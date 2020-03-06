Аргентинский список: нацисты могли прятать в швейцарском банке награбленное у евреев

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нацистские документы. Фото 1940-х

Американские исследователи узнали имена 12 тысяч нацистов, живших в Аргентине в 1930-е годы. У многих из них, по словам исследователей, были счета в швейцарском банке.

В Центре Симона Визенталя, который занимается поиском нацистов по всему миру, считают, что на этих счетах хранились в том числе деньги, конфискованные у евреев.

Документы были обнаружены аргентинским исследователем. Аргентинские прокуроры передали их в Центр Визенталя.

По данным Центра, до 1938 года в Аргентине жили 1400 членов НСДАП, 12 тыс. членов пронацистского профсоюза и еще 8 тыс. человек, связанных с другими нацистскими группами.

В стране действовало два немецких банка, которые могли служить для перевода нацистских денег в Швейцарию.

В середине 1930-х годов началась конфискация имущества у немецких евреев, а в 1940-х, во время Холокоста, этот процесс принял огромные масштабы.

Значительная часть конфискованных денег переводилась на секретные счета в швейцарском банке.

Правообладатель иллюстрации Wiesenthal.com Image caption Документы аргентинских нацистов

Документы были найдены в кладовой здания, служившего штаб-квартирой НСДАП в Буэнос-Айросе.

По данным Центра Симона Визенталя, жившие в Аргентине нацисты имели счета в Schweizerische Kreditanstalt (Швейцарском кредитном институте), который стал известен как Credit Suisse.

Центр обратился с письмом к вице-президенту банка Кристиану Кюнгу.

"Мы знаем, что к вам обращаются люди, называющие себя наследниками нацистов из этого списка, и заявляют права на наследство", - говорится в письме.

Документы были конфискованы специальной комиссией, созданной президентом Аргентины Роберто Ортисом.

Ортис пришел ко власти в 1938 году и, вопреки своим предшественникам, сочувствовал странам антигитлеровской коалиции.

В 1943 году в результате военного переворота к власти в Аргентине вернулись сторонники нацистов, и документы комиссии были уничтожены.

Однако аргентинский исследователь недавно обнаружил копии документов с именами 12 тысяч нацистов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эйхман в Иерусалиме

Агентство Франс пресс опубликовало заявление Credit Suisse. В нем говорится, что в 1990-х банк сотрудничал с комиссией Волкера по определению счетов, принадлежавших жертвам нацистских репрессий.

В комиссию входили представители еврейских организаций и швейцарских банков. "Однако мы изучим эту историю еще раз", - заявили в Credit Suisse.

Аргентина и еще ряд стран Южной Америки, где у власти были военные режимы, стали убежищем для нацистов во время и после второй мировой войны.

В Аргентину бежал один из самых известных нацистских преступников Адольф Эйхман, ключевой участник Холокоста.

Эйхман был похищен агентами "Моссада" в 1960 году и приговорен к смертной казни на показательном процессе в Иерусалиме.