В Госдуме поставили вопрос о досрочных парламентских выборах

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В Госдуме, которая во вторник рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию, депутаты впервые публично заговорили о необходимости досрочных выборов в парламент.

Первым об этом заговорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил журналистам перед началом пленарного заседания: "У нас будет новая Конституция. Надо провести досрочные выборы в Думу. И надо наверное досрочные выборы президента".

Затем инициативу Жириновского уже на пленарном заседании неожиданно подхватил Александр Карелин из "Единой России".

"Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте и в Совете Федерации. Я считаю, чтобы было бы честно провести новые выборы под такие новые наши возможности", - цитирует выступление Карелина корреспондент Би-би-си.

Спикер Вячеслав Володин в ответ попросил депутата Карелина оформить предложение в виде поправки и рассмотреть эту поправку вместе с другими поправками в Конституцию. "Готовьте поправку, когда перейдем к процедуре рассмотрения, тогда рассмотрим эту поправку", - сказал Володин.

"Это его [Карелина] право, а дальше уже голосование решит судьбу его предложения", - добавил он.

Жириновский предложил провести досрочные выборы 20 сентября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против самой идеи досрочных выборов. "Параллельно разваливать три ветви власти могут только те, кто собираются посеять в стране анархию", - сказал он на заседании.

"Досрочные выборы выгодны Кремлю, - считает политолог Аббас Галлямов. - К следующему году протестные настроения вырастут. Людям станет ясно, что надежды на новое правительство и новую Конституцию не оправдались - уровень жизни как падал, так и будет падать".

Досрочные выборы выгодня еще и тем, что к ним не успеет поготовиться оппозиция, а значит "есть шанс, что серьезного сопротивления на большинстве территорий оказать не сможет", сказал эксперт Би-би-си.

После встречи с Путиным

О том, что президент Владимир Путин обсуждал с лидерами думских фракций вопрос о проведении досрочных выборов в Госдуму, на прошлой неделе рассказывали собеседники Би-би-си.

На открытой части встречи эта тема не затрагивалась, но, по словам одного из источников Би-би-си, о возможном роспуске говорили на отдельных встречах Путина с лидерами фракций. Однако окончательного решения по этому вопросу принято не было, говорил собседеник Би-би-си.

Одним из аргументов для обсуждения досрочных выборов в Думу может быть желание сменить спикера Володина, который "утомил всех", говорил Би-би-си источник в администрации президента.

"Возможные варианты объяснения досрочных выборов: чтобы совсем всех обнулить, чтобы все переоформить до американских выборов, чтобы создать плацдарм для досрочных президентских выборов", - рассказал на условиях анонимности политтехнолог, близкий к Кремлю.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин говорил, что первоначально вопрос о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в повестке встречи президента с лидерами фракций не стоял. Тем не менее задать такой вопрос Путину собирался глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Петр Козлов, корреспондент Би-би-си

"Сейчас ветер дует в паруса людей, которые управляют внутриполитическими процессами. Позиции первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, его команды и тех, кто стоит за ним - а это давние знакомые Владимира Путина, братья Юрий и Михаил Ковальчуки - крепки. Поэтому Кириенко и компания действуют исходя из логики "нужно ковать железо, пока горячо", - говорит источник Би-би-си, близкий к администрации президента.

Да, для "Единой России" выборы сейчас невыгодны - рейтинг партии не оправился после пенсионной реформы. Но кто сказал, что досрочные выборы должны быть привязаны к интересам "Единой России"?

Кириенко и ко сейчас могут сформировать новый состав Думы, который их полностью устроит. А как они это обернут, как объяснят публике и как "Единой России" - это уже дело техники.

Одна из рабочих версий - связать с конституционной реформой: скажут, что под нее нужно избрать новую Думу.

Ясно, что Путин понимает мотивацию Кириенко. Но он может увидеть логику для себя. Его могут убедить, что сейчас - лучше, чем через год.

Вопрос вне повестки

О том, что в Кремле активно обсуждают возможность проведения досрочных выборов, за последние недели сообщили сразу несколько СМИ.

Издание "Проект" писало со ссылкой на источники в Кремле, что идею избрать нижнюю палату на год раньше запланированного срока выдвинул внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

Собеседники издания также отмечали, что власти с начала года обсуждают идею провести выборы досрочно, однако решение много раз откладывалось из-за того, что его плюсы выглядели неочевидными.

"Возможно, в Кремле считают, что сейчас им будет проще сформировать выгодный для себя список депутатов. Еще один аргумент - избиратели могут лучше проголосовать за партию власти на фоне смены правительства и принятия поправок в Конституцию", - предполагает издание.

Собеседники издания Znak.com в нескольких партиях тоже утверждают, что этот вопрос обсуждался в администрации президента с участием представителей думских фракций.

Ранее о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России сообщало агентство Блумберг, также со ссылкой на источники. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда назвал публикацию фейком и вмешательством во внутренние дела России, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что проводить выборы на фоне экономического кризиса в стране могут только "авантюристы и либеральные реваншисты".

Источник "Коммерсанта", близкий к администрации президента, утверждал, что срочность принятия поправок к Конституции объясняется тем, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму.

"В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы", который "позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне", - говорил собеседник издания.

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По информации издания "Тайга.инфо", регионы Сибири якобы получили рекомендации, которые могут свидетельствовать о подготовке к досрочным выборам в Госдуму. Собеседник издания, близкий к правительству одного из субъектов федерации, в конце января рассказывал, что в регионах уже действуют "рабочие группы" от администрации президента России, которые изучают обстановку и электоральные настроения на местах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг сообщил, что вопрос о досрочных выборах в Госдуму не входил в повестку встречи Путина с руководителями фракций в нижней палате парламента. При этом он пояснил, что обсуждение этого вопроса "будет зависеть от тех, кто [из участников встречи] будет говорить".

В конце января Госдума приняла в первом чтении президентский проект поправок в Конституцию, предусматривающих изменение политической системы и закрепление социальных гарантий. Это произошло всего через неделю после того, как Владимир Путин анонсировал внесение поправок в ходе послания Федеральному собранию.