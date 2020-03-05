В Гааге расследуют военные преступления в Афганистане, несмотря на протесты США

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге постановил продолжить расследование предполагаемых военных преступлений США и других стран в Афганистане.

Суд отменял решение палаты предварительного производства от апреля 2019 года, остановившее следствие.

Расследование охватывает действия американских войск, правительства Афганистана и движения Талибан (запрещено в России) за период с 1 мая 2003 года.

США не являются участником суда и не признают его юрисдикцию в отношении американских граждан. Однако Афганистан - государство-участник суда.

В опубликованном в 2016 году докладе МУС говорилось, что армия США и агенты ЦРУ могли быть причастны к пыткам и другим военным преступлениям в Афганистане в отношении десятков задержанных в 2003-2014 годах.

В докладе также говорилось о возможных военных преступлениях талибов и афганских правительственных сил.

Прокурор Фату Бенсуда с 2017 года добивалась открытия формального расследования.

Международный уголовный суд действует с 2002 года. Россия и США отказались от участия в работе суда.

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