введение городского карантина, когда могут быть закрыты все образовательные и общественные учреждения, отменены массовые мероприятия и так далее. По особому распоряжению в Москве могут ввести чрезвычайное положение - прекратить работу общественного транспорта, закрыть въезд и выезд из города, а также ввести комендантский час и патрулирование улиц.

В Италии, где коронавирусом заразились уже более трех тысяч человек, а число жертв превысило 100, власти приняли решение закрыть все школы и университеты до середины марта, а также раздумывают над тем, чтобы расширить существующую зону карантина под городом Бергамо неподалеку от Милана.

В Британии накануне был зафиксирован резки рост числа новых случаев заражения - за сутки подтвердились 34 новых случая, таким образом, общее число зараженных на утро четверга составляет 85 человек. Вечером в среду также стало известно, что региональная британская авиакомпания Flybe находится на грани коллапса - не в последнюю очередь из-за вспышки коронавируса и падения спроса на авиаперевозки.

Наконец, в американском штате Калифорния в ночь на четверг был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, это необходимо для получения федеральной помощи для борьбы с вирусом. Палата представителей американского конгресса ранее одобрила выделение 8,3 млрд долларов на эти цели.

В Москве пройдут переговоры российского президента Воладимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главный вопрос на повестке - резкое обострение ситуации в сирийском Идлибе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что на переговорах Москва будет "придерживаться сочинских договоренностей по Сирии, выступать за территориальную целостность страны и поддерживать Дамаск в борьбе с террористами".

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Подольский городской суд Московской области начнет рассматривать уголовное дело против бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в коррупции.

Перед своим задержанием чиновник заявлял, что ему угрожают ФСБ России и власти Подмосковья, пытаясь заставить его не участвовать в выборах. Он также записывал видеообращение к Владимиру Путину.

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На Украине в среду сменилось правительство. Верховная рада на заседании, которое инициировал украинский президент Владимир Зеленский, удовлетворила заявление об отставке премьера Алексея Гончарука, на его место был назначен бывший вице-премьер Денис Шмыгаль.

Слухи об отставке Гончарука - самого молодого премьера в истории Украины - ходили достаточно давно. Источники Би-би-си утверждают, что не последней причиной полного переформатирования правительства стала конкуренция между группами влияния в окружении Зеленского.

Позиции Гончарука заметно пошатнулись после недавней отставки главы офиса президента Андрея Богдана, считавшегося покровителем премьера.

С самого начала кризиса в Сирии Россия пытается восстановить свое былое влияние на Ближнем Востоке, пишет финансист Джордж Сорос в Financial Times.

По его мнению, российский президент Владимир Путин также пытается использовать нестабильность в регионе для того, чтобы подорвать международные нормы и гуманитарное право.

Развитие гуманитарного кризиса в Сирии, в результате чего более шести миллионов сирийцев стали беженцами - не последствие политики российского президента, а его основная цель, продолжает он.

Лишь одна страна отправила свои войска на защиту гражданского населения в Идлибе. Но Турция не может пойти на прямую конфронтацию с Россией, так как российская армия сильнее.

Европа должна помочь турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в его переговорах с Путиным, заключает Сорос.

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Бывший вице-президент США Джо Байден, судя по всему, пользуется поддержкой самых разных групп избирателей, что может помочь ему стать официальным кандидатом в президенты, и, возможно, победить на президентских выборах, считает Washington Post.

За него выступает большинство афроамериканцев. Кроме того, его поддерживают образованные белые в пригородах, пожилые белые и даже белые без высшего образования - то есть основная опора Дональда Трампа.

Рост поддержки Джо Байдена среди избирателей - прямой вызов Дональду Трампу, продолжает тему британская Times.

Но не стоит забывать, что если Байден и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то ему придется иметь дело с Трампом, который знает, как эффективно проводить избирательную кампанию, и который будет постоянно насмехаться на Байденом, которого он в последнее время называет "сонным Джо Байденом".

В ближайшие дни во многих католических церквях США прихожан ожидают временные нововведения из-за вспышки коронавируса, пишет Huffington Post.

Например, купели со святой водой, до которой прихожане дотрагиваются и затем крестятся, войдя в храм, будут пустыми.

Некоторые епископы также запретили пользоваться одной и той же чашей с вином во время причастия, и напоминают священникам, что хлеб святого причастия можно просто торжественно давать в руки прихожанам.

Прихожан также будут предупреждать не пожимать друг другу руки и не обниматься.

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Евросоюз поставил перед собой амбициозную цель - он решил обязать все страны-члены полностью нейтрализовать выбросы парниковых газов к 2050 году. Наш корреспондент Алексей Калмыков рассказывает, какая судьба ждет эту инициативу и что по этому поводу думает Грета Тунберг.

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Дайджест подготовили Борис Максимов и Олег Михайлов