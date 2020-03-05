Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
Бывший генеральный секретарь ООН и премьер-министр Перу Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет.
Сын де Куэльяра рассказал радиостанции RPP, что его отец умер в своем доме в Перу. Перес де Куэльяр был одним из старейших политиков в мире.
Он занимал должность генсека ООН два срока подряд - с 1982-го по 1991 год. За время работы Перес де Куэльяр добился подписания ряда важных мирных соглашений в Латинской Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Ключевым его достижением считаются переговоры о прекращении огня между Ираном и Ираком в 1988 году после восьми лет вооруженного конфликта.
Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что "глубоко опечален" новостью о смерти Переса де Куэльяра. "Он был опытным государственным деятелем, преданным дипломатом и оказал большое влияние на Организацию Объединенных Наций и весь мир", - сказал он.
В свою очередь президент Перу Мартин Вискарра в "Твиттере" назвал Переса де Куэльяра "искренним демократом, который всю свою жизнь посвятил работе".
Юрист и дипломат
Перес де Куэльяр изучал право в Католическом университете Лимы, прежде чем начать дипломатическую карьеру в министерстве иностранных дел Перу.
Он служил в посольствах по всей Европе и Латинской Америке и присоединился к делегации Перу на первой Генеральной Ассамблее ООН в 1946 году.
В ООН он председательствовал в Совете Безопасности и в качестве специального представителя заключил мирное соглашение между Грецией и Турцией в 1974 году после турецкого вторжения на Кипр.
В 1982 году он стал пятым генеральным секретарем ООН - первым из Латинской Америки.
Перес де Куэльяр возглавлял ООН в напряженные годы холодной войны между США и СССР.
К концу своего второго срока в 1991 году он помог положить конец военным действиям в Западной Сахаре и гражданским войнам в Сальвадоре, Камбодже и Никарагуа.
В 1995 году он баллотировался на пост президента Перу, но уступил Альберто Фухимори, набрав только 22% голосов.
После того, как Фухимори подал в отставку в 2000 году на фоне скандала, Перес де Куэльяр некоторое время занимал пост министра иностранных дел и премьер-министра, помогая временному правительству провести выборы.
Недавно избранный президент страны Алехандро Толедо позже назначил его послом во Франции.
Похороны запланированы на 6 марта.