Коронавирус: еще один круизный лайнер на карантине, в Калифорнии объявлено ЧП

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Круизные лайнеры серии "Принцесса" берут на борт больше трех тысяч туристов

Круизный лайнер "Гранд принцесс" задержан на карантин в море у берегов Калифорнии после того, как у одного из пассажиров предыдущего рейса, 21 февраля сошедшего с корабля в Сан-Франциско, был диагностирован коронавирус.

71-летний мужчина в среду умер в клинике в Сакраменто. Сообщается, что он имел проблемы со здоровьем до заражения коронавирусом.

Это первая смерть от Covid-19 в Калифорнии и одиннадцатая - в США. Получив это известие, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Круизный лайнер "Гранд принцесс" относится к одной серии с задержанным на карантин в Японии круизным лайнером "Даймонд принцесс" и принадлежит той же компании Carnival. 21 февраля он вернулся из Мексики, чтобы вскоре отправиться на Гавайи.

Рейс был остановлен, а корабль задержан на карантин в открытом море у берегов Калифорнии, когда стало известно, что один из участников предыдущего круиза заболел Covid-19, вызываемой коронавирусом, и что на борту находится 62 человека, участвующих в обоих круизах.

Эти пассажиры изолированы в своих каютах, остальные могут свободно перемещаться по кораблю.

Марк Пэйс и его жена Бет рассказали телеканалу Си-эн-эн, что единственная карантинная мера, коснувшаяся большинства пассажиров - запрет брать тарелки в буфете немытыми руками и самим накладывать себе еду. Тем не менее супруги "слегка нервничают".

По словам Марка Пэйса, отправляясь в круиз, он взял с собой рабочий лэптоп и двухнедельный запас постоянно принимаемых лекарств для себя и жены на случай, если они попадут в карантин.

Медики подозревают наличие коронавируса у 11 пассажиров и 10 членов экипажа "Гранд принцесс".

Ситуация с вирусом в США

Ранее от легочной пневмонии Covid-19, вызываемой коронавирусом, скончались 10 американцев, все в штате Вашингтон на северо-западе страны.

Заболели около 150 человек в 16 штатах, больше всего в Вашингтоне, Техасе и Небраске. Чрезвычайное положение объявили три штата: Вашингтон, Флорида и Калифорния.

Федеральное правительство запретило въезд в страну иностранцам, посещавшим Китай в течение предыдущих 14 суток.

Вице-президент Майк Пенс, по поручению Дональда Трампа координирующий борьбу с распространением коронавируса, в среду заявил, что каждый гражданин должен иметь возможность пройти тест на коронавирус, если сочтет нужным врач. В связи с этим Центр контроля и профилактики заболеваний США отменит ряд бюрократических ограничений, чтобы облегчить и ускорить прохождение исследования, в том числе по собственному желанию пациента.

Критики нынешней администрации указывают на недостаточное количество лабораторных материалов и персонала, а также высокую (до тысячи долларов) стоимость исследования. Дональд Трамп в ответ возложил вину на своего предшественника Барака Обаму и проведенную им реформу здравоохранения.

Media playback is unsupported on your device Правильно вымытые руки снижают риск заражения любой инфекцией, в том числе и коронавирусом.

Палата представителей в среду проголосовала за выделение 8.3 миллиарда долларов на чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом.

Авиакомпании United Airlines и Delta сократили число внутренних рейсов из-за сокращения спроса.

Коронавирус: что случилось в мире за последние сутки