Коронавирус: еще один круизный лайнер на карантине, в Калифорнии объявлено ЧП
Круизный лайнер "Гранд принцесс" задержан на карантин в море у берегов Калифорнии после того, как у одного из пассажиров предыдущего рейса, 21 февраля сошедшего с корабля в Сан-Франциско, был диагностирован коронавирус.
71-летний мужчина в среду умер в клинике в Сакраменто. Сообщается, что он имел проблемы со здоровьем до заражения коронавирусом.
Это первая смерть от Covid-19 в Калифорнии и одиннадцатая - в США. Получив это известие, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.
Круизный лайнер "Гранд принцесс" относится к одной серии с задержанным на карантин в Японии круизным лайнером "Даймонд принцесс" и принадлежит той же компании Carnival. 21 февраля он вернулся из Мексики, чтобы вскоре отправиться на Гавайи.
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Рейс был остановлен, а корабль задержан на карантин в открытом море у берегов Калифорнии, когда стало известно, что один из участников предыдущего круиза заболел Covid-19, вызываемой коронавирусом, и что на борту находится 62 человека, участвующих в обоих круизах.
Эти пассажиры изолированы в своих каютах, остальные могут свободно перемещаться по кораблю.
Марк Пэйс и его жена Бет рассказали телеканалу Си-эн-эн, что единственная карантинная мера, коснувшаяся большинства пассажиров - запрет брать тарелки в буфете немытыми руками и самим накладывать себе еду. Тем не менее супруги "слегка нервничают".
По словам Марка Пэйса, отправляясь в круиз, он взял с собой рабочий лэптоп и двухнедельный запас постоянно принимаемых лекарств для себя и жены на случай, если они попадут в карантин.
Медики подозревают наличие коронавируса у 11 пассажиров и 10 членов экипажа "Гранд принцесс".
Ситуация с вирусом в США
Ранее от легочной пневмонии Covid-19, вызываемой коронавирусом, скончались 10 американцев, все в штате Вашингтон на северо-западе страны.
Заболели около 150 человек в 16 штатах, больше всего в Вашингтоне, Техасе и Небраске. Чрезвычайное положение объявили три штата: Вашингтон, Флорида и Калифорния.
Федеральное правительство запретило въезд в страну иностранцам, посещавшим Китай в течение предыдущих 14 суток.
Вице-президент Майк Пенс, по поручению Дональда Трампа координирующий борьбу с распространением коронавируса, в среду заявил, что каждый гражданин должен иметь возможность пройти тест на коронавирус, если сочтет нужным врач. В связи с этим Центр контроля и профилактики заболеваний США отменит ряд бюрократических ограничений, чтобы облегчить и ускорить прохождение исследования, в том числе по собственному желанию пациента.
Критики нынешней администрации указывают на недостаточное количество лабораторных материалов и персонала, а также высокую (до тысячи долларов) стоимость исследования. Дональд Трамп в ответ возложил вину на своего предшественника Барака Обаму и проведенную им реформу здравоохранения.
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Палата представителей в среду проголосовала за выделение 8.3 миллиарда долларов на чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом.
Авиакомпании United Airlines и Delta сократили число внутренних рейсов из-за сокращения спроса.
Коронавирус: что случилось в мире за последние сутки
- За последние сутки власти КНР сообщили о 139 новых случаях заболевания и 31 смерти, все в провинции Хубэй.
- В Южной Корее за минувшую среду заболело 516 человек, таким образом общее число пострадавших от коронавируса достигло 5766. 35 человек умерло.
- В Британии количество заболевших достигло 90 человек.
- Австралия запретила въезд иностранцев, посещавших Южную Корею. За последние сутки там отмечены 53 новых случая заболевания и два летальных исхода.
- В Италии на 10 дней закрылись все школы.
- МВФ заявил о выделении 50 миллиардов долларов на помощь наиболее пострадавшим от коронавируса странам, и предупредил, что экономический рост в мире в 2020 году скорее всего окажется ниже 2,9%, зафиксированных в прошлом году.